Всевидящее око. Обзор смартфона Huawei P20 Pro

Столько восторгов вокруг отдельно взятого смартфона не было на рынке уже давно. Три камеры, которые видят чуть ли не в темноте, и искусственный интеллект, который знает, что вы снимаете — достаточно ли этого, чтобы считать Huawei P20 Pro событием в индустрии смартфонов?

Год назад я взял с собой Huawei P10 в отпуск и остался просто в восторге от камеры. Сам по себе смартфон был хорош, да и цена не кусалась. Но именно двойная камера делала P10 попросту отличным предложением на рынке. Творение Huawei снимало лучше, чем Apple iPhone 7 и не хуже, чем Samsung Galaxy S8. И про этом стоило дешевле обоих конкурентов.

Осенью появился Huawei Mate 10 Pro. И он снимал еще лучше. И вдобавок обладал воистину флагманскими характеристиками, среди которых не хватало разве что беспроводной зарядки. А еще в нем были представлены зачатки искусственного интеллекта, например, технология, помогающая камере понимать, что в находится в кадре.

И вот на повестке дня Huawei P20 Pro.

С тройной камерой (первый такой серийный смартфон!), оптическим зумом и продвинутой ночной съемкой. И, конечно же, с искусственным интеллектом. Ну а еще — с двумя «фишками», перекочевавшими из iPhone X — распознаванием лица и «монобровью».

Итак, вот первые впечатления от практического использования Huawei P20 Pro в качестве основного смартфона. Позже мы опубликуем итоги длительного теста, а также сравнение с главным конкурентом — Samsung Galaxy S9+.

Дизайн

Huawei P20 Pro — творение из стекла и металла. Размеры и вес подобраны идеально как для смартфона с диагональю экрана 6,1 дюйма — 155*73,9*7,8 мм, 180 г.

Корпус имеет скругленные торцы и отлично лежит в руке.

Вернее, отлично лежал бы, если бы не склонность выскальзывать. Немного «шероховатости» этому корпусу не помешало бы. В особенности, это касается задней поверхности.

Я несколько раз еле успевал поймать сползающий P20 Pro, положенный секунду назад в том месте, где я обычно кладу Mate 10 Pro. Достаточно небольшого уклона, что смартфон сразу же скользил вниз.

Также я пару раз чуть не выронил Huawei P20 Pro, доставая его из кармана. Словом, мне кажется, без чехла тут не обойтись.

И еще пару слов о задней крышке. Она, по сути, представляет собой зеркало (что многим может понравиться), а еще очень сильно заляпывается и моментально покрывается отпечатками пальцев. Аккуратистам придется все время протирать смартфон.

В целом, мне непонятно, зачем нужна эта стеклянная задняя поверхность, ведь Huawei P20 Pro не поддерживает беспроводную зарядку. Помнится, главным мотивом в отказе от металла в iPhone была именно беспроводная зарядка. А тут в чем логика?

С другой стороны, я понимаю, что это решение весьма броское и молодежное. Посмотрите на сравнительное фото Huawei P20 Pro и Mate 10 Pro. Второй смартфон выглядит намного строже и откровенно скучнее. Так, что возможно, мое брюзжание связано с тем, что я — не целевая аудитория P20 Pro.

И еще пара слов о цвете. Мне достался аппарат синего цвета, выглядит он довольно необычно. И опять таки, молодежно, драйвово. Будут еще черная, золотистая и фиолетовая версии.

Теперь о самом спорном решении Huawei. В P20 Pro появилась та самая пресловутая «монобровь», которая с легкой руки Apple стала основным трендом в дизайне смартфонов.

Суть в том, что в индустрии есть два доминирующих дизайнерских тренда. Один из них — изогнутые экраны а-ля Samsung, второй — экран с минимальными рамками, но вырезом («монобровью») для фронтальной камеры и датчиков а-ля Apple.

Другие производители вынуждены либо делать что-то промежуточное, либо подражать лидерам рынка. Судя по большинству недавних анонсов в массе своей производители выбирают путь Apple. Он наименее затратный, ведь изогнутые экраны пока освоил только Samsung и стоит это недешево.

В Huawei тоже пошли по этому пути, с одним небольшим нюансом. В отличие от Apple, компания решила не отказываться от сканера отпечатков пальцев. И при этом, в отличие от Samsung, китайский производитель решил оставить этот сканер на его традиционном месте — под экраном. Если бы сканер переехал на «спинку», экран можно было бы чуть удлинить. Но тогда это была бы полная копия iPhone X.

А так Huawei P20 Pro кажется просто похожим на флагманы конкурентов, но не является их полной копией. Это плюс модели.

Я привожу тут сравнительные фото Huawei P20 Pro с iPhone X, чтобы вы могли составить свое мнение по вопросу их сходства.

И напоследок признаюсь честно. Дизайн Huawei Mate 10 Pro мне больше по душе. Он более строгий и консервативный. И несколько более самобытный.

Экран

В Huawei P20 Pro используется экран с диагональю 6,1 дюйма. Его разрешение 2240*1080 точек, OLED-матрица.

Качество картинки просто шикарное. Есть возможность гибко подстроить картинку под себя (режимы, цветовая температура и т. д.). Но даже просто «из коробки» Huawei P20 Pro показывает отличную картинку с весьма натуральной цветопередачей.

Очень понравилась быстрая и точная работа датчика освещения, экран быстро адаптируется к обстановке, картинка остается различимой и не бьет по глазам. Углы обзора тут максимальные, картинка остается различимой почти всегда.

Есть режим индикации при выключенном экране. Смартфон может постоянно показывать время и дату, уведомления о пропущенных событиях и уровне заряда батареи.

В настройках можно сделать расписание работы этой функции. Например, я настроил ее отключение в промежутке между 23.00 и 6.00. Потому что ночью эта индикация не нужна.

В аппаратах Samsung аналогичная функция имеет больше настроек, в частности, разные виды часов и циферблатов с неким подобием фона, а также возможность вывести календарь. Так что, тут Huawei еще есть над чем поработать.

Железо

Тут особо распространяться не о чем. По аппаратной начинке Huawei P20 Pro является «калькой» с Mate 10 Pro. Здесь используется 8-ядерный процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Слота для карты памяти нет.

У меня никогда не было претензий к быстродействию Mate 10 Pro. Нет их и к Huawei P20 Pro. Мне даже кажется почему-то, что новый смартфон работает чуть быстрее. Возможно, это психологический эффект от новинки.

Смартфон легко справляется с любыми задачами, включая тяжелые игры. Вопросов к производительности нет вообще.

В Huawei P20 Pro есть защита от воды по стандарту IP67. Сегодня это — норма для флагманов и хорошо, что Huawei в этом смысле не разочаровал.

А вот отсутствие беспроводной зарядки откровенно разочаровывает. Но подробнее об этом ниже.

Смартфон также умеет воспроизводить музыку в режиме стерео, через внешние динамики. Звучание громкое и довольно сочное. Любители использовать смартфон в качестве бумбокса останутся довольны.

И, конечно же, в Huawei P20 Pro нет 3,5 мм разъема для наушников. Похоже пора привыкать к тому, что с ним пора прощаться. Интересно, насколько долго хватит терпения у Samsung, который продолжает втискивать классический разъем в свои смартфоны?

Безопасность

Помимо традиционных пин-кода и паттерна, пользователь Huawei P20 Pro может использовать еще два способа верификации. Это отпечатки пальцев и распознавание лица.

Иными словами, здесь Huawei идет по пути Samsung (у корейцев, кстати, есть еще и сканер сетчатки глаза), т.е. стремится дать пользователю большой выбор.

У Apple, напомню, ситуация иная. Купив iPhone X, вы можете использовать распознавание лица, но не отпечатки пальцев. А iPhone 8, наоборот, лишен распознавания лица, но оборудован сканером отпечатков.

Со сканером отпечатков пальцев в Huawei P20 Pro все ясно, это уже традиционная технология. Ее работа доведена до идеала — распознавание осуществляется мгновенно. Сам сканер, как я уже говорил выше, расположен под экраном. Он вписан в клавишу, которая никаких других функций не выполняет. Навигация осуществляется с помощью наэкранныхз клавиш.

Интереснее было ознакомиться с функцией распознавания лица.

Настроек у нее много. В частности, можно сделать так, что после распознавания все равно нужно ввести экранный пароль. Но можно выбрать мгновенную разблокировку — сразу после распознавания вы получаете разблокированный смартфон.

Еще одна ну просто крайне полезная функция — возможность настройки камеры на автоматическое включение, когда вы берете смартфон в руки. Аппарат сам распознает характерное перемещение в пространстве, когда вы берете смартфон в руку и смотрите на него. Камера тут же включается и, если в кадре ваше лицо, происходит распознавание, и смартфон разблокируется.

Это чертовски удобно. Вы вскоре просто забываете о том, что в смартфоне вообще есть блокировка. Достаете из кармана и начинаете использовать.

Иными словами, все происходит примерно как в iPhone X (да-да, уверен, что именно сравнение работы этой функции с яблочным гаджетом интересует большинство пользователей). Я не увидел особой разницы в скорости и точности распознавания лица в большинстве ситуаций, кроме (вполне ожидаемо, да?) плохого освещения.

К примеру, в помещении с тусклым боковым освещением, iPhone X распознавал мое лицо всегда, в то время как Huawei P20 Pro — только под определенным углом. Иными словами, чувствительность сенсоров у Huawei P20 Pro ниже, причем, намного.

Не скажу, что это критично, особенно, если учитывать наличие сканера отпечатков пальцев под экраном. Но все же стоит признать отставание конкурентов от iPhone X в этой технологии.

Софт

В отличие от Mate 10 Pro, который до сих пор работает на Android 8.0, в Huawei P20 Pro уже Android 8.1. И, соответственно, чуть более свежая версия фирменной оболочки EMUI. На самом деле никаких критических отличий от Mate 10 Pro я не заметил.

Кроме разве что парочки глюков, возникающих временами с текстом в верхней части экрана около «моноброви». Иногда при раскрытии какого-то меню или пролистывании сайта в браузере текст верхней строчки, как раз в том месте, где расположена «монобровь» сначала загадочным образом «скукоживается», а затем «переезжает» на правильное место.

Надеюсь, это исправят в ближайшем обновлении.

Кстати, о «моноброви». В Huawei разработали попросту гениальное решение по ее скрытию. Если, конечно, пользователь этого хочет. В меню есть настройка, которая делает верхнюю строчку состояния (ту, что с индикаторами) черной. В таком случае, визуально экран кажется чуть меньше, хотя по углам остаются те же индикаторы (они становятся белыми на черном фоне). А о существовании «моноброви» можно вообще забыть. Она попросту не видна.

Словом, Huawei предоставляет пользователю выбор. Хочешь, будет тебе «айфон», а хочешь, никто и не заметит, что в твоем смартфоне есть «монобровь».

Мне это решение кажется очень мудрым, надеюсь, другие компании, которые также решили прибегнуть к использованию «моноброви», будут поступать так же.

Автономность

В Huawei P20 Pro установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч. Использование OLED-матрицы и толкового датчика подсветки, а также энергоэффективность процессора Kirin 970 (проверено на Mate 10 Pro) дают надежду на долгую и счастливую автономную жизнь Huawei P20 Pro.

На практике у меня смартфон ни разу не работал дольше одного дня, но я склонен связывать это с тем, что прошло совсем немного времени, а эти первые тестовые дни были чрезвычайно насыщенными, хотелось попробовать смартфон по максимуму. В обычном режиме эксплуатации, вероятно, время работы будет больше.

Мы обязательно напишем об этом детально в следующем материале о Huawei P20 Pro, который выйдет через несколько недель.

Совершенно точно могу сказать, что сетую об отсутствии беспроводной зарядки (эта функция все чаще появляется в автомобилях, которые я беру на тест, и это чертовски удобно — просто бросил телефон, а он заряжается).

Зато фирменная быстрая зарядка Huawei радует. И дело не только в том, что смартфон можно зарядить с 10% до 100% чуть более, чем за час. Важнее, что можно буквально за 10-15 минут зарядки получить примерно 25-30% заряда.

Иногда это бывает критично. Нужно уходить из дома и вдруг замечаешь, что смартфон почти разряжен. Втыкаешь зарядку пока одеваешься и вуаля — на несколько часов использования заряд уже есть.

Камеры

Ну и наконец о главном. О камерах.

Huawei P20 Pro тут впереди планеты всей. Тут и фронтальная камера не простая. Но а уж основная камера — и вовсе представляет собой инженерный шедевр.

Мощная PR-машина Huawei прикладывает колоссальные усилия, чтобы убедить мир в том, что в P20 Pro стоит лучшая в мире камера. А топ-менеджеры компании не боятся громких заявлений, например, о том, что камера способна снять то, что не видит человеческий глаз.

Ну а вот как все выглядит на практике.

Для начала поговорим о фронтальной камере. Она здесь 24-мегапиксельная (f/2.0). И снимает она ну вот прямо очень хорошо, как для фронтальной камеры. Не то что бы я много пользовался ею (не очень люблю сэлфи, поэтому оставлю это для более детального тестирования в последующей статье), но попробовал снимать в разных световых условиях.

И могу сказать свое предварительное суждение. Фронтальная камера Huawei P20 Pro снимает получше, чем основные камеры многих смартфонов среднего уровня.

Т.е. даже несмотря на отсутствие в ней каких-либо революций, эта камера также является «фишкой» Huawei P20 Pro, делая его чуть ли не самым интересным сэлфи-смартфоном на рынке.

Ну а теперь о революциях. Когда я впервые услышал о том, что у Huawei P20 Pro основная камера будет оснащена тремя модулями, я, как и большинство, решил, что это будут обычный, широкоугольный и длиннофокусный объективы.

Но в Huawei поступили иначе.

Итак, здесь есть 40-мегапиксельный модуль, который попросту выдает картинку максимального разрешения (7296х5472 точек, f/1.8).

А также 20-мегапиксельный модуль (f/1.6), который используется для черно-белой фотографии, расширения динамического диапазона картинки и точной передачи цветов в полутонах.

И еще один, 8-мегапиксельный модуль (f/2.4), имеющий трехкратное оптическое увеличение. Это рекорд для смартфонов(на рынке нет устройств с более чем двухкратным зумом). Правда, работает этот оптический зум только при хорошем освещении. Если камера считает, что света мало, третий модуль камеры отключается, а снимок делается первыми двумя с использованием цифрового зума.

Размер пикселя в основной камере Huawei P20 Pro — 2 мкм. Это тоже рекорд среди современных смартфонов.

И, кстати, не последний рекорд для этой камеры.

Есть еще значение ISO. В то время как большинство смартфонов (даже топовых) на рынке могут похвастаться диапазоном от 100 до 6400, камера действует в диапазоне от 100 до 51 200!

Параметр ISO определяет светочувствительность матрицы, иными словами, количество света, необходимое для создания снимка. Чем выше этот параметр, тем больше способна «разглядеть» камера. Иными словами, на очень больших значениях ISO камера теоретически способна снимать, когда света очень мало.

На презентации топ-менеджер Huawei пошутил, что камера Huawei P20 Pro может снимать то, что не видит человеческий глаз. Ниже я привожу фотографию, пусть и не очень художественную (и даже не максимально резкую — рука «бойца» немного дрогнула), но от этого не менее красноречиво доказывающую, что это заявление не было шуткой.

Посмотрите, сколько деталей ухватила камера Huawei P20 Pro на переднем плане, там где припаркованы автомобили (нижняя часть снимка).

Кстати, в камере есть уникальный ночной режим, который после нажатия кнопки буквально на глазах «прорисовывает» на экране детали снимка. Выглядит эффектно в процессе, но результат впечатляет еще больше.

Основная камера умеет записывать видео в HD-разрешении со скоростью 960 кадров в секунду. Фанаты слоу-мо будут в восторге. С более низкими скоростями разрешение видеосъемки возрастает (120 кадров в секунду при 4К, 240 кадров в секунду при Full HD).

Настройки камеры Huawei P20 Pro аналогичны другим аппаратам компании. Можно двигать ползунок под видоискателем для переключения между режимами (есть и полностью ручной режим, в котором можно выбрать значения выдержки, диафрагмы, экспокоррекции, баланса белого, а также определить и режим работы автофокуса.

А можно, кстати, доверить все это искусственному интеллекту, который «живет» в нейроморфном чипе, вшитом в процессор Kirin 970 (подробнее о его работе чуть ниже).

И еще (черт, а хотел ведь коротенько про камеру написать!). У автофокуса Huawei P20 Pro есть предикативный режим. Т.е. камера умеет фокусировать на объекте и затем отслеживать его перемещение в кадре. Например, вы снимаете ребенка, который без конца вертит головой. Камера будет пытаться отслеживать его движения, чтобы он всегда был в фокусе.

Подводя небольшой итог, скажу — на экране смартфона снимки выглядят просто божественно. И в соцсетях и на экранах других мобильных устройство после пересылки фото с Huawei P20 Pro производят вау-эффект.

При детальном рассмотрении на экране компьютера, разумеется можно отметить некоторые артефакты и отличить кадры, сделанные камерой Huawei P20 Pro от фото, сделанных, скажем, хорошей зеркалкой.

В фотографии по-прежнему все решает оптика. И маленькие «стеклышки» объективов мобильных камер не способны обмануть законы физики. Но в случае с Huawei P20 Pro они отчаянно пытаются это сделать. И порой получается очень неплохо.

О возможностях камеры Huawei P20 Pro и сравнении с камерой Samsung Galaxy S9+ мы напишем отдельный материал. Там будет больше фотографий, сделанных в разных условиях, попробуем поснимать видео.

Искусственный интеллект

Напоследок, пару слов об искусственном интеллекте. Он в Huawei P20 Pro задействован по полной программе. Он помогает смартфону определить режим его использования, закрывать ненужные программы и оптимизировать энергосбережение.

Насколько эффективно все это, мне пока судить сложно. Я принадлежу к числу пользователей, которые привыкли вручную закрывать ненужные программы и держать на первом рабочем экране виджет для оптимизации оперативной памяти. Не исключено, что я просто не даю нейроморфному чипу шансов показать себя в боевой обстановке.

Другое дело — камера. Мне очень нравится возможность просто выстроить кадр и не задумываться о выборе режима съемки. Это чертовски удобно.

Навел на ребенка и камера тут же сама выставляет портретный режим с размытием заднего фона. Навел на заснеженный лес, камера тут же определила, что в кадре много снега, и буквально за мгновение изменила баланс белого, чтобы кадр выглядел более естественным.

Не всегда определение того, что в кадре, происходит безупречно. И не для всех ситуаций у камеры есть заранее прописанный алгоритм оптимизации. Но существующая технология однозначно кажется мне шагом в правильном направлении.

Huawei P20 Pro — вердикт НВ

9/10

Я не в восторге от дизайна Huawei P20 Pro и от его маркого глянцевого корпуса. И к эргономике у меня тоже есть вопросы. Стеклянный смартфон очень скользкий и буквально взывает о чехле.

Но у меня нет вопросов к экрану и производительности. Скорее всего, и к автономности тоже (об этом подробнее напишем позже — в более детальном материале о камерах Huawei P20 Pro).

Ну а камера очень хороша. Не стану однозначно утверждать, что она лучшая на рынке (с Samsung Galaxy S9+ еще не сравнивал). Но по моим ощущениям она лучше, чем камера в iPhone X.

Цена Huawei P20 Pro в Украине — 30 тыс. грн. Это на одном уровне с флагманами Apple и Samsung.

С такой камерой (и такой маркетинговой шумихой вокруг нее) в высшую лигу соваться не стыдно, это однозначно.

А вот удастся ли потеснить традиционных лидеров? Как говорится, жизнь покажет.