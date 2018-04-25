OnePlus назвала дату презентации своего нового флагманского смартфона

На китайском сайте OnePlus появилось приглашение на презентацию смартфона OnePlus 6, которая состоится 17 мая.

Мероприятие начнется в Пекине в 10 утра по местному времени, пишет GSMArena.

Слоганом события является "The Speed ​​You Need". Также в приглашении упоминается телефон на Snapdragon 845 с 8 ГБ оперативной памяти. На сайте упоминается, что продажи билетов на презентацию начнутся 27 апреля за 99 юаней (около $15) за билет.

OnePlus 6 получит 6-дюймовый экран с разрешением 2880 × 1440, популярным соотношением сторон 18:9 и вырезом вверху. Устройство будет выпускаться с несколькими вариантами встроенной памяти - 64, 128 или 256 ГБ, а также с поддержкой карт памяти microSD. Смартфон будет работать под управлением Android 8.1 Oreo. Кроме этого, компания подтвердила наличие у OnePlus 6 защиты от влаги и пыли.

Также гаджету приписывают 20+16-Мп основную и 20-Мп фронтальную камеру, поддержку беспроводной зарядки и аккумулятор на 3500 мАч. При этом цены на устройство пока не назывались.

Ранее НВ сообщало, что генеральный директор компании OnePlus Пит Лау сообщил, что OnePlus 6 получит стеклянный корпус, который будет дополнен стальным каркасом. Это не первый случай, когда OnePlus использовал стекло на телефоне, хотя модель OnePlus X, которую выпустили в 2015 году, была доступна в двух вариантах - стекле и керамике.