Пленка все. Canon прекратила продажи своей последней пленочной камеры

Компания Canon объявила о том, что официально прекращает продажи модели EOS-1v, своей последней пленочной камеры.

Производство профессиональной модели EOS-1v, презентованой в 2000 году, было фактически остановлено еще в 2010, пишет The Verge.

Техобслуживание фотоаппаратов продлится вплоть до 31-го октября 2025 года. Тем не менее, фирма оставляет за собой право отказать в ремонте после 31 октября 2020-го, если нужных комплектующих не окажется в наличии.

Профессиональная 35-мм SLR, EOS-1v представила пятое поколение профессиональных SLR от Canon, а дизайн ее корпуса стал основой для будущих камер компании, включая EOS-1D. В 2000 году камера стала самой быстрой среди пленочных камер с подвижным зеркалом. Достижение было побито в 2007 году цифровой "зеркалкой" Nikon D3.

Интересно, что веб-сайт Canon передает новость довольно небрежно: "Большое вам спасибо за вашу постоянную приверженность продуктам Canon. Кстати, мы, наконец, решили закончить продажи пленочной рефлекторной камеры EOS - 1v с одним объективом".

The Verge подчеркивает, что, хотя Canon больше не продает никаких пленочных камер, это не говорит о смерти пленки как технологии. По крайней мере, Nikon по-прежнему продает две пленочные камеры: F6 и FM10.