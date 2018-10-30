30 октября 2018, вторник

Очередной убийца. OnePlus представила новый флагман 6T

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Так выглядит новый смартфон Oneplus
Фото: Oneplus

Так выглядит новый смартфон Oneplus

Китайская компания OnePlus показала в США смартфон 6T с премиальными спецификациями и сканером отпечатков пальцев в экране.

Впервые компания сотрудничает с американским мобильным оператором (T-Mobile) для прямых продаж, а не ограничивается онлайн-покупками, пишет The Verge

Модель 6T имеет 6,41-дюймовый OLED-экран с разрешением 2340x1080 (402ppi) и соотношением сторон 19,5:9. Панель экрана занимает 86% лицевой поверхности устройства. В верхней части экрана имеется небольшой каплеобразный вырез. В OnePlus отметили, что "подбородок" на фронтальной панели стал меньше по сравнению с предыдущей версией гаджета.

Впервые на телефоне OnePlus появится встроенный считыватель отпечатков пальцев. Компания называет свою версию этой технологии Screen Unlock и утверждает, что это самая быстрая на настоящий момент реализация сканера отпечатков пальцев под экраном.

Смартфон OnePlus 6T получил основную камеру с двумя датчиками на 16 и 20 мегапикселей и диафрагмой f / 1.7. Гаджет предлагает оптическую стабилизацию изображения, кроме того, компания OnePlus представила новую функцию Nightscape, которая призвана помочь улучшить изображение с низким уровнем освещенности. Новая функция Studio Lighting, разработанная совместно с фотографом Кевином Абошем, нацелена на создание селфи.

Аппаратной основой новинки стал флагманский процессорм Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 3700 мАч, поддерживается быстрая зарядка. Производитель обещает увеличение продолжительности автономной работы до 23 %. Поддержка беспроводной зарядки отсутствует.

Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS. Поддерживаются две SIM-карты, NFC, есть порт USB Type-C. Гаджет лишился 3,5-мм разъема для наушников и слота для карт памяти. OnePlus 6T на старте продаж будет предлагаться в двух вариантах черного цвета - матовом и глянцевом.

Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит $549, с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти предлагается за $579, а версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в $629. Интересно, что в США оператор T-Mobile делает покупателям скидку в $300 при обмене на OnePlus 6T некоторых гаджетов от Apple, LG, Samsung или Motorola.

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