Крепкий орешек. Обзор смартфона Moto Z2 Force

Новый флагман Motorola c весьма приличным набором характеристик и небьющимся экраном получил впридачу и очень привлекательный ценник. Так что хороним конкурентов и выстраиваемся в очередь за Moto Z2 Force? Или есть нюансы?

Moto — теперь единственный бренд смартфонов Lenovo (собственно, смартфонов Lenovo больше не будет) и на него брошены все силы.

Соответственно, на плечи флагманской модели ложится большая ответственность. А во флагманах нынче Moto Z2 Force — продолжение нашумевшей модели с небьющимся экраном.

Первый Z Force был довольно интересным смартфоном, но цена его была довольно высокой, а каких либо монументальных преимуществ кроме небьющегося экрана у него не было.

К тому же Moto, воскресая по сути дела в третий раз, все еще не имеет того имиджевого заряда, который есть у Apple и Samsung, поэтому многие покупатели просто не готовы много платить за «темную лошадку».

Посмотрим, что из себя представляет Moto Z2 Force и поможет ли новинка укрепить позиции Lenovo на рынке.

Дизайн

Размеры Moto Z2 Force остались прежними — это нужно для сохранения совместимости с Moto Mods, ведь компания, представляя моды вместе с Moto Z, обещала, что они будут подходить, как минимум, к трем поколениям смартфонов.

Очень похвальная инициатива, кстати.

В комплекте с Moto Z2 Force поставляет лишь один мод — задняя крышка под дерево.

Лично мне, кстати, она не очень нравится, поэтому я использовал Moto Z2 Force преимущественно без нее. Мне нравится, как выглядит смартфон в «голом» виде, есть в нем что-то брутальное и технократичное.

Корпус выполнен из алюминия, и ощущается в руке как дорогая, стильная вещь. Толщина корпуса (без модов) — всего 6,1 мм.

Смартфон доступен в трех цветах — черный, серый и золотистый.

Кнопка со сканером отпечатков пальцев расположена под экраном. Традиционно для Moto другого функционала у этой кнопки нет, все управление осуществляется с помощью экранных клавиш.

Экран

5,5-дюймовый экран имеет QHD-разрешение (2560*1440 точек). Используется AMOLED-матрица.

Яркости хватает для большинства ситуаций, картинка остается различимой даже на ярком солнце. Цветопередача отличная, это один из лучших экранов среди всех флагманов на рынке.

Полезная фишка - функция Active Display. При выключенном экране можно увидеть часы и уведомления о пропущенных событиях. Правда, в отличие от конкурентов (Samsung, Huawei) индикация не выводится на выключенный экран постоянно. Для того, чтобы увидеть ее, нужно провести рукой над экраном.

Но самое главное достоинство этого экрана — его неубиваемость. На YouTube можно найти множество роликов, в которых показана способность экрана выдерживать падения на твердые поверхности с большой высоты.

Я лично особо не усердствовал, но за время теста смартфон пару раз падал. Экран целехонек, так что вопросов по этому поводу у меня нет.

Лично знаю нескольких человек, которые готовы купить Moto Z2 Force исключительно за эту технологию. Просто пару раз разбив экран и вкусив всю прелесть ценников на замену этой детали для Apple или Samsung, поневоле задумаешься.

Железо

Топовый (на данный момент) чипсет Qualcomm Snapdragon 835 в паре графическим ускорителем Adreno 540 и в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти делают Moto Z2 Force ну очень шустрым устройством.

Даже непонятно, что с ним делать, чтобы заставить его тормозить. При любом количестве запущенных приложений, в любых играх смартфон показывает себя только с лучшей стороны.

Это один из самых производительных смартфонов на рынке на данный момент.

В Moto Z2 Force отсутствует защита от влаги по стандартам IP67/IP68, которая есть во всех современных флагманах. Здесь есть только некая защита от брызг. Т.е. под дождем можно рискнуть ответить на звонок, но в воду смартфон лучше не погружать.

Не скажу, что это сильно критичный недостаток, но для некоторых пользователей он может стать аргументом против покупки Moto Z2 Force.

3,5-мм разъема для наушников в Moto Z2 Force нет, зато в комплекте идет переходник с USB Type-C на 3,5 мм. Решение, конечно, не идеальное, но к нему стоит привыкать. Вся индустрия постепенно идет в эту сторону.

Софт

Традиционно Motorola использует почти чистый Android 8.0, а для многих покупателей это важно. Ведь сила веры в то, что Google делает идеальную систему, а вендоры только портят ее своими программными извращениями, у некоторых товарищей просто зашкаливает.

Автономность

В Moto Z2 Force используется аккумулятор емкостью 2730 мм. Благодаря используемой здесь технологии быстрой зарядки полностью зарядить его можно за час с небольшим.

Никаких рекордов по времени автономной работы Moto Z2 Force не ставит, но показатели явно выше среднего. Один день при интенсивной загрузке дается аппарату легко. А у не особо активных пользователей Moto Z2 Force спокойно будет работать и два дня от одной зарядки.

Камеры

Фронтальная 5-мегапиксельная камера снимает вполне прилично. Любители сэлфи будут довольны.

Основная 12-мегапиксельная камера обзавелась вторым сенсором (черно-белым, в этом Motorola пошла по пути Huawei).

Снимает камера весьма и весьма прилично. Днем снимки вообще великолепны. Я бы придрался только к некоторым функциональным особенностям камеры. Например, не совсем интуитивную работу с режимом глубины резкости (в сравнении с тем же Huawei, к примеру).

В сумерках качество снимков ожидаемо ухудшается. И тут отрыв от лучших фоторешений на рынке становится заметным.

Я бы не поставил Moto Z2 Force в один ряд с Huawei Mate 10 Pro, Samsung Galaxy S9 или Apple iPhone X. Но Moto Z2 Force где-то совсем рядом с ними. Учитывая цену смартфона, это замечательный результат.

Moto Z2 Force — вердикт НВ

8/10

Z2 Force мне в целом понравился. Это один из самых впечатляющих флагманов на текущий момент. И его цена в Украине (18 тыс. грн) лишь добавляет смартфону очарования.

Это ощутимо меньше, чем у таких весомых конкурентов как Samsung и Huawei, которые оценивают свои флагманские модели далеко за 20 тыс. грн. Не говоря уже об Apple, цены на флагманы которой в Украине больше похожи на номера телефонов.

По цене Moto Z2 Force стоит ближе к китайским флагманам (Xiaomi, Meizu), а также к возражденной Nokia. В частности, за те же деньги можно купить Nokia 8, который в сравнении с Z2 Force выглядит довольно бледно.

К тому же, можно докупить к Z2 Force парочку модов и полностью раскрыть потенциал этого замечательного смартфона. Правда, и цена тогда будет уже ближе к вышеупомянутым флагманам Samsung и Huawei.

Но в любом случае, Z2 Force — это самобытный и интересный смартфон, который представляет серьезную угрозу привычным лидерам рынка.