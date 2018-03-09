Почку продавать не нужно. Обзор смартфона Samsung Galaxy A8

Для Samsung смартфоны А-серии — одна из «дойных коров». Продаются они очень хорошо. Это же «почти флагманы», только дешевле настоящих флагманов Samsung. Посмотрим, насколько хорош новый Samsung Galaxy A8.

У некоторых производителей в модельном ряду царит такой бардак, что не разберется даже бюрократ с опытом. Даже украинский бюрократ с опытом.

Samsung же принадлежит к числу компаний, которые стараются упрощать все, что можно. По крайней мере, в топовом сегменте.

Поэтому с позиционированием Galaxy A8 разобраться легко. Это упрощенная версия прошлогоднего флагмана S8 (а в случае с A8+ это, соответственно, упрощенная версия S8+). Учитывая, что новый флагман Galaxy S9 только появился и новшеств в сравнении с S8 в нем не так уж много, можно констатировать, что и A8 еще очень даже актуален.

Здесь нет изогнутого экрана, а именно этот момент до сих пор отталкивает часть пользователей, которые жалуются на лишние нажатия и прочие эргономические неудобства (и автор этих строк, честно говоря, не исключение).

Корпус не такой тонкий. И камера снимает похуже.

А в остальном это весьма плотно «упакованный» смартфон, возможностей которого хватит рядовому пользователю за глаза (включая поддержку Gear VR). Если, конечно, возможности кошелька позволят купить Samsung Galaxy A8, стоимость которого (от 14 тыс. грн) превосходит стоимость топовых моделей некоторых конкурентов Samsung.

Но в то же время, эта цена почти вдвое ниже, чем у Galaxy S8. Т.е. если вы все же хотите ощутить всю мощь корейских технологий, но при этом прилично сэкономить, то A8 может оказаться отличным выбором.

В общем, A8 и S8 соотносятся примерно как Volkswagen и Audi. Давайте посмотрим, хорошо это или плохо.

Дизайн

Начну с главного — Galaxy A8 очень похож на S8. И, наверное, это очень хорошо, поскольку, сэкономив 8 тыс. грн, вы получаете дизайн флагманской модели. Кое-кто может даже подумать, что у вас именно она.

Доступны четыре расцветки корпуса — черная, серая, золотистая и темно-синяя. У меня побывал Galaxy A8 в сером цвете. Выглядит спокойно и солидно. В этом цвете, на мой взгляд, смартфон выигрывает. В черном цвете он скучноват.

Рама сделана из алюминиевого сплава, лицевая и задняя поверхность — из стекла. Тут используется Gorilla Glass 5-го поколения.

Несмотря на наличие олеофобного покрытия, стеклянные поверхности моментально покрываются отпечатками пальцев.

В Galaxy A8 присутствует защита от воды по стандарту IP68. Т.е. купаться со смартфоном не желательно, но случайно (и ненадолго!) уронив его в воду, вы ничем не рискуете.

И пара слов об эргономике. В Galaxy A8 она заметно хуже, чем в S8. Аппарат несколько толще и края корпус закруглены лишь на задней панели. Ключевая разница — в отсутствие загибов на передней панели. Из-за этого Galaxy A8 кажется наощупь ощутимо более крупным, чем S8.

Экран

Диагональ экрана — 5,6 дюйма, разрешение — 1080*2220 точек. Словом, это новомодный «полноэкранный» смартфон с минимальными рамками вокруг экрана и «кинематографическим» соотношением сторон 18:9.

Тип экрана — SuperAMOLED, по яркости он уступает экрану S8, но в целом это решение — одно из лучших на рынке.

Есть функция AlwaysOn Display — одна из ключевых «фишек» современных аппаратов Samsung. Ее суть в постоянном отображении при выключенном экране часов и уведомлений о пропущенных событиях. Вам не нужно включать экран каждый раз, чтобы узнать время или проверить сообщения. Удобная функция.

Железо

В Galaxy A8 установлен новый 8-ядерный процессор Exynos 7885, графический процессор Mali-G71, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

В отличие от S8, в котором используется комбинированный слот (либо две сим-карты, либо одна плюс карта памяти), в Galaxy A8 есть еще и отдельный слот для второй сим-карты. Т.е. можно поставить две карточки плюс карту памяти.

Для многих это будет очевидным плюсом модели по сравнению с флагманом.

К быстродействию Galaxy A8 вопросов нет, да и в игры можно поиграть от души. Разница в производительности с S8, разумеется, есть, но она очевидна только если сравнивать два устройства в синтетических тестах. В повседневной жизни Galaxy A8 производит отличное впечатление.

Сканер отпечатков пальцев расположен под камерой сзади. Работает он быстро и четко. Также в Galaxy A8 поддерживается разблокировка при помощи распознавания лиц. Оно осуществляется с помощью фронтальной камеры. Работает в целом неплохо.

В Galaxy A8 используется слот USB Type C, есть 3,5-мм разъем для наушников. Также смартфон поддерживает Bluetooth 5.0 и аудиокодек aptX.

Софт

Galaxy A8 поступил в продажу с Android 7.1.1. В январе пользователям начало «прилетать» обновление до Android 8.0. В любом случае — сверху установлена оболочка Samsung Experience. Тут аппарат максимально похож на S8.

Автономность

В Galaxy A8 установлен аккумулятор емкостью 3000 мАч. Этого достаточно для одного дня при достаточно активной нагрузке (около получаса звонков, постоянная переписка в мессенджерах). Если же использовать Galaxy A8 менее активно, то можно спокойно рассчитывать на два дня работы от одной зарядки.

Очень понравилась комплектная быстрая зарядка. С ней можно полностью зарядить смартфон примерно за час с небольшим.

Мультимедиа

В Galaxy A8 есть лишь один внешний динамик, но звучит он громко и достаточно качественно. Любители глушить окружающих с помощью рингтонов будут довольны.

Звук в наушниках, как всегда у Samsung, хорош. В паре с хорошими наушниками — это вполне меломанское решение.

В Galaxy A8 есть приложение диктофона с режимом «интервью» (запись идет с двух микрофонов вверху и внизу смартфона, это обеспечивает отличное качество записи, если положить смартфон на стол между двумя собеседниками).

Камеры

Galaxy A8 - настоящая находка для фанатов сэлфи. Здесь сразу две фронтальные камеры (16 и 8 мегапикселей). Благодаря этому есть модная нынче функция размытия заднего фона.

Но и без нее можно констатировать, что сэлфи получаются отличные. Все претензии по поводу качества — только к маме с папой, как говорится.

Основная 16-мегапиксельная камера тоже снимает весьма прилично. И скорость фокусировки радует. И количество доступных настроек и режимов съемки. Словом, Galaxy A8 порадует требовательного любителя фотографии.

Но при детальном рассмотрении снимков, полученных на Galaxy A8, на компьютере я был вынужден признать, что камера тут — не чета S8. Снимки выглядят более тусклыми, а порой и более размытыми, чем в случае с S8.

Словом, тут никакого чуда не произошло. Samsung Galaxy A8 снимает ощутимо хуже, чем флагманы компании, и в целом не лучше, чем современные смартфоны китайского происхождения. Я имею в виду, конечно, Xiaomi, Meizu и т. д. Поскольку Huawei давно ушел в отрыв от них, и в плане камеры не уступает ни Samsung, ни Apple.

То же самое могу сказать о качестве видео. Уровень неплохой, но не более того. Купив прошлогодний Huawei P10 за те же деньги, вы получите значительно более продвинутое решение, чем Samsung Galaxy A8.

В Galaxy A8 есть функционал Bixby (ассистент Samsung) для камеры. Например, есть возможность распознавания текста с последующим переводом на другой язык с помощью Google Translate. Есть и ряд других, столь же футуристических «фишек». Работают они пока через раз. Скорее всего, купив смартфон, вы разок попробуете их и больше не будете вспоминать об их существовании.

Samsung Galaxy A8 — вердикт НВ

7/10

У меня Galaxy A8 вызывает смешанные чувства. С одной стороны, смартфон весьма толковый. Хороший экран, быстрое «железо», современный софт — это ярко выраженные плюсы. Время автономной работы, камера и эргономика восторгов не вызывают, но и в минусы их не запишешь.

В то же время, цена Galaxy A8 довольно высока. Она кажется вменяемой лишь если вы видите рынок исключительно в разрезе модельного ряда Samsung. За 14 тыс. грн Galaxy A8 действительно представляется разумной альтернативой S8, если вам не нужна топовая камера и экран с загнутыми краями.

Но на рынке есть множество других смартфонов за аналогичные деньги, которые не уступают Galaxy A8 по производительности и качеству съемки (а некоторые и превосходят, например, упомянутые выше аппараты Huawei).

Словом, Galaxy A8 можно однозначно рекомендовать лишь поклонникам Samsung. Если же ваши взгляды более, хм, демократичны, то положительный вердикт в случае с Galaxy A8 уже не столь очевиден.