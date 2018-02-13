Переходи к нам. Новую версию Android адаптируют под экран iPhone X

Компания Google работает над пересмотром своего мобильного программного обеспечения для нового поколения смартфонов, которые имитируют "бровь" iPhone X.

Планируется, что новая версия Android будет адаптирована для одной из особенностей интерфейса флагманского смартфона Apple — экранного выреза, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников агентства, основная цель обновления этого года для мобильной операционной системы Google - убедить больше пользователей iPhone переключиться на устройства Android, улучшив внешний вид программного обеспечения. В Google считают, что небольшое подражание интерфейсу iPhone X поможет компании переманить некую долю пользователей техники Apple на смартфоны с ОС Android.

Сейчас выемка в верхней части экрана реализована лишь в самом iPhone X, Essential Phone и нескольких малоизвестных китайских аппаратах. Но источники отмечают, что над моделью с подобным дизайном уже работает третий по величине производитель смартфонов в мире - китайская компания Huawei.

Также в следующей версии Android ожидается поддержка складных дисплеев, более тесная интеграция с голосовым помощником Google Assistant, оптимизация энергоэффективности и продолжительности автономной работы. Google также планирует позволить сторонним разработчикам интегрировать Assistant в свои приложения.

Девятая версия Android пока фигурирует в документации компании под кодовым названием Pistachio Ice Cream. Но релизная версия, скорее всего, получит другое название.

Ранее НВ сообщало, что японский производитель Sharp готовит к выходу безрамочный смартфон Aquos S3 с "бровью" в верхней части дисплея. На фото видны вырез в верхней части экрана с местом для фронтальной камеры, датчиков и разговорного динамика. Кроме того, иконка блокировки расположена на том же месте, что и у iPhone X.