Ожившие мертвецы. Вслед за Nokia компания HMD Global зарегистрировала бренд телефонов Asha

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Так выглядели телефоны Asha
Фото: ndtv.com

Так выглядели телефоны Asha

Компания HMD получила в Европе права на торговую марку Asha, под которой Nokia выпускала небольшие телефоны с сенсорным экраном

Последний из телефонов под этим брендом был выпущен в 2013 году, но теперь, судя по всему, нас ждет возрождение марки, пишет PhoneArena

Соответствующий товарный знак был зарегистрирован в Департаменте интеллектуальной собственности Европейского союза. В описании говорится, что HMD Global планирует использовать марку Asha для смартфонов, хотя Nokia выпускала под этим брендом и обычные телефоны.

Несколько лет назад, когда Microsoft приобрела мобильное подразделение Nokia, она также получила права на торговую марку Asha. Компания Microsoft тогда отказалась от бренда из‑за конкуренции этих гаджетов с самыми доступными Lumia.

Интересно, что информации о сделке, в рамках которой Microsoft могла уступить права на бренд HMD Global, до сих пор не поступало.

В конце 2017 года НВ сообщало, что компания HMD Global начала продажи в Европе версии телефона Nokia 3310 с поддержкой сотовой связи третьего поколения. Стоимость кнопочного телефона с уникальной для моделей 3310 технологией составляет в Европе 70 евро.

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