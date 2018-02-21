Первый игровой смартфон Xiaomi проверили в тестах

В сервисе AnTuTu протестировали новый игровой смартфон Xiaomi Black Shark.

Новый гаджет получит топовый процессор Snapdragon 845 и 8 ГБ ОЗУ, пишет FoneArena.

Интересно, что при этом объем постоянной памяти составит всего лишь 32 ГБ. Возможно, тесты проходил прототип или система бенчмарка неверно определила объем накопителя. Также возможно, что разработчики расчитывают на возможность устанавливать софт на карту памяти.

Называется разрешение дисплея — 2160 × 1080 пикселей. Таким образом, использована панель Full HD+ с соотношением сторон 18:9. Размер экрана не уточняется. Наблюдатели полагают, что частота обновления экрана может достигать 120 Гц, как в игровом смартфоне от Razer.

Телефон набрал 270680 очков в AnTuTu, что соответствует уровню предстоящей Nubia NX606J, которая имеет аналогичные спецификации, но получила 6 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ.

Судя по первым изображениям в блоге Black Shark, смартфон выйдет в черном цвете с зелеными вставками. На нижнем торце корпуса расположены решетки стереодинамиков. Вероятно, гаджет представят в мае 2018 года, но пока неясно, будет ли он продаваться под брендом Xiaomi.