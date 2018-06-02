Любой каприз. Обзор TP-Link Neffos C7

Всего 3 400 грн - и TP-Link Neffos C7 позволит делать с собой все, что захочет пользователь.

Когда компания TP-Link объявила о выходе на рынок смартфонов, этот шаг выглядел неоднозначно. С одной стороны, у нее большой опыт в сетевом оборудовании и сильные позиции в этой сфере. С другой – в смартфонах, особенно нижнем сегменте, с которого начала компания, и так не протолкнуться, и специфика тут другая.

Впрочем, с самого начала компания определила для себя, на какие качества смартфона будет обращать внимания. В частности, камера - слабое место в недорогих аппаратах. Кроме того, какие-то полезные софтверные фишки. Например, клонирование приложений и длинные скриншоты (кто там любит подружкам переписку отправлять, признавайтесь?).

И вот Neffos C7 – уже не первое поколение смартфонов TP-Link. Модель недорогая (3 400 грн на момент подготовки обзора), с большим экраном и характеристиками, которые соответствуют в среднем своему классу и с той же логикой, которая была заявлена с самого начала.

Дизайн

Модель доступна в нескольких цветах, у нас на обзоре была серая, в пластиковом корпусе а-ля металл.

С одной стороны, дорого ей выглядеть не с чего, с другой – экран с 2.5D-стеклом просто никак не ассоциируется с чем-то дешевым.

Собран аппарат хорошо. Придраться внешне почти не к чему. Разве что отпечатки пальцев вечно досаждают.

В общем, это не тот смартфон, внешностью которого хочется хвастаться, но за него и не стыдно. С учетом того, что корпуса бюджетников обычно более ранимые, чем у флагманов, скорее всего, владелец смартфона просто сразу спрячет его в защитный чехол, скрыв простоту материалов. На виду останется только благородно изогнутый экран.

На что надо обратить внимание, так это на то, что рамки вокруг экрана в жизни больше, чем на рендерах. И что несмотря на две прорези внизу корпуса, динамик тут один и заурядный. Вызов и будильник будет слышно, но музыку надо слушать в наушниках (впрочем, это и так стоит делать в наушниках, не только из-за плохих динамиков, но и из-за хорошего воспитания).

Хотя в нижний сегмент смартфонов понемногу проникают «безрамочные» модели, Neffos C7 не такой. У него большие рамки снизу и сверху. Есть три кнопки для управления, при этом производитель оставил возможность пользователю менять функции для первой и второй. И чем дальше пользуешься смартфоном, тем больше кажется, что в TP-Link хотели сделать устройство, которое так и говорит: «Пользователь, я буду для тебя таким, как захочешь».

Сканер отпечатков пальцев расположен достаточно удобно, хотя с учетом размеров устройства к нему приходится тянуться, идеально под палец он попадает не всегда. Срабатывает достаточно быстро и к точности вопросов нет.

Экран

TP-Link Neffos C7 получил 5,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280х720 точек, скругленный на торцах. То, что разрешение небольшое, в принципе видно, но при этом читать со смартфона, смотреть видео и фото более-менее комфортно.

Цветопередача приятная, явных перекосов в какой бы то ни было цвет нет. В настройках дисплея можно снизить синий цвет, чтобы было приятнее читать.

Подсветка у дисплея достаточно яркая для комфортной работы в такое, почти летнее, солнце, автоподсветка работает корректно. Но при этом есть воздушный слой и нет антибликового. На фото видно, насколько сильно дисплей бликует. При этом, повторюсь, если смотреть на него напрямую, то информация читается хорошо. Олеофобного покрытия тоже нет от слова «совсем».

Чувствительность экрана можно регулировать в настройках. По умолчанию она стоит на среднем уровне, но я не вижу причин отказывать себе в максимальной.

Железо и ОС

С точки зрения железа модель не примечательна. Могло быть лучше, могло быть хуже. Тут 2 Гб ОЗУ и процессор Mediatek MT6750. По производительности это верх бюджетного уровня или низ среднего, как-то так.

За чуть большие деньги на рынке можно найти фаршированный вариант, как минимум на гигабайт больше ОЗУ (и встроенной памяти тоже, что важно для тех, кто по-прежнему пользуется услугами двух операторов, так как тут гибридный слот). Но на первый взгляд, интерфейс у Neffos C7 достаточно плавный для его стоимости. По мере использования аппарата и установки приложений этот показатель будет снижаться, безусловно, так происходит у всех, и стартовые позиции у устройства неплохие.

Из коробки модель работает под управлением Android 7.0 и фирменной оболочки NFUI 7.0. Ей своейственны яркие цвета и отсутствие отдельного меню приложений. Стилистически, по ощущениям, очень близко к оболочке Meizu. Визуального мусора в дизайне оболочки нет. Мусора из приложений тоже - и для бюджетного устройства с простыми характеристиками это очень ценно, так как не отъедает ресурсы, которые при таких деньгих на вес золота.

Зато есть фирменное приложение "Умный WLAN", где можно отправить пароль от Wi-Fi в виде QR-кода или использовать смартфон как репитер благодаря функции "Расширение сети".

В настройках модели есть отдельное меню с жестами на заблокированном экране. Есть как типичные (разблокировка по двойному тапу), так и более экзотические, как, например, запуск фонарика, музыки и т.д. по рисунку на дисплее.

Действительно, для недорогого смартфона с невысокой производительностью такой быстрый способ доступа к популярным сервисам – хороший бонус для экономии времени пользователя. Есть только один нюанс – пароль или отпечаток пальца все равно нужны. Ну и привычка. У меня она так и не появилась.

У модели есть поддержка LTE, радио и даже двухдиапазонный Wi-Fi, но на модуле NFC сэкономили. Не знаю как для кого, но для меня это уже существенный минус. Как в магазинах и метро платить-то? Хотя в этой ценовой категории приходится выбирать - или без бесконтактной оплаты, или с ней, но что-то очень слабое по характеристикам.

Автономность

Тут все тоже средне, хотя для своих характеристик очень даже хорошо. Аккумулятор емкостью 3060 мА-ч проработает свой целый день и к вечеру попросится на зарядку. Чудес ждать не стоит, процессор не самый энергоэфективный на сегодня.

Все прочие характеристики располагают к умеренному потреблению, и софт, судя по всему, тоже неплохо адаптирован, потому что в режиме ожидания смартфон разряжается медленнее, чем я предполагала. Это один из плюсов покупки устройства от понятного бренда, а не безымянной фабрики на задворках Китая.

Камера

От камеры в смартфоне за 3,5 тыс. грн ожидать особо ничего не стоит. У устройства 13-мегапиксельный основной модуль и широкоугольный 8-мегапиксельный фронтальный. Есть вспышка (для фронтальной камеры - это экран, который подсвечивается), фазовый автофокус, запись видео в разрешении 1920x1080 (30 к/с).

Производитель фокусирует усилия на фотосоставляющей, в частности, на фронтальном модуле (о чем даже заявляет на коробке со смартфоном). И тут есть два важных момента.

С одной стороны, камера объективно хороша за свои деньги. По меркам сегмента она снимает не стыдно, и даже ночью, например, в городе под светом фонарей, можно будет что-то завпечатлеть. При должной сноровке снимать на этот смартфон вполне можно. В селфи-режиме софт тоже старается, если включить в настройках «улучшайзер», лицо и правда будет выглядеть свежее. Не блеск, но за свои деньги огонь.

С другой стороны, аппарат бюджетный, производительность у него в целом невысокая. Камеры это тоже касается, ей нужно время, чтобы делать снимки. В HDR-режиме очень сложно снять так, чтобы рука не дрогнула и снимок не расплылся. Это нужно учитывать, чтобы не привезти из путешествия сплошные размытые кадры.

Вердикт НВ

8/10

Модель производит хорошее впечатление. В ней нет ничего откровенно провального или откровенно гениального. Все, что есть, просто работает. Мне после смартфонов среднего и флагманского уровня в этой модели очень не хватило возможности бесконтактной оплаты (возможно, у вас нет такой привычки) и скорости работы камеры, если бы не запасные телефоны, я бы приехала из путешествия фактически без фотографий. В остальном за эти деньги придраться не к чему, и это объективно одно из лучших предложений.