Очень секретный. Блокчейн-телефон от HTC выйдет в ближайшие месяцы

Компания HTC в третьем квартале года выпустит новый Android-смартфон, в основе которого лежит технология блокчейна.

В отличие от других смартфонов, он построен для децентрализованной сети и приложений, пишет Engadget.

Android-смартфон специально разрабатывается для поддержки децентрализованных приложений (DApps), таких как CryptoKitties. HTC Exodus будет предоставлять пользователям безопасный доступ к встроенному универсальному криптокошельку. Телефон будет поддерживать несколько протоколов, а также будет обеспечивать их совместимость.

В HTC уточнили, что Exodus будет иметь универсальный криптокошелек, защищенный на аппаратном уровне. Процесс разработки курирует "главный офицер по децентрализации" Фил Чен, который известен своим участием в разработке шлема виртуальной реальности HTC Vive.

Компания HTC также объявила о партнерстве с создателями CryptoKitties, "самой большой игрой в мире, которая будет построена на технологии blockchain". Игра впервые станет доступна на смартфонах на базе Android. На смартфоне можно будет собирать и выводить криптокотят, как на компьютере. Первым CryptoKitties получит флагманский U12+. Затем игра появится на некоторых других моделях HTC.

Интересно, что тайваньский производитель смартфонов HTC недавно обнародовал неблагоприятные данные по продажам за июнь 2018 года. Июньские продажи компании уменьшились на 68% в годовом исчислении, что стало самым сильным падением показателя за последние два года.

Ранее НВ сообщало, что разработчик смартфонов HTC уволит 1500 сотрудников своего тайваньского подразделения в попытке сэкономить деньги. Сокращение рабочих мест может помочь компании восстановиться после плохих квартальных результатов. Как отмечают местные журналисты, увольнения затронут 22% всей рабочей силы HTC.