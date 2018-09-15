Самая обаятельная и привлекательная. Обзор смартфона Meizu 15 Lite

Казалось бы, невозможно сделать приличные смартфоны еще дешевле. Но у Meizu это с завидным постоянством получается каждый год.

Meizu с успехом воплощает в жизнь свою стратегию - не бодаться в сегменте флагманов, но уверенно грести в бюджетном и среднем сегментах.

Meizu 15 Lite - это очередная попытка китайской компании сделать достаточно недорогой смартфон с толковой начинкой и приятным дизайном.

И в целом, попытка довольно удачная. Ведь несмотря на некоторые нюансы, за свою цену - а на момент написания статьи это примерно 6 тыс грн - 15 Lite является одной из самых привлекательных покупок.

Meizu 15 Lite - дизайн

Симпатично и даже обаятельно, хоть и немного скучновато. Вот мое первое впечатление от Meizu 15 Lite. За неделю использования смартфона оно не только не поменялось, но и наоборот усилилось.

С одной стороны, у Meizu получилось сделать минимальные рамки вокруг экрана (в особенности по бокам), за счет чего 5,5-дюймовый смартфон выглядит и ощущается как довольно компактное устройство.

С другой стороны, нижняя и верхняя рамка все же заметны, да и соотношение экрана тут - не модные 18,5:9, а старые добрые 16:9. В общем, на фоне многих новомодных смартфонов конкурентов Meizu 15 Lite выглядит несколько, хм, архаично.

Зато тактильные ощущения - исключительно позитивные. Тонкий (7,45 мм) алюминиевый корпус хорошо собран, края аккуратно отполированы.

Держать Meizu 15 Lite в руках приятно, а это немаловажно для устройства, с которым в современной бурной жизни приходится общаться едва ли не каждую минуту.

Опасения относительно удобства использования смартфона с такими тонкими рамками экрана у меня были. И они частично оправдались. Когда тянешься большим пальцем к верхнему краю экрана, порой задеваешь ладонью нижнюю часть экрана.

Но это - проблема всех современных смартфонов с большой диагональю экрана. Кроме iPhone X, конечно, ха-ха!

Meizu 15 Lite - экран

5,5-дюймовый экран, Full HD, IPS-матрица и защитное стекло (правда, Meizu не указывает его производителя). Типичный набор для смартфона среднего класса.

Цветопередача в целом довольно естественная. На солнце экран выцветает, но в пределах разумного. Зато бликует он будь здоров, порой приходится искать положение, в котором можно что-то разглядеть.

В некоторых обзорах жалуются на качество защитного стекла, мол, легко царапается. Я этого не заметил, наверное, я очень аккуратный пользователь. В любом случае, пленка или дополнительное защитное стекло не помешают.

Meizu 15 Lite - железо и софт

8-ядерный Qualcomm Snapdragon 626 и графический чип Adreno 506 - неплохое сочетание.

К быстродействию Meizu 15 Lite в повседневной жизни претензий нет. Все работает быстро и плавно. В большинство игр можно играть на средних настройках, хотя “тяжелые” игрушки 15 Lite “ворочает” с трудом. Про хваленый PUBG, например, лучше и не вспоминать. Или про любимый мной Dead Trigger.

Младшая версия с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной стоит чуть дешевле, но лучше все же купить версию 4/64 (такая побывала у нас). Хотя емкость накопителя не принципиальна, ведь можно использовать карты памяти емкостью до 256 ГБ.

Есть традиционный 3,5-мм разъем для наушников. Для зарядки используется USB Type-C. Я считаю это плюсом, обычный Micro USB уже кажется чересчур архаичным.

Сканер отпечатков пальцев вписан в клавишу под экраном. Работает он быстро и безошибочно.

Смартфон также поддерживает распознавание лица. Функция в целом работает. Но как и во многих других “андроидах” ее работа у человека, который пользовался iPhone X, вызывает улыбку. Слишком уж медленно и с ошибками, да и требуется хорошее освещение.

Есть цветовой индикатор пропущенных событий - он вписан в решетку разговорного динамика. Удобная штука. Тем, кто привык к такому индикатору, сложно переходить на смартфоны, где их нет.

А вот NFC тут нет - так что расплачиваться на кассах в супермаркетах придется по старинке, доставая карточку из бумажника. Я уже забыл как это делается, а вы?

Meizu 15 Lite работает под управлением Android 7.1.2, если это кого-то еще волнует. Примерно после 5-й версии Android за версиями следят только настоящие гики, как мне кажется. К тому же у Meizu есть своя оболочка Flyme, под которой оригинальный “андроид” почти не видно.

И напоследок о приятном. Смартфоны Meizu всегда славились музыкальными способностями, вот и 15 Lite - не исключение. Здесь есть выделенный аудиочип, и это чувствуется. Звучание в наушниках просто отменное, запас громкости очень большой. Смартфон может “раскачать” хорошие наушники.

Звучание единственного внешнего динамика не так радует, да и на большой громкости он начинает, как говорится, “фальшивить”.

Meizu 15 Lite - камера

Основная камера оснащена одним 12-мегапиксельным модулем (производства Sony). На фоне флагманов с двойными, а то и тройными камерами это выглядит скромно. Но мы же помним о том, к какому ценовому сегменту принадлежит Meizu 15 Lite.

Снимает камера весьма неплохо. Днем снимки очень пристойные, баланс белого почти всегда выставлен правильно, да и автофокус почти не ошибается. Ночью детализация падает, появляются шумы и прочие артефакты.

Примерно такие же впечатления остаются после съемки видео.

Пару лет назад так снимали флагманы, которым пели дифирамбы все обзорщики на свете. А сегодня смартфон с такой камерой можно купить за вполне вменяемые деньги.

Вот она - поступь научно-технического прогресса.

Фронтальная камера заслуживает несколько менее лестной оценки. Тут 20-мегапиксельный модуль, но качество съемки весьма посредственное. Если вы любите снимать сэлфи в разных световых условиях, лучше посмотреть на другие смартфоны.

Meizu 15 Lite - аккумулятор

С автономностью у Meizu 15 Lite дела обстоят очень неплохо. При весьма активной нагрузке (постоянная проверка почты, общение в мессенджерах, около часа звонков, час несложной игры, несколько часов прослушивания музыки) смартфон доживает с утра до позднего вечера.

Если же пользоваться смартфоном менее активно, то он может дожить и до вечера следующего дня. В особенности важно не играть в игры и не смотреть видео, тогда Meizu 15 Lite - реальный долгожитель. 7-8 часов работы экрана достигаются с легкостью.

Meizu 15 Lite - вердикт НВ

8/10

Общее впечатление от Meizu 15 Lite - положительное. Симпатичный смартфон с неплохой камерой, достойной производительностью и автономностью, а также приличным звуком.

Нет NFC - для многих это будет серьезным недостатком.

Но главная проблема - за эти деньги у Meizu 15 Lite просто огромное количество конкурентов. Выделиться на их фоне будет не просто.

Не просто, но возможно. Задатки стать бестселлером у Meizu 15 Lite есть. Смартфон обладает неким шармом не очень дорогой, но вполне достойной вещи. В наши дни это редкость.