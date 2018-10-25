Всех побью и даже не вспотею. Обзор смартфона Samsung Galaxy Note 9

Новый убер-супер-пупер-флагман от Samsung как всегда хвастается максимальными характеристиками и богатейшим функционалом. Многие говорят, что это лучший смартфон в мире. Посмотрим на деле.

Samsung Galaxy Note 9 воплощает философию линейки Note в полной мере. В этом смартфоне сосредоточены все лучшие разработки Samsung. И нет никаких компромиссов.

За что и выставлен соответствующий ценник (от 32 тыс грн), способный довести до инфаркта ту часть населения, что покупает бюджетные смартфоны в рассрочку.

Стоит ли Galaxy Note 9 своих баснословных денег? Нужно ли спешить переходить на него, если вы являетесь владельцем предыдущей модели Galaxy Note 8?

Вот, что я могу сказать после месяца использования Samsung Galaxy Note 9 в качестве основного смартфона.

Samsung Galaxy Note 9 - Дизайн

Ничего нового скажете вы, и будете… в целом, правы.

По сравнению с Galaxy Note 8 отличия минимальны. Не уверен, что даже сотрудники Samsung с легкостью отличают «девятку» от предыдущей модели при взгляде на фронтальную сторону аппарата с расстояния хотя бы в метр.

Рамки вокруг экрана меньше, у скругления экрана другой угол, цвет канта корпуса чуть отличается. Шерлок Холмс, вероятно, мог бы заметить такие нюансы, но обычному человеку это не под силу.

На «спинке» отличий чуть больше — сканер отпечатков раньше располагался сбоку от камеры, теперь же его перенесли чуть ниже камеры.

В принципе, не критичное отличие, но многие считают, что так смартфон выглядит лучше, да и пользоваться сканером удобнее.

В Украине Galaxy Note 9 доступен в трех цветовых решениях (черный, синий, золотистый). При любом из них фронтальная часть черная. Цвет стилуса, пардон, S Pen, соответствует корпусу (кроме синего варианта, в котором стилус желтый — очень пойдет любителям украинского флага).

В целом Galaxy Note 9 выглядит очень стильно и современно. И самое главное — дорого и пафосно. Даже не самый продвинутый человек с первого взгляда понимает, что перед ним довольно дорогое устройство.

Но, повторюсь, отличия от Galaxy Note 8 минимальные и почти незаметны.

Samsung Galaxy Note 9 - Экран

Экран чуть вырос (6,4 против 6,3 дюйма), но это незначительная разница.

Базовое разрешение 2220*1080 точек (FHD+), но в настройках вы можете как увеличить его до 2960*1440 (WQHD+), так и снизить до 1480*720 (HD+).

В первом случае картинка становится чуть более гладкой (что в большинстве случаев незаметно), а во втором — намного более зернистой, но порой этим можно пожертвовать ради энергосбережения.

Отмечу, что по моим субъективным впечатлениям, после включения WQHD+ время работы смартфона сокращается примерно на 15-20%. Учитывая описанный выше минимальный выигрыш в качестве картинки, большинству пользователей лучше с этой настройкой вообще не играться.

Ну а сам по себе экран, на мой взгляд, лучший на рынке. Сочные яркие цвета, отличный контраст, огромный запас яркости (благодаря чему картинка остается различимой даже на ярком солнце — фотографы оценят видимость при съемке). Этот экран прекрасно подходит и для просмотра видео, и для работы с фото, и для рисования.

Не могу не упомянуть обожаемую мной функцию Always on Display, которой мне дико не хватало, к примеру, в том же iPhone X.

Galaxy Note 9 может выводить на экран часы и уведомления, а также какую-то картинку в режиме ожидания. Когда смартфон лежит на столе, вам достаточно просто взглянуть на него, чтобы понять, не пропустили ли вы важное уведомление. Это экономит кучу времени в течение дня — тот же iPhone X нужно как минимум взять в руки, чтобы зажегся экран.

Края экрана Galaxy Note 9 загнуты, это создает интересный эффект действительно безрамочного экрана. И мне такой способ увеличения его площади кажется более логичным, чем вырез (монобровь) в iPhone X и тьме-тьмущей «андроидов» этого года.

Я использовал iPhone X почти полгода в качестве основного смартфона, и так и не смог привыкнуть к вырезу.

Кстати, не буду выдавать это за объективное мнение (для этого есть специализированные издания), но экран Galaxy Note 9 понравился мне намного больше, чем экран iPhone X. Качество картинки заметно лучше, запас яркости больше.

Samsung Galaxy Note 9 — Железо и софт

У меня побывала версия 6/256 ГБ. Ее за глаза хватит активному и требовательному пользователю. Для настоящих ценителей топового железа есть версия 8/512 ГБ.

Процессор во всех версиях одинаковый — 8-ядерный Exynos 9810.

Краткое резюме — все летает. «Притормозить» смартфон нереально. Игры идут на максимальных настройках. Интерфейс отрисован идеально и работает гладко. В общем, это тот случай, когда переходя с iPhone, вы ничего не потеряете.

Мне очень нравится функция «панели Edge» - по сути, это лаунчер, который можно «вытянуть» пальцем из-за края экрана справа. Панелей может быть несколько (настроек там много), туда можно вынести избранные контакты и приложения, календарь, погоду, оптимизацию смартфона и многое другое. Это избавляет от необходимости захламлять главный экран множеством иконок.

Кстати, на боковые панели можно добавлять сдвоенные ярлыки приложений — например, браузер-почта. И когда вы нажимаете на такой ярлык, запускаются оба приложения в режиме «два окна на экране». Это просто дико удобно.

Благодаря таким мелочам и формируется восприятие Galaxy Note 9 как удобного рабочего инструмента. Намного более удобного, чем iPhone X, к примеру, который для серьезной работы подходит гораздо меньше.

Ну и конечно, нельзя не затронуть в этом контексте ключевую «фишку» Galaxy Note 9 — стилус, который Samsung традиционно именует S Pen.

Помимо традиционного функционала, который завязан на возможность писать прямо на экране, в Galaxy Note 9 появляются новые возможности. Теперь стилус оборудован bluetooth-модулем и может быть использован в качестве пульта для управления камерой или показом слайдов в презентациях. В стилус встроен небольшой аккумулятор, который заряжается от смартфона, пока стилус находится в гнезде. В качестве пульта S Pen работает на расстоянии до 10 м от смартфона (ограничение технологии bluetooth).

В остальном, стилус остался таким же, как и в Galaxy Note 8. Можно вынуть его и и написать заметку прямо на экране заблокированного смартфона. Это фантастически удобно, я пользуюсь этой функцией, как минимум, пару раз в день.

Если же достать стилус при разблокированном экране, сразу всплывает меню, показывающее возможности (заметка, рисунок, вырезать часть картинки с экрана с возможностью рисовать и писать на ней и т. д.).

Стилус — вещь просто наркотическая. Привыкаешь быстро, отвыкнуть невозможно.

Вместо того, чтобы долго писать в мессенджере своему коллеге, о том, что на таком-то сайте появилась такая-то новость с интересным фактом, я могу просто в два взмаха стилусом вырезать картинку с этого сайта и подчеркнуть (или обвести) любым цветом интересное место в текст или на картинке, рядом написать что-то и тут же отправить это в виде удобного изображения.

Ну и конечно, фантастически удобно заниматься с детьми математикой и прочими школьными глупостями :) Намного удобнее, чем с ручкой на бумаге. Можно оперативно менять цвета, вытирать ненужное с экрана и т. д. Ну и в конце концов, стимулировать ребенка — если решишь примеры правильно, дам порисовать.

Но хватит о стилусе, поговорим о других фишках.

В Galaxy Note 8 можно было использовать распознавание лица и сканирование радужки глаз только по отдельности - «или-или».

В Galaxy Note 9 функции можно использовать параллельно. К тому функция распознавания лица стала совершеннее (и в этом плане превосходит даже Galaxy S9 этого года). У нее есть инфракрасная подсветка, которая позволяет распознавать лицо чуть ли не в полной темноте.

Специально сравнил, как работает функция распознавания лица на Galaxy Note 9 и в iPhone X. Разницы нет никакой. Ни в скорости, ни в точности распознавания. Galaxy Note 9 — первый «андроид», который добился такого паритета.

Но учитывая, что в Galaxy Note 9 есть альтернативные опции идентификации, например, сканирование радужки и отпечатка пальцев, то я бы назвал его более секьюрным решением, чем iPhone X.

Не хочу уделять этому моменту много внимания в обзоре, но обратите внимание на историю с принудительным разблокированием смартфона правоохранительными органами США. В случае с iPhone X его достаточно поднести к вашему лицу. И это не нарушает конституционные права человека. А вот требование приложить палец к сканеру отпечатков — это другой разговор. Понятно, что в Украине иные реалии общения с «органами», но все же. Дополнительные опции безопасности не помешают.

И напоследок — есть защита от воды и пыли IP68.

Galaxy Note 9 продается с Android 8.1.

Samsung Galaxy Note 9 - Камера

В Galaxy Note 9 вполне приличная 8-мегапиксельная фронтальная камера, про которую я не могу сказать ничего плохого. Впрочем, и восхвалять ее тоже не за что.

А вот основная камера, на мой взгляд, достойна некоторой порции дифирамбов.

Ее детальные характеристики и описание потребовали бы отдельного длинного текста. Ограничусь самым важным — это 12-мегапиксельная камера с двумя объективами, оптической стабилизацией изображения и изменяемой диафрагмой (f1/5 — f2/4). У камеры также есть интеллектуальный режим, похожий на тот, что есть в топовых моделях Huawei — смартфон распознает, что находится в кадре, и выбирает соответствующий режим съемки и настройки. Также система умеет предупреждать о том, что линза грязная и ее нужно протереть.

Функция работает довольно быстро и в целом весьма полезна.

Настроек у камеры столько, что, купив Galaxy Note 9, можете смело резервировать под изучение камеры пару дней.

О качестве съемки могу сказать следующее. Я пользовался всеми топовыми флагманами этого года (кроме, пожалуй недавно представленного Google Pixel 3, который к нам еще не доехал).

Так вот, усредненно (если брать фото в совершенно разных световых условиях и впечатления от приложения камеры — скорость работы и т. д.) Galaxy Note 9 однозначно больше подходит для любителей фотографии, чем iPhone X. В очень многих ситуациях у iPhone получаются фото, которые требуют коррекции. В то время как Galaxy Note 9 выдает кадры, которые во вмешательствах не нуждаются.

По сравнению с топовыми решениями Huawei герой этого обзора выглядит, как минимум, не хуже. Снимки Galaxy Note 9 в массе своей четче и резче, но камеры Huawei порой лучше работают с насыщенными цветами (закат на море и т. д.). Так что, если вы выбираете смартфон с лучшей камерой, советую отсмотреть максимальное количество примеров снимков с этих аппаратов и выбирать по зову сердца.

Кроме того, отмечу, что у Galaxy Note 9 намного лучше, чем у конкурентов работает портретный режим с размытием заднего фона. В отличие от тех же решений Apple и Huawei, он почти никогда не ошибается. Здесь не бывает размытых ушей у объекта съемки и внезапно резких веток на заднем плане.

Видеосъемкой я мало увлекаюсь, поэтому авторитетно высказываться не буду. Скажу лишь, что на мой взгляд, Galaxy Note 9 корректнее подбирает баланс белого и реже ошибается с фокусировкой, чем iPhone X. С решениями Huawei тут паритет, хотя «китайцы» все же лучше снимают видео в сумерках.

И да, если у вас Galaxy Note 8 и вы думаете, стоит ли менять его на Galaxy Note 9, то в плане камеры прогресс заметный, но не радикальный. В Galaxy Note 8 камера тоже совершенно шикарная по нынешним меркам.

Samsung Galaxy Note 9 - Автономность

В Galaxy Note 9 установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч (в «восьмерке» было 3300 мАч). В моем случае это стабильно 6-7 часов работы экрана. Полный день Galaxy Note 9 работает даже при весьма активной загрузке. Если же пользоваться смартфоном не очень активно, то он спокойно работает два дня от одной зарядки. А уже если снизить разрешение экрана до HD+ и включить в настройках самое агрессивное энергосбережение, то можно добиться и трех дней.

Быстрая зарядка, идущая в комплекте со смартфоном, позволяет полностью зарядить аккумулятор за 90 мин. Примерно за 1,5 часа Galaxy Note 9 полностью заряжается на фирменной самсунговской беспроводной зарядке (так же с quick charge).

Samsung Galaxy Note 9 — Мультимедиа

Galaxy Note 9 — это звук Dolby, с многочисленными доступными эквалайзерами и эффектами, стереодинамики от AKG.

Есть привычный аудиоразъем 3,5 мм, за что я, например, очень благодарен, поскольку у меня есть несколько пар любимых наушников с отличным звучанием, которые банально валялись без дела, пока я пользовался iPhone X и Huawei P20 Pro.

Но это не значит, что я — бронтозавр, который не признает современные технологии. Беспроводные наушники однозначно удобнее, например, на улице. Поэтому я ими тоже пользуюсь.

В Galaxy Note 9 есть bluetooth версии 5.0, поддерживается кодек aptX (передача музыки в lossless-формате), есть возможность одновременной трансляции звука на два устройства (т. е. вы можете слушать музыку вместе с кем-то). Очень классная, кстати, функция.

Можно выбрать в настройках, на какое устройство транслируется звук из разных приложений. Например, звук из видеоплеера можно направлять на внешнюю колонку, а из музыкального плеера — на наушники.

В общем и целом, как по возможностям, так и по качеству звучания Galaxy Note 9 — это отличный выбор для меломана.

Вердикт НВ

10/10

Вроде бы, просится вывод о том, что Samsung Galaxy Note 9 — лучший в мире смартфон по совокупности возможностей и характеристик.

И все же, это утверждение не совсем правомочно. Наличие стилуса, пардон, S Pen, делает Galaxy Note 9 игроком в собственной лиге. Его даже не совсем корректно противопоставлять новым флагманам Apple. Для сравнения с ними больше подходит Galaxy S9/S9+.

И если вам совсем не интересен функционал, связанный с S Pen, рисованием и рукописным вводом, то Galaxy Note 9 вам не нужен. Смотрите в сторону Galaxy S 9.

Но прежде чем делать вывод о ненужности стилуса, найдите возможность попробовать его в деле. Штука наркотическая, я не шучу.

Теперь второй аспект. Стоит ли переходить на Galaxy Note 9, если у вас прошлогодний Galaxy Note 8?

Ответ скорее отрицательный. Отличия не слишком разительные. Говорю это как владелец Galaxy Note 8. Если «восьмерка» у вас в хорошем состоянии, то спешить избавляться от нее и бежать за Galaxy Note 9 смысла нет.

Но если вы пропустили «восьмерку» и до сих пор пользуетесь более старой моделью Galaxy Note (например, «пятеркой» или «четверкой»), то апгрейд имеет самый прямой смысл. И Galaxy Note 9 будет шагом вперед просто космического масштаба.

Технические характеристики Samsung Galaxy Note 9

Размеры и вес - 161.9 x 76.4 x 8.8 мм, 201 грамм

Материалы корпуса - Cтекло Corning Gorilla Glass 5, алюминий

Экран - 6.4 дюйма (1440*2960 точек, 18.5:9, SuperAMOLED)

Операционная система - Android 8.1, Samsung Experience 9.5

Процессор - Exynos 9810, 8 ядер (4 ядра до 2.35 ГГц, 4 ядра до 1.9 ГГц), 64 бит, 10 нм

Память — есть версии 6/128 ГБ, 6/256 ГБ, а также 8/128 ГБ

Интерфейсы - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v 5.0, USB Type-C, NFC

Две SIM-карты (nanoSIM), комбинированный слот (можно установить одну сим-карту + microSD до 512 ГБ).

Датчики - акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик, сенсор Холла, датчик сердцебиения, датчик приближения, датчик RGB освещения, датчик давления, сканер отпечатков пальцев, сканер радужки глаза, сканер лица (работает в темноте).

Основная камера - 12 мегапикселей, DualPixel, f/1.5/2.4, оптическая стабилизация изображения, светодиодная вспышка, запись видео в 4К, режим живой фотографии, размытие заднего плана, интеллектуальное определение режима съемки, оптический зум х2

Фронтальная камера - 8 мегапикселей, автофокус, f/1.7

Емкость аккумулятора - Li-Ion 4000 мАч, время работы в смешанном режиме не менее суток (до 6 часов работы экрана), встроенная беспроводная зарядка WPC/PMA, быстрая зарядка за 90 минут до 100 процентов

Защита — степень защиты от влаги и пыли IP68, дополнительная защита от ударов

Доступные цвета - черный, медный, синий металлик

Стоимость в Украине — от 32 тыс грн за версию 6/128 ГБ, от 37 тыс грн за версию 8/512 ГБ