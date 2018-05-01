Мама, я не такой, как все. Обзор смартфона Meizu M6 Note

Meizu M6 Note игнорирует моду на вытянутые «полные» экраны, но отдает дань тренду сдвоенных камер. К тому же, это первый смартфон Meizu с процессором Qualcomm Snapdragon вместо привычного MediaTek.

Я довольно долго пользовался Meizu M6 Note (как в качестве основного, так и в качестве второго смартфона) и могу сказать, что за свою цену модель фактически лишена недостатков. Другой вопрос, зачем покупать смартфон за такие деньги, ведь добавив совсем чуток (буквально 10-20%) можно получить более мощные смартфоны.

Но, как говорила моя мама, на каждый товар есть свой покупатель. Правда, она имела в виду непутевую соседку, которую всем домом никак не могли выдать замуж. Ну да ладно, будем считать, что законы Вселенной универсальны в каждой ее точке.

Итак, вот что представляет собой Meizu M6 Note и какое впечатление этот смартфон, стоимость которого стартует от 4999 грн, оставил после себя.

Дизайн

Итак, Meizu M6 Note имеет классический экран 16:9, вместо новомодного 18:9, в связи с чем на фоне многих моделей последнего времени воспринимается как анахронизм. Но об этом позже.

Для начала важно, что именно размер экрана и соотношение его сторон диктуют дизайн смартфона. M6 Note действительно выглядит несколько устаревшим на фоне того же Meizu M6s, обзор которого я опубликовал в январе.

Зато, если вам нравится традиционный дизайн Meizu, то M6 Note будет только радовать. Это настолько типичный Meizu, что его не перепутать ни с кем и ни с чем. Даже двойная камера сзади не смазывает впечатление.

Модель существует в трех цветах — черный, золотой и синий. На синюю версию я бы глянул с удовольствием, на картинках выглядит шикарно. Но мне довелось попользоваться золотистой. Она выглядит неплохо, но достаточно традиционно.

Корпус выполнен из матового металла. Дорого, солидно, не придерешься. Отпечатки пальцев на таком покрытии почти не заметны.

Размеры Meizu M6 Note - 154*75*8,35 мм. Ни маленьким, ни тем более тонким смартфон назвать нельзя. Но в руках он лежит не плохо.

Экран

Диагональ — 5,5 дюйма, FullHD, IPS без воздушной прослойки и олеофобное покрытие. На бумаге экран Meizu M6 Note вроде бы не плох.

На практике тоже жаловаться не приходится. Очень реалистичная цветопередача и приемлемое поведение на солнце — это неплохо для смартфона в этой ценовой категории. Понравилась и вполне вменяемая работа автоматической регулировки яркости. За все время, что я пользовался Meizu M6 Note, мне фактически ни разу не доводилось регулировать яркость вручную.

Железо

M6 Note — первый смартфон Meizu с процессором Quallcomm. В данном случае речь идет о Snapdragon 625. Это не самое производительное решение, но вполне неплохо себя зарекомендовавшее в ряде успешных смартфонов. В первую очередь, с точки зрения автономности.

Но и к быстродействию претензий нет. Смартфон не тормозит при повседневном использовании и позволяет спокойно играть в любые игры. Во многих случаях — на максимальных настройках.

В целом существует три версии Meizu M6 Note — с 3/16, 3/32 и 4/64 ГБ памяти (оперативной и встроенной, соответственно). В каждой можно также установить карту памяти емкостью до 128 ГБ.

NFC тут, кстати, нет. Производители упорно оставляют эту функцию для устройств среднего и топового сегмента.

Софт

В Meizu M6 Note используется Android 7.1, поверх которого привычная оболочка Flyme. Фанаты бренда любят оболочку за различные «фишки», включая кастомизацию, удобную работу с запущенными приложениями, удобную клавишу навигации и т. д.

Для остальных — это лишь оболочка, которая несколько отличается от стокового Android внешним видом.

Автономность

В Meizu M6 Note установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч. Его хватает на один день (с утра и до позднего вечера) весьма активной нагрузки. Под этим я подразумеваю два почтовых аккаунта, почти беспрерывную переписку в мессенджерах Slack, Skype, Facebook Messenger и Telegram.

Такова суровая реальность работы редактора, который постоянно общается со своими авторами, внешними источниками, а также армией пиарщиков всех мастей, которым непременно нужно знать, получал ли я их пресс-релиз пять минут назад.

Meizu M6 Note поддерживает функцию быстрой зарядки. Комплектное зарядное устройство позволяет заряжать смартфон с нуля до 100% за два часа. При этом 50% заряда можно получить примерно за 35-40 мин.

Мультимедиа

Внешний динамик в Meizu M6 Note только один, но звучит он получше, чем два динамика у некоторых аппаратов конкурентов.

В отличие от многих предыдущих аппаратов Meizu, эта модель не произвела на меня особого впечатления по звучанию в наушниках. Музыкальным Meizu M6 Note не назовешь.

Спасибо, хоть разъем 3,5 мм присутствует.

Камеры

Тренд сдвоенных камер добрался и до Meizu. В M6 Note основная камера имеет два модуля (12 и 5 мегапикселей, f/1.9 и f/2.0 соответственно). Второй модуль используется для размытия фона в портретных фото, а также для ускорения процесса фокусировки, в особенности при недостаточном уровне освещения.

У камеры аж четыре двухтоновые светодиодные вспышки. Словом, для смартфона ценой меньше 5 тыс грн, все это выглядит весьма внушительно.

Как снимает камера на практике?

Да в целом довольно неплохо. При хорошем освещении к фотографиям вообще не придерешься, чувствуется, конечно, меньшая детализация и огрехи в цветопередаче в сравнении с флагманами, но это ожидаемо. Все-таки M6 Note далеко не флагман.

В сумерках фотографии тоже радуют. Хотя порой есть проблемы с резкостью. Вроде бы и и точка фокусировки правильная, а кадры все равно иногда получаются слегка размытыми.

К видеосъемке претензий нет. Никаких чудес, но качество в своем классе — одно из лучших.

Фронтальная камера также вполне на уровне. В общем, с точки зрения камеры Meizu M6 Note — один из самых толковых смартфонов за эти деньги.

Meizu M6 Note — вердикт НВ

7/10

Meizu M6 Note — довольно толковый смартфон, который за свои довольно небольшие деньги предлагает очень и очень многое. Другой вопрос, что он смотрится несколько устаревшим на фоне новомодных «полноэкранных» смартфонов.

Готовы ли вы к такому компромиссу? Ведь однажды попробовав тот же Meizu M6s или Huawei P Smart (которые стоят лишь на пару тыс грн дороже), вы будете смотреть на экран M6 Note как на анахронизм.

С другой стороны, для тех, кто жалуется на ошибочные нажатия в смартфонах с минимальными рамками, такие девайсы как Meizu M6 Note — это просто подарок судьбы.