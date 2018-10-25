Перепутала. На Ксению Собчак подали в суд из-за iPhone

Послу бренда Samsung в РФ Ксении Собчак грозит иск на $1,6 млн за использование iPhone X в общественных местах.
Ксения Собчак якобы нарушила контракт с Samsung об использовании смартфонов на публике, пишет Apple Insider.
По данным журналистов, Собчак была замечена с iPhone X во время телевизионного интервью для "Эха Москвы". При этом она пыталась скрыть смартфон Apple под листом бумаги, пока камеры были включены. Говорят, что Собчак также использовала iPhone X во время публичных мероприятий в Москве.
Многочисленные наблюдения привели к тому, что Samsung подала иск против Собчак на $1,6 миллиона за нарушение контракта. Неизвестно, сколько Собчак первоначально получила от Samsung, но, скорее всего, сумма иска больше суммы контракта.
Представитель Собчак Кирилл Суханов в разговоре с РБК не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Samsung хочет взыскать с Собчак некую сумму за пользование другим смартфоном в эфире.
Добавим, в 2014 году солист группы Maroon 5 Адам Левин рекламировал запуск музыкального сервиса Samsung Milk Music, и ему тоже запрещалось в течение определенного времени пользоваться продукцией Apple. Однако он все же появился в кадре с новым iPhone в руке.
Не менее примечательным стал случай с теннисистом Давидом Феррером, который в 2013 году рекламировал флагманский смартфон Samsung S4. Все шло вполне успешно, пока один из его твитов с рекламой гаджета не был отправлен с iPhone и не получил соответствующую автоматическую подпись.
Ранее НВ сообщало, что российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фото, которое вызвало волну критики в ее адрес. На новом снимке 36-летняя звезда позирует в коротком клетчатом платье в провокационной позе.
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