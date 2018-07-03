Первому игроку приготовиться. Huawei планирует выпустить свой игровой смартфон

Компания Huawei, третий по величине производитель телефонов в мире, готовит к выходу в 2018 году собственное устройство, предназначенное для мобильных игр.

Такие смарфоны уже есть у компаний Asus, Razer и Xiaomi, говорится в статье Forbes.

Президент подразделения потребительских продуктов Huawei Джим Сюй рассказал о планах по созданию телефона, ориентированного на игры, во второй половине 2018 года. Господин Сюй также сообщил, что Huawei выпустит гибкий телефон в 2019 году.

Точно известно, что в новый смартфон будет включена оптимизированная версия технологии GPU Turbo, которая, как утверждается, повышает производительность устройства до 60% при одновременном снижении энергопотребления на 30%. Эту функцию получат еще несколько телефонов Huawei, включая P20 Pro, обновление на который придет в ближайшие два месяца.

Смартфон от Huawei должен получить 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. В конкуренте от Asus используется процессор Snapdragon 845, но Huawei, вероятно, построит свою новинку на собственном процессоре Kirin 970. Новинка от Huawei должна получить частоту обновления экрана 90 Гц и дисплей HDR AMOLED с разрешением 3K или лучше.

При этом, как заявил глава подразделения потребительских продуктов Huawei Джим Сюй, новинка не получит механизированных элементов вроде выдвижной камеры, как у OPPO Find X.

Ранее НВ сообщало, что власти США призвали Google отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei. Изменение условий сотрудничества может привести к тому, что смартфоны бренда останутся без Android OS.