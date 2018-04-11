Ответ Huawei. Источники приписывают новому iPhone тройную камеру

В 2019 году может появиться хотя бы один iPhone с тройной основной камерой, которая будет включать 12-мегапиксельный объектив.

По слухам, камера нового смартфона Apple получит пятикратный зум, правда неясно, оптический или цифровой, сообщает MacRumors со ссылкой на тайваньские СМИ.

Источник также упоминает о шести линзах в оптической схеме объектива. Можно предположить, что один датчик изображения будет обычным, второй получит телеобъектив, а вот третий будет не таким, как у Huawei, то есть не монохромным.

Отмечается, что iPhone 8 с одинарной камерой имеет 5-кратный цифровой зум, но у iPhone 8 Plus и iPhone X с двойными камерами предусмотрены 2-кратный оптический и 10-кратный цифровой зум.

В целом, это предсказание предполагает, что iPhone с тремя камерами поступит в продажу в 2019 году. Что касается этого года, то аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо не ожидает много изменений в текущей камере, которая установлена в iPhone X.

Ожидается, что стоимость нового мобильного устройства составит не менее $1000.

Ранее НВ сообщало, что 27 марта компания Huawei представила в Париже новые флагманские смартфоны, призванные конкурировать с Samsung Galaxy S9 и Apple iPhone X. Основная камера модели P20 Pro получила тройной модуль с разрешением 68 мегапикселей. Основной цветной модуль получил разрешение 40 Мп, дополнительный телефото-модуль на 8 Мп обеспечит 5-кратный оптический зум, плюс предусмотрен 20-мегапиксельный черно-белый сенсор, выполняющий вспомогательную роль как у предыдущих поколений смартфонов Huawei с двойной камерой.