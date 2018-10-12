Планшет в кармане. Руководство Samsung рассказало о первом складном гаджете компании

Ди-Джей Кох, генеральный директор мобильного бизнеса Samsung, рассказал о том, как будет работать первый складной телефон корейского бренда.

По его словам, устройство предложит функциональность планшета с большим экраном, который можно сложить в портативный телефон, пишет The Verge.

Описание соответствует концептуальному трейлеру, который был выпущен компанией в 2013 году. В нем показывалось устройство с одним большим внутренним экраном в сочетании со вторым меньшим экраном снаружи для использования в сложенном состоянии.

Ранее Кох предположил, что телефон можно будет анонсировать на конференции разработчиков Samsung, где он выступит с вступительным словом 7 ноября. Но, возможно, презентацию могут отложить.

Кох отметил, что компания стремится сделать предстоящую новинку максимально удобной и полезной для будущих пользователей. По словам Коха, Samsung "нужен складной смартфон" и представитель компании уверен, что гаджет найдет свою нишу на рынке.

"Когда мы покажем складной телефон, он должен быть действительно значимым для нашего клиента. Если пользовательский опыт не соответствует моему стандарту, я не хочу поставлять такие продукты", - признался Кох.

По мнению журналистов, конференция разработчиков представляет собой странное место для того, чтобы компания Samsung анонсировала столь долгожданный продукт. Это говорит о том, что на конференции покажут лишь прототип. На рынок гаджет выйдет позже, после того как разработчики смогут оптимизировать приложения для новых дисплеев.