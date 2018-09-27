Опубликован первый снимок смартфона LG с пятью камерами

LG планирует представить свой флагманский телефон V40 ThinQ 3 октября, но его внешний облик уже рассекретили.

Блогер Эван Бласс опубликовал снимок гаджета, на котором видны три основные и две фронтальные камеры, пишет The Verge.

Подобно прошлогоднему V30, который выглядел как более крупный G6, V40 ThinQ имеет сильное сходство с G7 ThinQ, выпущенным в начале этого года. Как видно на изображении, V40 ThinQ получит дисплей с вырезом, который в значительной степени будет скрыт строкой состояния.

Сообщается, что новый смартфон LG получит процессор Snapdragon 845 с тактовой частотой 1.77 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти. Также по слухам, новинка будет иметь еще одну модификацию с 8 ГБ оперативки. Новинку должны оснастить 6.4-дюймовым QHD+ OLED-дисплеем с вырезом и соотношением сторон 19.5:9.

Также гаджет получит специальную кнопку Google Assistant на боковой грани и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Самыми большими отличиями от G7, по-видимому, являются более крупный 6,3-дюймовый экран и система с тремя камерами на задней панели.

Эта система получит три сенсора. Первый на 12 Мп с f/1.5, второй на 16 Мп с f/1.9 и третий — 12 Мп с диафрагмой f/2.4. Фронтальная камера, в свою очередь, будет иметь двойной модуль на 8 Мп и 5 Мп.

Добавим, что в базе данных теста производительности Geekbench смартфон LG V40 ThinQ уже есть. В тестах на производительность LG V40 набрал 2397 баллов и 8054 балла в одноядерном и многоядерном соответственно. Это достаточно стандартные результаты для флагманского смартфона 2018 года.