Дешево и сердито. Пять лучших смартфонов до 5000 грн

5 тыс грн — психологический барьер. Большинство украинцев просто не готовы отдать больше за смартфон. Посмотрим, что интересного можно купить за такие деньги.

Как показало недавнее исследование Gfk Украина и MOYO.ua, средняя стоимость продаваемого в Украине смартфона составляет 5100 грн (то есть чуть меньше $200 по текущему курсу).

За эти деньги уже можно приобрести вполне приличное устройство с минимумом компромиссов.

Компромиссы коснутся камеры, материалов корпуса и скорее всего наличия модуля NFC (который в основном нужен для бесконтактной оплаты).

НВ собрало несколько самых интересных моделей в ценовой категории до 5000 грн.

На что обратить внимание при выборе

Начнем с того, что в Украине наконец появилось 4G. Хоть пока не массово, а точечно, но курс на новую технологию взят. Даже если вы читаете этот материал из самого удаленного уголка страны, учитывайте, что до следующего этапа обновления устройства скорее всего связь четвертого поколения дойдет и до вас.

Поэтому 4G – обязательное условие для выбора. И не просто 4G, а поддержка не самого популярного диапазона 2600 МГц, с которого регулятор позволил операторам начинать осваивать новое поколение связи. Поддержка следующего диапазона (1800 МГц) есть в каждом 4G-устройстве.

Второй момент, на который стоит обратить внимание – это возраст устройства. Чем свежее модель, тем, конечно, дороже она стоит. Но и тем дольше сохранит актуальность. Что важно, так как производители не любят обновлять и поддерживать недорогие устройства. Поэтому лучше выбирать устройства, которые на рынке не больше года. Там будет и более свежее «железо» (а это важно для автономости смартфона), и более свежий софт.

Третий нюанс – ассортимент и рассрочки. Самыми заинтересованными в том, чтобы максимум людей приобрело новый смартфон, сегодня в Украине стали сами операторы, которым нужно наращивать базу пользователей новой услуги и двигать цифровую жизнь в массы.

Так что, выбрав заинтересовавшую модель, не забудьте заглянуть в розницу своего оператора – возможно, у него есть для вас интересное предложение или выгодная рассрочка.

Топ-5 моделей стоимостью до 5000 грн

Meizu M6

Цена: 4000 грн за старшую версию

Нейтральный дизайн (но веселые расцветки есть), корпус со стилизацией под металл, не самый производительный и молодой, но актуальный и нормальный для своей цены процессор MediaTek MT6750 (самый серьезный его недостаток – это не передовая энергоэффективность), Android 7.0 под прикрытием собственной оболочки Flyme 6.2 (весьма дружественна к новичкам в мире смартфонов) – это, конечно, не вызывает желания сразу же сказать «вау» и побежать за покупкой.

Но в целом Meizu M6 представляет собой хороший баланс характеристик и цены.

Единственное, чего круто не хватает устройству – это NFC. Но это грех всех недорогих китайских смартфонов. Дело в том, что в Поднебесной не развита система бесконтактной оплаты, как в Европе или теперь уже и в Украине, например. В Китае правит балл Alipay и оплата по QR-кодам. А относительно небольшой и гордый производитель Meizu прежде всего ориентируется на большой китайский рынок. И лишние расходы в виде установки NFC ему ни к чему.

Звезд в вопросах автономности модель не хватает (день потянет, а дальше надо заряжать), зато щеголяет громким динамиком, экраном в 5,2 дюйма (компромиссный размер для тех, кому хочется больше пяти, но денег на 5,5-дюймовое устройство с FullHD нет) и датчиком отпечатков пальцев. Модель доступна в двух вариантах – с 2 и 3 ГБ оперативной памяти. Разница составляет примерно 500 грн, но лучше доплатить и выбрать более продвинутый вариант. Там и встроенной памяти будет целых 32 ГБ.

Xiaomi Redmi 5 Plus

Цена: 5000 тыс. грн

Xiaomi Redmi 5 Plus – самая продвинутая модель в нашей подборке, потому цена максимальная. Оснащается большим 6-дюймовым экраном, который упакован в компактный для ее экрана корпус. Соотношение сторон у дисплея 18:9, но от спорных вырезов под камеры компания отказалась. Чай, слишком доступное устройство, чтобы быть «как айфон».

Внутри – батарея на 4000 мА-ч (для такого дисплея не роскошь, а нормальный прожиточный минимум), 3 ГБ ОЗУ и современный энергоэффективный и достаточно быстрый Qualcomm Snapdragon 625. Смартфон из коробки работает под управлением Android 7.1.2, но Xiaomi всегда щедра на обновления. Датчик отпечатков пальцев есть. Дизайн тыльной стороны можно охарактеризовать как нейтральный. Xiaomi также не заморачивается с его актуализацией, как и Meizu. Зато на расцветки не поскупились.

Кстати, для тех, кто не готов платить больше, есть версия с 2 ГБ ОЗУ.

Xiaomi Redmi 5

Цена: 4200 грн

Подозреваем, что не в каждый карман влезет шестидюймовая «лопата» (или так уже не говорят о смартфонах с такой диагональю?) и не каждому по карману Redmi 5 Plus.

Так что для тех, кто предпочитает умеренность, у есть другое предложение. Свеженький Xiaomi Redmi 5 оснащается 5,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1440х720 точек (не FullHD+, но при своем «железе» и цене хороший вариант), процессором попроще, чем у предыдущей модели, но все же современным и энергоэффективным (Qualcomm Snapdragon 450), 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти (для экономящих есть вариант 2/16 ГБ).

Дизайн «полноэкранный», соотношение сторон 18:9 и рамки вокруг минимальные. Аккумулятор 3300 мА-ч. Если вам кажется, что этого мало (у других-то поболее бывает), обратите внимание на процессор. Этому хватит и такой батарейки.

P.S. В этом сегменте присутствует огромное количество смартфонов Xiaomi, в том числе очень достойных моделей вроде Note 4X и т.д., но мы все же отталкиваемся от того, что лучше приобрести более свежее устройство, хотя не отрицаем, что предшественники также хороши.

Samsung Galaxy J3 (2017)

Цена: 5000 грн

А-бренды не очень охотно выпускают модели в нижнем сегменте, но Samsung там все еще присутствует. И если вы причисляете себя к тем, кто ни за что на свете не купит «китайца», то выбор у вас небольшой – это пара моделей Samsung (линейка J разных лет и уровней) и Sony.

Мы склоняемся к первому варианту. В смартфоне Galaxy J3 (2017) только 2 ГБ ОЗУ (и 16 ГБ встроенной), но для А-бренда этого достаточно, чтобы демонстрировать сравнимую производительность с Б-брендами. То же касается аккумулятора.

При 5-дюймовом дисплее (кстати, разрешение типичное – 720х1280 точек), модель оснащается батареей емкостью 2400 мА-ч – но это сравнимо с 3000 мА-ч в устройствах большинства китайских брендов. День работы обеспечен, а дальше зависит от аппетитов пользователя. Модель оснащается 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Но надо понимать, что в линейке J и старших это камеры разного качества.

Blackview BV6000s

Цена: 3500 грн

Мы очень хотели, чтобы в подборке смартфонов до 5000 гривен была хотя бы одна модель с NFC (почему их так мало, уже объясняли выше), и читатели смогли попробовать такую удобную вещь, как бесконтактная оплата со смартфона.

Но, к сожалению, текущий ассортимент таких устройств скорее отпугивает, чем располагает к себе. Большинство устройств либо не поддерживают 4G, поэтому их нет смысла рекомендовать, либо доступны лишь в «сером» виде, либо представляют собой сплошной набор компромиссов.

Наименее компромиссным вариантом, на наш взгляд, является модель Blackview BV6000s. Этот китайский производитель уже какое-то время присутствует на украинском рынке, что вселяет надежду на его надежность в долгосрочной эксплуатации.

Из минусов у модели размер экрана (4,7 дюймов, HD-разрешение, но матрица IPS, то есть картинка неплохая за свои деньги), преклонный возраст (вышел во второй половине 2016) и Android 6.0 (сегодня неплохо было бы 7.0 или 7.1 за такие деньги, но чем-то приходится жертвовать).

Зато есть один очень большой плюс – модель позиционируется как экстремальная, то есть у нее большой аккумулятор (4500 мА-ч) и корпус защищен. От пыли и влаги – по стандарту IP68 (можно бегать под дождем и купаться в Днепре, правда после последнего рискует не выжить владелец), также есть массивные пластиковые торцы, так что разбить его будет сложнее. Внутри – старина Media Tek MT6735 и 2 ГБ оперативной памяти. То есть звезд по производительности модель не хватает.