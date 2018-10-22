Oneplus перенесла презентацию нового флагмана из-за Apple

Китайская компания Oneplus сдвинула сроки презентации нового флагманского смартфона 6T с 30 на 29 октября.

Решение было принято неожиданно, вскоре после объявления о презентации Apple 30 октября, сообщается на официальном форуме Oneplus.

В компании признают, что презентация OnePlus 6T в один день с новинками Apple кажется "плохой идеей", поскольку "вся индустрия и все средства массовой информации будут следить за Apple".

"Мы получили довольно плохую руку. Наша задача состояла в том, чтобы найти способ максимально использовать плохую ситуацию. В течение многих месяцев сотни людей вкладывали свои сердца и души в создание нашего лучшего продукта. Наша цель - удостовериться, что он получает время и внимание, которых он заслуживает", - говорится в заявлении Oneplus.

В связи с этим компания выпустила заявление, в котором информирует о переносе даты пресс-конференции на 29 октября.

"Мы знаем, что извинений недостаточно тем, кто пострадал от такого решения. Поэтому мы будем делать все, что в наших силах, для того, что сделать все правильно. Начать стоит с тех, у кого есть билет на мероприятие, но кто не сможет посетить его. Все они смогут полностью возвратить потраченные на билет средства. Мы не можем дождаться появления OnePlus 6T. Это будет большая неделя в Нью-Йорке. Спасибо Вам за поддержку! Увидимся 29 октября, в 11 утра по восточному времени", - говорится в заявлении.

Отмечается, что OnePlus 6T будет иметь много общего с моделью Oppo R17, поскольку обе компании являются частью одного и того же консорциума. Гаджет получит 6,41-дюймовый AMOLED-экран с вырезом для камеры, а на задней панели будет ​​вертикальная установка с двумя камерами со светодиодной вспышкой ниже.

OnePlus 6T, как предполагается, получит чипсет Snapdragon 845, как минимум шесть гигабайтов оперативной памяти и будет работать под управлением ОС Android Pie.