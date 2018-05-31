Платить с браслета. Xiaomi представила финтес-трекер Mi Band 3

31 мая на презентации в Шэньчжэне Xiaomi показала Mi Band 3 с чипом NFC.

Стоимость нового устройства составит около $26, пишет The Verge.

Самым важным нововведением стала интеграция в браслет чипа NFC. На презентации компания посвятила несколько роликов поддержке этой технологии. Модуль для бесконтактных платежей будет доступен только в специальной версии Mi Band 3. Также новинка получила 0,78” OLED-экран с функцией управления жестами, возможностью ответить на входящий вызов и стандартным набором функциональности.

Управление устройством осуществляется с помощью свайпов и касаний по экрану, а кнопка нужна для возврата назад по обычному тапу или подтверждения действия длинным нажатием.

Mi Band 3 также полностью водонепроницаем на глубинах до 50 метров, что, как заметили на презентации, "позволяет вам оставаться на связи, даже когда вы плаваете".

"Как обычно, самой важной особенностью является цена: Xiaomi собирается продавать Mi Band 3 за 169 юаней, или около $ 26, что немного больше, чем Mi Band 2, но все же менее дорого, чем последняя пицца, которую я съел", - отмечает журналист The Verge Сэм Байфорд.

Ранее НВ сообщало, что компания Xiaomi представила в Китае свой новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 8. Он приходит на смену прошлогоднему Xiaomi Mi 6, название дано в честь восьмой годовщины с момента основания компании в 2010 году.