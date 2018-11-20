Опять не то. Некоторые владельцы Google Pixel 3 столкнулись с ошибкой камеры

Проблемы с Google Pixel 3 накапливаются: некоторые владельцы устройств не могут использовать камеру гаджетов из-за критической ошибки.

Некоторые люди видят пустой видоискатель при открытии приложения для камеры, сообщает The Next Web.

Чтобы смоделировать ситуацию, достаточно использовать встроенную камеру в стороннем приложении, например Instagram и Snapchat. После чего появляется сообщение о том, что приложение не может подключиться к камере. Затем при попытке запустить родное приложение камеры появляется сообщение о том, что драйвер камеры столкнулся с фатальной ошибкой.

По мнению пользователей с сайта Reddit, ситуация связана с ошибкой в Android, которая приводит к конфликту в работе приложения камеры с другими приложениями. В частности, эта ошибка не позволяет Android соответствующим образом завершить работу с камерой.

Многие пользователи пытались исправить ошибки, пробуя перезагрузку телефона, очистку кеша приложения и сброс до заводских настроек. Но большая часть попыток была бесполезной. Эти пользователи отправили запрос на замену устройства от Google. Однако компания пока не меняет проблемные гаджеты.

На данный момент в Google не сделали никаких заявлений относительно исправления ситуации. Однако, руководитель службы поддержки Google сказал одному из клиентов, что команда разработчиков расследует ошибку.

Ранее некоторые пользователи обнаружили, что они не могут сохранить фотографии, снятые с помощью приложения для камеры. Google пообещал позже опубликовать исправление, но еще не выпустил его.

Ранее НВ сообщало, что в руки журналистов попал смартфон среднего уровня от Google под кодовым именем Sargo. Внешне Sargo, который, вероятно, получит в итоге имя Pixel 3 Lite, напоминает Pixel 3. В качестве процессора используется 8-ядерный Snapdragon 670, выполненный по 10-нанометровому техпроцессу.