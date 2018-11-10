Ракета средней дальности. Обзор смартфона TP-Link Neffos X9

Neffos X9 стоит недорого, обладает типичным набором характеристик для своей цены и элегантным, хотя и несколько старомодным дизайном. Стоит ли прицениваться?

Это мы сейчас выясним. А для начала отметим, что Neffos X9 - это почти флагман китайского бренда TP-Link, который вполне удачно закрепился на украинском рынке смартфонов. Почти — потому что есть модель N1. А X9 будет чуть дешевле и чуть слабее. Но при этом Neffos X9 — отнюдь не простенький бюджетный аппарат.

У него большой и вполне современный экран (18:9), двойная камера и вполне адекватная цена (от 4200 грн).

Посмотрим, стоит ли рассматривать Neffos X9 как серьезного конкурента многочисленным Xiaomi, Meizu, ASUS и прочим игрокам в этом ценовом диапазоне.

Neffos X9 - Дизайн

С точки зрения дизайна Neffos X9 можно либо хвалить за здоровый консерватизм, либо критиковать за «машину времени».

Пластиковый корпус (правда, довольно тонкий - 7,85 мм) традиционной расцветки (доступны черный и серый цвета) с ярко обозначенными антеннами и вправду кажется немного устаревшим.

Зато сборка идеальная, нет люфтов и скрипов. И в руке Neffos X9 лежит отлично. Матовый пластик приятен на ощупь и не склонен к замарыванию.

Смартфон выглядит строго и приятно. А в черном цвете (как тот, что побывал у меня) — даже слегка элегантно.

Он придется по вкусу тем, кто покупает недорогую, но ладно сшитую одежду на распродажах. Есть тут некоторые параллели в мышлении.

Neffos X9 - Экран

Экран не вызывает восторгов, хотя и ругать его особо не за что.

Диагональ заявлена как 5,99 дюйма (ума не приложу, почему просто не написать 6 дюймов). Разрешение 1440*720 точек для такой диагонали маловато. Картинка не то что бы зернистая, просто не такая плавная, как на экранах с аналогичной диагональю, но более высокой плотностью изображения.

Углы обзора невелики, при небольших отклонения экран начинает слегка «желтить». Зато запас яркости большой, в солнечный день на улице это воспринимается как большой плюс.

Neffos X9 — Железо и софт

У меня побывала версия 3/32 ГБ, которая стоит 4200 грн (есть еще 4/64 ГБ, цена от 5200 грн). 8-ядерный процессор MediaTek MT6750 сразу ставит крест на тяжелых играх, но в повседневном использовании (звонки, переписка, соцсети) Neffos X9 не кажется тормозом.

Это типичный недорогой смартфон, ориентированный на обычного не особо требовательного пользователя. Если не ставить серьезные задачи, то как-то не ощущается, что железо тут - не фонтан.

Поддерживается работа с двумя сим-картами (nano SIM). Имеется 3,5-мм разъем для наушников. Зато NFC тут нет. Досадно. Хотя у многих конкурентов за аналогичные деньги NFC тоже нет. И USB Type-C нет. Так что тут все типично.

Довольно забавно, но в таком недорогом смартфоне есть функция распознавания лица. И она, представьте себе, работает. Причем, довольно быстро и точно, во всяком случае, при хорошем освещении. В темноте, в отличие от iPhone X, конечно, от нее уже толку мало.

А еще в Neffos X9 есть FM-радио, по которому скучают многие владельцы современных смартфонов. Для кого-то это может стать аргументом в пользу модели.

Единственный динамик Neffos X9 звучит довольно громко, а звук в наушниках я бы охарактеризовал как «чуть лучше среднего».

Neffos X9 работает на Android 8.1, есть своя фирменная оболочка с простеньким интерфейсом, к которому привыкаешь за минуты. При этом она — довольно навороченная, есть жесты при выключенном экране, можно поиграться с кнопками навигации и т.д.

Neffos X9 - Камера

Итак, двойная камера становится неотъемлемым элементом даже довольно недорогих смартфонов.

В Neffos X9 установлена основная камера с двумя модулями — 13 и 5 МП.

Днем камера снимает весьма недурно, как для смартфона за такие деньги. Но стоит попытаться снять что-то при плохом освещении, как сразу понимаешь, что имеешь дело с недорогим аппаратом — автофокус ошибается, падает детализация, лезет зерно и т. д.

Забавно, что видео пишется в формате 3GP, о существовании которого я уже, честно говоря, подзабыл.

Качество видео не впечатляет. Хотя, положа руку на сердце, есть смартфоны подороже Neffos X9, которые снимают видео гораздо хуже.

Фронтальная камера производит ровно такое же впечатление. Она снимает очень средненько, но не ужасно.

Словом, по возможностям в области фото и видео Neffos X9 — крепкий середняк.

Neffos X9 - Автономность

Модель оснащена аккумулятором емкостью 3000 мАч. Смартфон спокойно работает день при использовании «без фанатизма» (примерно 4 часа работы экрана).

Быстрой зарядки тут нет. Комплектная зарядка доводит Neffos X9 до 100% с нуля примерно за два с небольшим часа.

В общем, тут все типично. Не лучше, и не хуже, чем у конкурентов.

Вердикт НВ

8/10

Neffos X9 оставляет сугубо позитивное впечатление. С одной стороны, тут нет никаких явных плюсов в сравнении с конкурентами, с другой стороны, смартфон лишен откровенно слабых мест. Им приятно пользоваться, ничто не раздражает и не «достает».

Аппарат словно создан для людей, которые не хотят задумываться о том, какой у них смартфон, что в нем особенного и т. д. Они просто хотят, чтобы смартфон не раздражал, не подводил и т. д. И при этом приятно выглядел, чтобы где-нибудь в кафе его не стыдно было достать из кармана или сумочки.

Если вы из числа таких людей, то Neffos X9 вполне может быть вашим вариантом.

А еще — как вариант — могу предположить, что X9 можно купить из желания «не быть как все». Все эти Xiaomi, Meizu и прочие изрядно приелись, а тут на тебе — неизбитый Neffos, который им ни в чем не уступает.