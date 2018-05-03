Пентагон запретил продажу китайских смартфонов Huawei и ZTE на военных базах по всему миру

Пентагон намерен прекратить продажи телефонов Huawei и ZTE в торговых точках на американских военных базах в разных странах.

Подобный шаг объясняется заботой о национальной безопасности, говорится в статье Wall Street Journal.

"Устройства Huawei и ZTE могут представлять неприемлемый риск для персонала, информации и миссии департамента. В свете этой информации не было разумным, чтобы магазины департамента продолжали их продавать", - заявил представитель пресс-службы Пентагона Майкл Дейв Истбурн.

Он имел в виду торговые точки на военных объектах или вблизи военных объектов в США и за рубежом, которые обслуживают американских солдат и моряков. По его словам, в этих точках было продано 2400 телефонов Huawei и ZTE в прошлом году.

Запрет также распространяется на модемы для мобильного интернета и другие продукты для мобильной связи.

Майор Истбурн сказал, что Пентагон не может диктовать, вправе ли военные ли покупать телефоны в другом месте для личного использования. Но он сказал, что они "должны помнить о рисках безопасности, связанных с использованием" устройств. По словам людей, знакомых с этим вопросом, военные чиновники опасаются, что китайское правительство сможет отслеживать местонахождение солдат с помощью устройств Huawei или ZTE. Это может позволить шпионам узнать о базовых операциях.

Неясно, как на производителей телефонов может повлиять запрет Пентагона. Оба бренда Huawei и ZTE популярны за пределами США, в том числе в странах, где у США большие военные базы, такие как Германия.

Ранее сообщалось, что ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США не рекомендуют американцам покупать и пользоваться телефонами Huawei и ZTE, так как китайские производители смартфонов представляют угрозу безопасности для американских покупателей.