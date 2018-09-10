Онлайн-трансляция презентации Apple iPhone XS. Где и когда смотреть

12 сентября Apple представит новое поколение смартфонов iPhone. Предположительно, будут показаны сразу три новые модели.

Эксперты предсказывают, что как и год назад Apple покажет три новые модели.

Речь идет не об апдейте iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также флагманского iPhone X.

Вместо этого Apple намеревается выстроить новую продуктовую линейку, предсказывают аналитики.

Ее основой станет новый iPhone X с 5,8-дюймовым OLED-экраном. Самый нашумевший смартфон недавнего времени получит обновленное железо, но больше не будет флагманом.

Им станет новый iPhone, название которого пока неизвестно. Скорее всего, он будет называться iPhone XS. Он получит 6,5-дюймовый OLED-экран. И (сенсация!) впервые в истории Apple этот смартфон получит поддержку двух сим-карт. Правда, эта версия будет продаваться лишь в некоторых странах мира.

Но изюминкой новой линейки по прогнозам аналитиков станет третья, самая дешевая модель, которая будет похожа на iPhone X, но будет оснащаться 6,1-дюймовым LCD-экраном. И у нее также будет версия с двумя сим-картами для некоторых стран.

Все три новинки будут наследовать нынешний iPhone X в его основных “фишках”.

Иными словами, все они получат “монобровь”, управление жестами по экрану и систему распознавания лица Face ID.

Презентация пройдет 12 сентября в 20:00 по киевскому времени. НВ будет вести онлайн-трансляцию презентации.