Официально: ZTE прекращает продажи смартфонов

Китайская компания ZTE заявила, что прекратила "крупную операционную деятельность" после того, как администрация Трампа запретила ей использовать компоненты, произведенные в Соединенных Штатах.
По мнению экспертов, ZTE может стать первой жертвой "новой холодной войны" между Китаем и США, говорится в статье New York Times.
ZTE в среду прекратила "основные операции". На заводе ZTE в Шэньчжэне было остановлено производство, а рабочие пока находятся в своих общежитиях. Есть вероятность, что рабочих "призовут вернуться" к сборке компонентов. Торговля акциями ZTE приостановлена на несколько недель, уточняет New York Times со ссылкой на биржевые источники.
Несколько сотрудников ZTE описали ситуацию внутри компании на условиях анонимности, опасаясь репрессий со стороны своего работодателя. Пресс-секретарь ZTE отказалась от комментариев. Мобильный оператор MTN, который обслуживает 220 миллионов человек в 22 странах Африки и Ближнего Востока, заявил, что он строит планы на случай непредвиденных обстоятельств, "учитывая нашу приверженность ZTE в наших сетях".
Смартфоны перестали продаваться на площадке Taobao от Alibaba Group, но на Aliexpress некоторые модели все еще доступны. Также закрылся онлайн-магазин ZTE. По-видимому, компания потеряла доступ к части своей цепочки поставок.
Компания имеет 75 000 сотрудников и ведет бизнес в более чем 160 странах. ZTE выпустила свой первый смартфон для американского рынка в 2011 году. В Соединенных Штатах смартфоны ZTE занимали четвертое место по продажам, поскольку одной из первых уловила популярность у жителей США гаджетов с большими экранами. Также ZTE спонсировала несколько команд Национальной баскетбольной ассоциации.
В конце прошлой недели руководство ZTE направило электронное письмо сотрудникам, в котором, в частности, говорилось: "Даже самая длинная дорога заканчивается. Даже самая длинная ночь заканчивается днем. Давайте останемся решительными, уверенными и полными надежды приветствовать грядущий рассвет!".
Предположительно, решение касается только смартфонов непосредственно от бренда ZTE, тогда как смартфоны под маркой Nubia по-прежнему будут выпускаться без каких-либо проблем.
Ранее НВ сообщало, что Министерство торговли США объявило о запрете американского экспорта для китайского производителя смартфонов ZTE. Это означает, что американские компании, такие как Dolby и Qualcomm, не смогут экспортировать какие-либо детали для ZTE в течение семи лет.
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