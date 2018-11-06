Пять недорогих смартфонов, с которыми не стыдно появиться на людях

Что если нет денег на дорогой смартфон, а выглядеть солидно все же хочется? Или деньги-то есть, но вы не хотите переплачивать, поскольку не интересуетесь гаджетами? Вот несколько недорогих смартфонов, которые решают эту проблему.

Давно минули времена, когда дизайнерские изыски доставались только флагманским смартфонам. Сегодня порой внешне сложно отличить гаджет за 7 тыс грн от солидного конкурента за 20 тыс.

Гики и ботаны разумеется сходу назовут ключевые отличия, из-за которых необходимо раз в полгода брать кредит на новый смартфон. И камера лучше снимает ночью, и “танчики” не тормозят, и беспроводная зарядка и так далее.

Но есть огромное количество пользователей, которые вообще не обращают внимание на такие вещи. Они пользуются смартфонами так же, как пользовались мобильными телефонами десять лет назад, разве что к звонкам добавились навигация и соцсети, а вместо SMS все переписываются в Telegram или Viber.

И за качественную съемку ночью многие переплачивать не хотят. По той простой причине, что не интересуются фотографией. И многие другие “фишки” их вообще не волнуют.

А вот приятный и, самое главное, не дешевый дизайн смартфона - это момент, к которому равнодушных на порядок меньше. Красивый, элегантный телефон сегодня такая же часть имиджа как часы или одежда.

Можно ли совместить эти два момента, купив смартфон, который одновременно и не сильно дорогой и вполне стильный?

Можно. Вот некоторые удачные варианты.

Huawei P Smart+

От 8 тыс грн

Huawei P Smart+ выглядит ощутимо дороже, чем стоит (особенно в синем цвете). И работает быстро. И камера снимает весьма неплохо. Конечно, не так как в новом флагмане P20 Pro, но подавляющему большинству пользователей и этого уровня хватит за глаза.

Все, что можно отнести к минусам - скорее относится к типичным недостаткам этого класса смартфонов. Это отсутствие USB Type-C и NFC, посредственное время автономной работы, символическая функция распознавания лиц. Защиты от воды тут тоже нет, если вдруг кто ждал.

И все же за эти деньги P Smart+ — один из лучших вариантов на рынке сегодня. Сложно сказать, кому такой смартфон за такие деньги может не понравиться.

TP-Link Neffos C7

От 3,5 тыс грн

В заголовке мы сказали, что речь пойдет о дешевых смартфонах, но многим вещь за 7,5 тыс грн не кажется дешевой.

Что ж, присмотримся к смартфонам с более доступной ценой.

Neffos C7 выглядит весьма солидно, учитывая 2,5D экран и приятный на вид корпус, хоть и не металлический, а из пластика “под металл”. Выложить такой девайс из кармана в кафешке не стыдно. За “колхозника” вас никто не примет, не переживайте.

Камера тут не ахти, да и нет NFC, так что в супермаркете расплатиться без карточки не получится.

Но в остальном это вполне актуальный смартфон за небольшие деньги.

Meizu 15 Lite

От 6 тыс грн

Экран 5,5 дюйма без выреза. Толщина корпуса 7,45 мм. Алюминий. Приятная эргономика.

Общее впечатление от Meizu 15 Lite - положительное. Симпатичный смартфон с неплохой камерой, достойной производительностью и автономностью, а также приличным звуком. Не хватает NFC, но это не сильно критичный минус для большинства.

А на закуску - как для этого ценового диапазона, у Meizu M6s очень и очень приличная камера.

Xiaomi Mi 8 Lite

От 7,5 тыс грн

Представим человека, которому импонирует дизайн новых айфонов (начиная с iPhone X), но не хочется тратиться на гаджеты Apple или же нужен Android.

Недорогих "клонов" iPhone X на Android в этом году вышло немало. И некоторые из них весьма удались.

Например, Xiaomi Mi 8 Lite, в котором аккуратно скопирован не только дизайн, но и жесты управления из iOS.

В общем, не айфон, конечно, но на людях вы с таким гаджетом точно не опозоритесь.

А уж тот факт, что внутри средненький Snapdragon 660 (в игры особо не поиграешь), для нетребовательного пользователя значения не имеет.

Зато камера в общем-то неплохая. За такие деньги - одна из лучших.

Sony Xperia XA1

От 5 тыс грн

Времена, когда пресловутый “сони стайл” правил миром высоких технологий, давно прошли. Сегодня даже сложно поверить, что когда-то на Sony равнялся сам Стив Джобс.

Нередко приходится слышать от некоторых удивленные возгласы: “а что Sony еще делает телефоны?!”.

На самом деле таки делает. И в общем-то, неплохие. Взять хотя бы Xperia XA1. Это очень стильная игрушка за вполне вменяемые деньги.

Не самое впечатляющее железо и камера с умеренными “способностями” с лихвой компенсируются приятным дизайном. Я бы даже сказал, интеллигентным дизайном.

На фоне многих “китайцев”, которые популярны в этом ценовом диапазоне, XA1 выглядит как белый лебедь среди домашних уток.

Так что, это неплохой способ купить недорогой смартфон, с которым не стыдно прийти в приличное общество.