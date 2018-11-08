Почти айфон. Обзор смартфона Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Lite — это очередной клон iPhone X на платформе Android. Но клон настолько удачный, что язык не поворачивается ругать китайцев.

Парадокс? Не совсем. В мире смартфонов в данный момент есть лишь два доминирующих тренда связанных с попытками наростить диагональ экрана, не увеличивая размер самого устройства. Это изогнутые экраны (Samsung) и экраны с вырезами (Apple).

Первый вариант значительно дороже в разработке и производстве. Собственно, технология оказалась неподъемной даже для Apple, в связи с чем родилась вторая технология.

Неудивительно, что все остальные игроки рынка пошли следом за Apple. И рынок накрыла волна самых разнообразных вырезов (или как их еще называют, монобровей) на экранах.

Xiaomi Mi 8 Lite — один из тех случаев, когда, как говорится, вещи называются своими именами. Никто и не пытается скрывать схожесть модели с iPhone X.

Помимо самого дизайна корпуса, размещения выреза на экране есть и еще один важный элемент, который Xiaomi подгоняет под iPhone X. Это управление жестами, не характерное для Android.

Однако, у китайцев все получилось настолько гладко и чистенько, что все эти заимствования попросту не имеют принципиального значения.

В отличие от iPhone X, который стоит (на момент написания статьи) от 28 тыс грн (за «серую» версию с 64 ГБ), Xiaomi Mi 8 Lite стартует от 7500 грн за версию 4/64 ГБ и 9000 грн за версию 6/128 ГБ.

За стоимость одного iPhone X вы можете купить по одному Mi 8 Lite каждому члену семьи, включая вашего кота. Образно говоря.

Безусловно, сторонники Apple найдут сотни аргументов в пользу iPhone X. И будут правы тысячу раз. Но Xiaomi Mi 8 Lite создавался не для них. И не для борьбы с iPhone. Он является супероружием Xiaomi в битве с Huawei за средний сегмент рынка.

Huawei весьма неплохо закрепился в среднем ценовом диапазоне с Mate 10 Lite и P Smart и окончательно вскарабкался на вершину с P Smart+.

Ну а теперь у Xiaomi есть Mi 8 Lite. Посмотрим, что за зверь?

Xiaomi Mi 8 Lite - Дизайн

Об айфоноподобии долго говорить не хочется.

Все видно на фото. И когда вы впервые возьмете Xiaomi Mi 8 Lite в руки вас охватит стойкое «дежавю». Разумеется, если вы хоть раз держали в руках iPhone X.

Но если нет, либо же вас наоборот «заводит» схожесть с одним из топовых смартфонов рынка, то про Xiaomi Mi 8 Lite можно сказать только теплые слова.

Дизайн приятный, эргономика на высоте. Корпус слегка «зализанный» и отлично ложится в руку.

Габариты смартфона — 156,4*75,8*7,5 мм. Но в руке он не ощущается большим.

Цветовое решение «подсмотрено» у Huawei P Smart+, но выглядит отлично.

В общем, придраться не к чему (тссс… забудьте уже про схожесть с iPhone X).

Ну разве что, упомяну про зеркальность, скользкость и маркость стекла, которым покрыта задняя панель Xiaomi Mi 8 Lite. Здесь буквально за секунду образуется коллекция отпечатков пальцев. В общем, чехол Xiaomi Mi 8 Lite не помешает.

Xiaomi Mi 8 Lite - Экран

Экран — повод для гордости Xiaomi Mi 8 Lite. Диагональ экрана — 6,26 дюйма (2280*1080 точек). Соотношение сторон — 19:09.

Работать со смартфоном одной рукой очень непросто. Не знаю, какой длины должны быть пальцы.

Разумеется, тут есть пресловутая «монобровь» (к которой я так и не смог привыкнуть за время использования iPhone X в качестве основного смартфона).

Она весьма заметна в играх и при просмотре видео.

В целом экран весьма хорошо. Картинка абсолютно лишена зернистости. Цветопередача отличная, углы обзора велики, запас яркости впечатляет. Даже на солнце изображение остается различимым, хотя экран порой изрядно бликует.

Имеется олеофобное покрытие, но я бы назвал его средненьким по качеству. Отпечатки пальцев все же присутствуют.

Xiaomi Mi 8 Lite — Железо и софт

У меня побывала версия 4/64 ГБ (версии 6/128 ГБ в Украине пока нет). Чип Snapdragon 660 имеет восемь ядер и работает в связке с графическим ускорителем Adreno 512.

Производительность тут средняя. Для повседневных задач (звонки, интернет, соцсети, фото, музыка) запаса мощности предостаточно. А для игр уже не очень. Во всяком случае, если вы фанат PUBG и других «тяжелых» игрушек, то вам не только на Xiaomi Mi 8 Lite смотреть не стоит, а и на другие смартфоны в этой ценовой категории.

Впрочем, на средних настройках поиграть Xiaomi Mi 8 Lite дает. Правда, не долго. Смартфон очень быстро разряжается, по моим субъективным замерам — примерно на 10-15% за 10 минут активного отстрела противника.

И, кстати, весьма прилично греется при этом.

С 3,5-мм разъемом тут не сложилось (как и у iPhone X, которым вдохновлялись разработчики).

Зато спасибо Xiaomi за разъем USB Type-C в Mi 8 Lite, а то многие упорно отказываются уходить с морально устаревшего Micro USB.

Android 8.1 заботливо скрыт в недрах фирменной оболочки MIUI, которая давно лишилась всех своих детских болячек и кажется весьма зрелым продуктом.

А уж вместе с жестами, напрямую позаимствованными у iPhone X (свайп снизу по экрану сворачивает активное приложение и т. д.), MIUI и вовсе предстает в новом обличье.

Xiaomi Mi 8 Lite - Камера

Нынче без двойной камеры никак. Создается ощущение, что весь мир сошел с ума по портретам с размытым фоном, даже странно, как мы все раньше жили без этого.

Поэтому основная камера Xiaomi Mi 8 Lite оснащена двумя модулями — 12- и 5-мегапиксельным. Снимает она чуть лучше среднего. Ну то есть, если вы безразличны к фотографии, то она вас более чем устроит. Если вы требовательны, то могут быть нюансы (вечерняя съемка, детализация, фокусировка при видеосъемке).

Не обошлось в Xiaomi Mi 8 Lite без еще одной модной фишки — искусственного интеллекта в камере. Он вроде как призван автоматически определять, что в кадре, и выбирать наиболее подходящий режим съемки. На практике особой пользы от него нет, хотя иногда приятно увидеть силу электроники. Наводишь камеру на одинокого человека в кадре, и камера сама переходит в портретный режим.

Фронтальная камера снимает весьма неплохо, не хуже, чем у некоторых флагманов. Так что Xiaomi Mi 8 Lite вполне можно записать в условную категорию сэлфи-смартфонов. Любители «инста» будут довольны.

Xiaomi Mi 8 Lite - Автономность

Встроенный аккумулятор имеет емкость 3350 мАч. У обычного человека, который пользуется своим смартфоном, а не живет в нем, Xiaomi Mi 8 Lite запросто проработает 1,5-2 дня. Это весьма достойный показатель.

Активные пользователи будут заряжать смартфон каждый вечер, это нормально для современных гаджетов.

Больше всего убивают батарею игры, как я уже писал выше.

Поддерживается быстрая зарядка. За полчаса можно зарядить аккумулятор примерно на 50%.

Xiaomi Mi 8 Lite — Мультимедиа

Стереодинамиков тут нет (вторая решетка на нижней грани — для красоты и скрывает лишь микрофон). Никаких меломанских чудес Xiaomi Mi 8 Lite не демонстрирует. Отсутствие 3,5-мм разъема для многих будет неприятным моментом. Зато Xiaomi Mi 8 Lite поддерживает bluetooth 5.0 — это большой плюс в сравнении с многими конкурентами за эти деньги.

5-я версия дает ряд преимуществ в сравнении с распространенной версией 4.2 — это и дальность работы, и скорость передачи данных и меньшее энергопотребление. Последнее особенно важно, учитывая повсеместную моду на умные часы и фитнес-трекеры, подключаемые к смартфону по bluetooth, а также необходимость использования беспроводных наушников - в силу описанного выше отсутствия разъема 3,5 мм (да, в комплекте есть переходник с USB Type-C, но я не верю, что кто-то может пользоваться этим «костылем» в реальной жизни).

Вердикт НВ

8/10

Xiaomi Mi 8 Lite напрямую конкурирует с мегапопулярным в Украине Huawei P Smart+.

Они и внешне до безобразия похожи (привет, iPhone X!) и функционально близки.

У Xiaomi нет 3,5-мм разъема, слота для карт памяти и послабее основная камера, зато у Huawei нет версии с 6 ГБ оперативной памяти и поддержки быстрой зарядки.

Выбор между Xiaomi Mi 8 Lite и Huawei P Smart+ — скорее вопрос вкусовщины, а также лояльности к бренду. А с последним у Xiaomi все в порядке. Компания долгие годы создавала вокруг себя романтический ореол борца с топовыми брендами и идеала по соотношению «цена-качество».

В общем, сомнений нет, Xiaomi Mi 8 Lite свой кусок пирога на рынке отхватит.