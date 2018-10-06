Хипстер-самурай. Обзор смартфона Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ2 Premium - топовый смартфон за 28 тыс. грн от легендарного производителя, который давно имеет рыночную долю меньше, чем многие китайские бренды-выскочки. Стоит ли новый флагман Sony своих денег?

Смартфоны Sony давно не могут тягаться по популярности с Apple, Samsung или некоторыми китайскими производителями.

Но это не значит, что у компании нет самобытных моделей.

Как, например, линейка Premium, особенностью которой является экран с разрешением 4K, чего нет ни у одного другого производителя. Sony Xperia XZ2 Premium - самый новый представитель линейки и, по совместительству, - первый смартфон Sony с двойной основной камерой.

Внешний вид Sony Xperia XZ2 Premium

Дизайн у смартфонов Sony всегда несколько отличался от конкурентов. Модели могли нравиться, могли не нравиться, но они выделялись. Актуальная концепция дизайна называется Ambient Flow и основной её особенностью являются обтекаемые формы и отсутствие острых углов. Любители прошлых строгих и “угловатых” Sony не очень были в восторге. С другой стороны, часть аудитории хорошо приняла новый дизайн. Это исключительно дело вкуса.

Перейдём к более объективным критериям: смартфон большой и увесистый, внушает доверие и уверенность в прочности, насколько это возможно при использовании стекла с двух сторон. С другой стороны, вес 236 г подойдёт далеко не всем. Sony Xperia XZ2 Premium выпускается в чёрном и серебристом цветах. Чёрный выглядит более “премиально” (учитывая название модели, это определение подходит лучше всего). Серебристый более практичный: на нём не видны отпечатки пальцев.

По периметру — металлическая округлая рамка, снизу смартфона разместился разъём Type-C, выхода на наушники нет, но в комплекте есть переходник. Все кнопки — справа: кнопка питания, качель громкости и отдельная кнопка камеры. Работает она как на фотокамерах: половина нажатия для автофокусировки, полное нажатие — съёмка.

Задняя панель стеклянная, изогнутой формы, это хорошо сказывается на том, как смартфон лежит в руке. А это особенно важно при таких габаритах и весе. Сзади — двойная камера, вспышки, датчики для камеры, NFC для бесконтактной оплаты с помощью Google Pay и сканер отпечатков пальцев. Он размещён не очень удобно: палец так и норовит попасть в камеру.

Смартфон выглядит дорого и добротно, вдобавок, Sony заявляет о защите от пыли и воды по стандарту IP65/68. Но размеры, вес и положение сканера отпечатков пальцев подойдут не всем, так что перед покупкой пощупайте его в магазине.

Экран Sony Xperia XZ2 Premium

Экран является одной из главных “достопримечательностей” Sony Xperia XZ2 Premium. Диагональ 5.8 дюйма, разрешение — 4K, поддерживается HDR (расширенный динамический диапазон), что делает картинку более яркой, красочной и насыщенной. Как в топовых современных телевизорах, только уменьшенного размера.

Соответствующих видеороликов в сети уже хватает, в том числе и на YouTube, да и сам смартфон умеет такое снимать. Картинка на экране отличная, а яркость достаточная, чтобы на солнце смартфоном было комфортно пользоваться. Используется IPS-матрица, так что углы обзора максимальные. Экран защищает стекло Gorilla Glass пятого поколения, так что поцарапать его не так то легко, хотя носить в сумке с ключами всё-таки не стоит. Также над экраном есть светодиодный индикатор уведомлений. Штука простая, но крайне удобная.

Железо и софт Sony Xperia XZ2 Premium

Все флагманские смартфоны Sony славятся мощными компонентами. В Sony Xperia XZ2 Premium установлен самый мощный на данный момент восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с графическим ускорителем Adreno 630 и 6 ГБ оперативной памяти. Так что перед нами один из самых производительных смартфонов на данный момент, что доказывают тесты производительности:

В повседневной жизни смартфон тоже отлично справляется с операционной системой, любыми приложениями в любых количествах и с самыми требовательными играми вроде PUBG, NFS No Limits и так далее. Вообще процессоры Qualcomm на данный момент лучше всего справляются с играми.

А вот встроенной памяти всего 64 ГБ, что для топового современного смартфона маловато уже. Тем более, что смартфон заточен под 4K-контент. Благо можно установить дополнительно карту памяти ещё на 512 ГБ. Но только вместо второй SIM-карты.

К слову о беспроводных технологиях. Смартфон умеет работать в сетях 4G LTE, оснащён быстрым двухдиапазонным Wi-Fi модулем, Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков aptX, aptX HD и LDAC, благодаря которым по Bluetooth на наушники передаётся более качественный звук (конечно же если и гарнитура поддерживает эти кодеки).

Есть NFC, благодаря которому можно использовать смартфон для оплаты покупок в магазине с помощью Google Pay. Для разблокировки смартфона используется сканер отпечатков пальцев. Он быстрый и точный, но не слишком удобно расположен. Для зарядки и подключения к ПК используется современный симметричный разъём USB Type-C, он поддерживает высокую скорость передачи данных USB 3.1.

О звуке можно сказать много чего, как хорошего, так и плохого. Начнём с плохого: 3.5-мм разъёма для наушников нет. Но в комплекте есть переходник, да и сейчас все массово переходят на беспроводные модели, так что не смертельно. Звук в наушниках отличный, традиционно для смартфонов Sony. Смартфон поддерживает большинство современных музыкальных форматов.

Внешних динамика два (вторым внешним выступает разговорный динамик) и звучат они громко и качественно, как для таких габаритов. Но есть ещё и одна уникальная штука под названием Dynamic Vibration. В смартфоне есть дополнительный вибромотор, который вибрирует в такт музыке или любому другому мультимедийному контенту на смартфоне. Фишка действительно интересная.

Работает смартфон на ОС Android 8.0 Oreo, но уже осенью обещают обновление до 9.0 Pie. Похоже, что смартфоны Sony одними из первых получат обновления (не считая линейки Pixel и моделей программы Android One на чистом Android). У Sony своя оболочка, но она отличается от чистого Android преимущественно только визуально и набором приложений собственной разработки, так что разобраться будет несложно.

Камера Sony Xperia XZ2 Premium

Несмотря на то, что практически все производители уже выпускают смартфоны с двойными и тройными камерами, Sony не спешила и Sony Xperia XZ2 Premium — это первый смартфон компании с двойной основной камерой. Он включает цветную на 19 мегапикселей с оптикой f/1.8 и чёрно-белую на 12 мегапикселей c более светосильной оптикой f/1.6 для захвата большего количества света в тёмное время.

Но основную магию делает сигнальный процессор AUBE, который в реальном времени “склеивает” картинки с двух камер в одну. Это работает и в фото, и в видео. Смартфон умеет снимать 4K HDR видео и сверхзамедленные ролики с кадровой частотой 960 fps, смотрится это отлично. Фронтальная камера для селфи на 13 мегапикселей.

Смартфон делает очень качественные фотографии, как днём, так и вечером, а по разнообразию режимов видеозаписи он один из самых продвинутых на рынке.

Пример видео, снятого основной камерой Sony Xperia XZ2 Premium

Время автономной работы Sony Xperia XZ2 Premium

В Sony Xperia XZ2 Premium установлена не рекордная, но довольно большая батарея на 3540 мАч. В среднестатистическом режиме смартфон живёт стандартные для современных смартфонов сутки. Это при постоянном подключении к Wi-Fi или LTE/3G, получении почты, общении в социальных сетях, около 30 минут игр, примерно 20 минут разговоров и около часа веб-серфинга.

Очень активно высаживает батарею съёмка в 4K HDR, это стоит помнить и не забыть дома пауэрбанк если планируется много снимать. Поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 3.0 (в комплекте соответствующий блок питания) и беспроводная зарядка по стандарту Qi. То есть можно использовать и стороннее устройство. Скорость зарядки без проводов немного меньше, но это действительно очень удобно.

Вердикт НВ

8/10

У Sony Xperia XZ2 Premium масса интересного и, в какой-то мере, его можно назвать уникальным. У модели есть много сильных сторон: отличный 4K HDR экран, очень мощные компоненты, качественная камера с кучей интересных режимов съёмки. Также важным является наличие всех современных беспроводных интерфейсов, включая NFC и даже беспроводную зарядку.

Это всё упаковали в монолитный, красивый корпус из стекла и металла. Но его размеры и вес определённо подойдут не всем, как и не очень удобное расположение сканера отпечатков пальцев.

Цену 28 000 грн нельзя назвать доступной. Но смартфон и не пытается быть массовым, это — премиум-сегмент, который всегда продавался и будет продаваться в небольших, но стабильных количествах.