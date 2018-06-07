Очередной игровой. Huawei представила смартфон Honor Play

Компания Huawei презентовала в Китае собственный игровой смартфон Honor Play.

Телефон получил новую функцию GPU Turbo для более плавного геймплея, сообщает Android Authority.

Технология графического ускорения GPU Turbo и является той "пугающей" технологией, о которой говорили в прошлом месяце менеджеры Huawei. Как обещает производитель, GPU Turbo увеличивает производительность графического процессора в смартфонах на 60% и снижает энергопотребление на 30%.

Honor Play, безусловно, обладает достаточной мощностью для обеспечения прекрасного визуального впечатления от игр. В нем есть флагманский чипсет Huawei от Kirin 970 с поддержкой искусственного интеллекта, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ расширяемого хранилища и батарея на 3,750 мАч. Смартфон получил 6-дюймовый ЖК-экран с диагональю 2,3 дюйма x 1080 пикселей.

Смартфон оснащается двойной основной камерой 16+2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп с апертурой f / 2.0. "У него нет оптической стабилизации изображения, так что имейте это в виду при съемке видео или снимках с низким освещением", - подчеркивают журналисты Android Authority.

Honor Play работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Поддерживаются две SIM-карты, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников.

По мнению обозревателей, "люди, которые ищут сравнительно дешевый телефон с графикой на флагманском уровне, обязательно должны следить за Honor Play". Его стоимость начинается с $312 за версию 4 ГБ+64 ГБ, увеличиваясь до $375 для варианта 6 ГБ + 64 ГБ.