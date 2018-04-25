Опять? В коде обновления Windows 10 нашли интерфейс для телефона

В последней тестовой сборке Windows 10 Insider Preview обнаружились упоминания о программных интерфейсах (API), которые отвечают за телефонию.

Это может служить подтверждением скорого анонса Surface Phone - необычного телефонного устройства от Microsoft, пишет Ars Technica.

Вероятно, набор "телефонных" API будет встроен в Redstone 5 — крупное обновление Windows 10, запланированное к релизу в течение месяца. Интерфейсы включают набор номеров, вызов контактов из адресной книги, поддержку Bluetooth-гарнитур, режима громкой связи и так далее. Также имеются отсылки к поддержке видеосвязи, предлагающая поддержку видеозвонков 3G или LTE.

Эксперты полагают, что добавление API в операционную систему Windows 10 говорит о планах Microsoft вернуться на рынок смартфонов в ближайшие годы. По слухам, американский производитель намерен выпускать под собственным брендом лишь смартфоны Surface Phone, тогда как всем остальным он разрешит использовать свою ОС.

Впрочем, журналисты Ars Technica отмечают, что эти API-интерфейсы не выглядят новыми: они соответствуют API-интерфейсам телефонии, найденным в Windows 10 Mobile, поэтому их присутствие в сборке настольных Windows может быть не более чем ошибкой или результатом консолидации между версиями Windows.

В мае 2017 года НВ сообщало, что глава Microsoft Сатья Наделла пообещал выпустить новые смартфоны, которые не будут похожи на гаджеты, уже имеющиеся на рынке. По словам Наделлы, эти устройства будут новаторскими, как планшеты и ноутбук серии Surface.

"Я уверен, что мы будем делать больше телефонов, но они не будут похожи на телефоны, которые есть сегодня. Никто до нас не думал об устройствах "два в одном", но эта категория стала успешной", - подчеркнул Сатья Наделла.