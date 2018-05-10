Официально: ZTE прекращает продажи смартфонов

Смартфонов ZTE больше не будет

Китайская компания ZTE заявила, что прекратила "крупную операционную деятельность" после того, как администрация Трампа запретила ей использовать компоненты, произведенные в Соединенных Штатах.

По мнению экспертов, ZTE может стать первой жертвой "новой холодной войны" между Китаем и США, говорится в статье New York Times.

ZTE в среду прекратила "основные операции". На заводе ZTE в Шэньчжэне было остановлено производство, а рабочие пока находятся в своих общежитиях. Есть вероятность, что рабочих "призовут вернуться" к сборке компонентов. Торговля акциями ZTE приостановлена ​​на несколько недель, уточняет New York Times со ссылкой на биржевые источники.

Несколько сотрудников ZTE описали ситуацию внутри компании на условиях анонимности, опасаясь репрессий со стороны своего работодателя. Пресс-секретарь ZTE отказалась от комментариев. Мобильный оператор MTN, который обслуживает 220 миллионов человек в 22 странах Африки и Ближнего Востока, заявил, что он строит планы на случай непредвиденных обстоятельств, "учитывая нашу приверженность ZTE в наших сетях".

Смартфоны перестали продаваться на площадке Taobao от Alibaba Group, но на Aliexpress некоторые модели все еще доступны. Также закрылся онлайн-магазин ZTE. По-видимому, компания потеряла доступ к части своей цепочки поставок.

Компания имеет 75 000 сотрудников и ведет бизнес в более чем 160 странах. ZTE выпустила свой первый смартфон для американского рынка в 2011 году. В Соединенных Штатах смартфоны ZTE занимали четвертое место по продажам, поскольку одной из первых уловила популярность у жителей США гаджетов с большими экранами. Также ZTE спонсировала несколько команд Национальной баскетбольной ассоциации.

В конце прошлой недели руководство ZTE направило электронное письмо сотрудникам, в котором, в частности, говорилось: "Даже самая длинная дорога заканчивается. Даже самая длинная ночь заканчивается днем. Давайте останемся решительными, уверенными и полными надежды приветствовать грядущий рассвет!".

Предположительно, решение касается только смартфонов непосредственно от бренда ZTE, тогда как смартфоны под маркой Nubia по-прежнему будут выпускаться без каких-либо проблем.

Ранее НВ сообщало, что Министерство торговли США объявило о запрете американского экспорта для китайского производителя смартфонов ZTE. Это означает, что американские компании, такие как Dolby и Qualcomm, не смогут экспортировать какие-либо детали для ZTE в течение семи лет.