Мы не жадные, мы умные. Пять лучших смартфонов до 10 тыс. грн

Не всем по нраву идея отвалить «штуку баксов» за новый флагманский смартфон. Да и в целом смартфоны среднего уровня уже в массе своей достаточно хороши, чтобы обычному пользователю о флагманах даже не мечталось. Вот пять лучших смартфонов в популярной ценовой категории — до 10 тыс. грн.

С одной стороны, это не такие уж маленькие деньги, и смартфоны в этом сегменте обладают вполне достойными характеристиками.

С другой стороны, 10 тыс — это ощутимо меньше, чем 30 тыс, с которых нынче стартуют самые топовые решения.

В общем, автор этих строк, хоть и сам пользуется топовыми смартфонами, решил поставить себя на место человека, который считает, что за такие деньги можно купить вполне пристойный смартфон, чтобы не отставать от прогресса, и в то же время, не пойти по миру.

Huawei P Smart+

От 7999 грн

Самый популярный смартфон в Украине в последние месяцы. Это не цитата из маркетинговой рассылки Huawei. Это констатация факта по статистике продаж.

В Huawei решили не только вовсю бодаться с Apple и Samsung среди топовых устройств, но и нанести удар «под дых» остальным конкурентам в среднем ценовом диапазоне.

Huawei P Smart+ гарцует на территории, которую традиционно окучивают Xiaomi и Meizu. Здесь и приличное железо, и отличная камера, и просто шикарный внешний вид.

К минусам можно отнести разве что отсутствие NFC и архаичный micro USB порт. Ну и «монобровь», конечно, не всем придется по вкусу. С другой стороны, смартфонов без нее с каждым днем все меньше.

В общем Huawei P Smart+ чем-то напоминает мне легендарную Nokia 3310 (я имею в виду ту самую, а не ее жалкий прошлогодний римейк). Эффект тот же. С одной стороны, вроде бы восхищаться нечем, а с другой стороны по сочетанию цена-качества равных нет.

Samsung Galaxy A7 2018

От 9500 грн

Как ни крути, а корейцам удалось сделать свой бренд престижным. Для многих это важно — мол, у меня Samsung, а не какой-то там «китаец». И хотя с этой точкой зрения можно долго (и успешно) спорить, факт остается фактом.

Не у всех хватает денег на действительно роскошные флагманы Samsung, поэтому наличие толковых моделей в среднем ценовом диапазоне тоже многих радует.

Galaxy A7 — это довольно мощное железо, закатанное в стильный корпус, сочетающий стекло с металлом. Родство с лучшими решениями на рынке (Galaxy S9 и Galaxy Note 9) налицо. И для многих это решающий фактор.

А еще в Galaxy A7 этого года есть NFC и новомодный USB Type-C. Ну и, наверное, лучший в этом классе экран (6 дюймов, SuperAMOLED, минимальные рамки и никакой «моноброви»).

А напоследок стоит упомянуть тройную камеру (24+8+12 Мп).

Все-таки, есть позиции, по которым Samsung однозначно лидирует в этом ценовом диапазоне.

Остается только сетовать на защиту от воды, которая была в Galaxy A7 прошлого года, а в новой модели не заявлена.

Xiaomi Mi A2

От 7000 грн

Развитие популярного Mi A2 с «голым» Android. За довольно вменяемые деньги тут 6-дюймовый экран (IPS-матрица), вполне приличное железо (особенно, если говорить о версии 6/128 ГБ за 8500 грн) и камера выше среднего (двойная, кстати). Новомодный USB Type-C (тут у купивших Huawei P Smart+ тихонько ойкает сердце). А вот NFC, правда, нету. Обидно.

Некоторые говорят, что времена Xiaomi прошли, мол, компания больше не лидер по соотношению «цена-качество» (а именно это и привлекло к ней огромную фанатскую базу).

Но вот Mi A2 — это как раз классическая идеология Xiaomi в действии. Дешево и сердито.

ASUS Zenfone Max Pro

От 8000 грн

В Украине очень любят ноутбуки ASUS, а вот со смартфонами пока такой любви не сложилось. А зря. У тайваньцев есть удачные модели, в том числе и с акцентом на «долгую жизнь».

Max Pro — типичный середняк с железом среднего уровня, камерой не лучше, и экраном, который не назовешь ни плохим, ни хорошим. Тут нет USB Type-C и защиты от воды, зато есть NFC. И, самое главное, тут аккумулятор емкостью 5000 мАч. Есть сканер отпечатков пальцев и функция распознавания лица (хотя сносно работает она только при очень хорошем освещении).

Благодаря этому смартфон спокойно работает двое суток даже при весьма активном использовании. Преимущественно для коммуникаций, конечно, поскольку в «тяжелые» игры на таком железе все равно не сильно поиграешь. Хотя даже PUBG при желании можно запустить, но на минимальных настройках.

Caterpillar CAT S31

От 8500 грн

Мода на защищенные смартфоны не только не проходит, а очень даже прогрессирует. При этом, никуда не делись прежние недостатки большинства моделей этой категории — слабое железо, убогие экраны и камеры на уровне смартфонов вдвое дешевле. Производители дерут втридорога за корпус, способный выдержать над собой нешуточные издевательства, а остальной функционал в данном случае вторичен.

Не является исключением и CAT S31, который представляет собой шикарный защищенный корпус, внутри которого — весьма посредственное железо. В игры на таком смартфоне не поиграешь, а камера понравится лишь человеку с серьезными изъянами зрения.

Зато CAT S31 вполне сгодится в качестве средства самообороны, им вполне можно отбиваться от гопников.

Ну а если серьезно, то смартфон идеально подходит для тех, кто ведет активный образ жизни, работает в тяжелых условиях и т. д. Туристы, рыбаки, охотники и экстремалы также будут довольны.

Также стоит отметить, что S31 вполне можно рассматривать как разумную альтернативу более дорогой модели S60, которая известна как чуть ли не единственный смартфон с тепловизором. Ну так вот, эта самая термальная камера, способная определять утечку тепла из окон, перегрев электроники и т. д. на самом деле мало кому нужна. Для звонков из болота вполне подойдет и более доступная модель S31.