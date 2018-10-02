Купи или умри. Обзор смартфона Huawei P Smart+

Представленный зимой Huawei P Smart оказался настоящим хитом. А его продолжение с приставкой + приобрело в Украине еще большую популярность. В Huawei даже говорят, что P Smart+ — самый продаваемый смартфон в Украине в последнее время. Я месяц пользовался новинкой и вот, что из этого вышло.

Писать о смартфонах становится все интереснее. Индустрия достигла пика, на котором очень сложно удивить потребителя во флагманских аппаратах, что особенно обидно, учитывая, что их цена постоянно растет.

Представленные в этом году флагманы Samsung и, в особенности, Apple имеют минимальные отличия от прошлогодних.

Зато в среднем и бюджетном ценовых сегментах творятся чудеса.

С каждым годом за весьма умеренные деньги можно купить все более и более мощные и удобные смартфоны. В общем-то, это делает покупку дорогущих флагманов совершенно необязательной для огромной части потребителей. Например, для тех, кто не любит тратить лишние деньги и не считает необходимым пробивать дыры в семейном бюджете ради имиджевых игрушек.

В этом обзоре я как раз хочу сконцентрироваться на том, как воспринимается такой хитовый «середняк» как Huawei P Smart+ после использования в качестве основных аппаратов дорогущих флагманов. В частности, я в последние годы — постоянный пользователь флагманов Samsung с периодическими вкраплениями Apple и Huawei.

Вот как смотрится на их фоне смартфон за 8000 грн.

Huawei P Smart+ Дизайн

Прошли те времена, когда все смартфоны среднего сегмента были одинаково унылыми, поскольку все свои дизайнерские изыски производители оставляли для флагманов.

Конкуренция среди «середняков» столь высока, что приходится изрядно напрягаться, чтобы побороться за пользователей.

В этом смысле Huawei P Smart+ производит двоякое впечатление. С одной стороны, смартфон очень яркий и броский (и я не только о цвете тестового экземпляра). С другой, все это «айфоноподобие» с вырезом на экране и линиями корпуса многих раздражает.

Я не принадлежу к секте «хейтеров», которые считают «монобровь» приговором. Собственно, у производителей было лишь два способа увеличения площади экрана без увеличения размеров смартфона — либо вырез (путь Apple) либо загнутые экраны (путь Samsung).

Второй вариант намного технологичнее и дороже. Идти по первому пути проще.

Поэтому сложно осуждать большинство производителей за такой выбор.

Возвращаясь к Huawei P Smart+, скажу, что в черном цвете он выглядит очень «айфоноподобно», но в синем эта схожесть пропадает. Я вам больше скажу, градиент на задней крышке делает P Smart+ непохожим на все, что есть на рынке. Такую красоту даже грешно прятать в чехол.

Но вам придется сделать это, если вы аккуратист. Стеклянная «спинка» P Smart+ быстро покрывается отпечатками пальцев. И царапается достаточно легко.

Есть у меня и вопрос к эргономике. Смартфон очень скользкий и во многих ситуациях буквально норовит выскользнуть из рук.

Кстати, в представительстве Huawei мне шепнули, что скоро на украинский рынок выведут P Smart+ в белом цвете. По крайней мере, на картинках она смотрится отлично.

Huawei P Smart+ Экран

6,3-дюймовый экран (2340*1080 точек) весьма неплох. Картинка четкая и сочная. На солнце экран ведет себя неплохо, запас яркости довольно большой. Словом, это отличный экран как для аппарата за такие деньги.

А вот олеофобное покрытие подкачало. Экран сильно заляпывается отпечатками, его приходится все время протирать. Я пользовался P Smart+ больше месяца и постоянно ловил себя на мысли, что постоянно тру экраном о рукав рубашки, чтобы экран оставался чистым.

Это при том, что я себя аккуратистом не считаю.

Как и в других смартфонах Huawei этого года «монобровь» можно условно скрыть, затемнив верхнюю строчку экрана. Для этого в меню есть специальная настройка. Глюки некоторых приложений Android при этом никуда не девались с момента выхода P20 Pro этой весной. Всплывающие окна, например, FB Messenger порой отображаются некорректно.

Huawei P Smart+ Железо и софт

В Huawei P Smart+ используется Micro USB и это моя самая главная претензия к аппаратной части смартфона.

Переход на USB Type-C уже можно считать состоявшимся. И на этом фоне архаичный Micro USB кажется странным.

В остальном все ожидаемо неплохо. В Huawei P Smart+ используется процессор HiSilicon Kirin 710, по производительности примерно сопоставимый с Qualcomm Snapdragon 660. Тут 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.

В повседневном использовании все буквально «летает». Можно смело устанавливать большинство современных игр, просто заранее быть готовым, что самые «тяжелые» могут слегка подтормаживать. Хотя в Dead Trigger 2, к примеру, я пострелял от души и без особых «тормозов».

В P Smart+ нет NFC, так что на кассах супермаркетов вам придется по старинке лезть в бумажник за банковской карточкой.

Зато есть старый добрый 3,5 мм аудиоразъем. Многим ведь все таки не по душе беспроводные наушники, которые заряжать нужно часто и т.д.

Сканер отпечатков пальцев расположен на «спинке» Huawei P Smart+ и работает безупречно.

Есть и новомодная функция распознавания лица. Работает она значительно хуже, чем в iPhone X (я сравнивал два смартфона в одинаковых световых условиях). Но это характерная ситуация для всех Android-смартфонов этого года. Даже у Samsung распознавание лица хуже, чем у Apple.

Работает все это под управлением Android 8.1, поверх которого — фирменная оболочка EMUI. На мой взгляд, она удачна, но не сказать, чтобы чем-то кардинально отличалась от аналогов.

На сегодняшний день существует некий паритет между крупнейшими производителями смартфонов на Android, у каждого есть своя оболочка, которая развивалась своим путем, но в конечном итоге все они примерно одинаково хороши. Во всяком случае, такое мнение сформировалось у меня в последнее время после использования Samsung, Huawei, Xiaomi, Meizu. Только истинные «гики» могут навскидку вспомнить больше, чем 1-2 существенных отличия между фирменными оболочками.

Huawei P Smart+ Камера

В P Smart+ обе камеры сдвоенные — и фронтальная, и основная.

Соответственно, портретный режим с размытием фона (самая модная хипстерская фишка нашего времени) доступен и для сэлфи. И на самом деле, это круто. Думаю, что это оценят очень многие пользователи.

У камер огромное, просто бесчисленное количество настроек и режимов, ковыряться в них можно долго. Есть тут и искусственный интеллект (ИИ), который определяет оптимальный режим для съемки, исходя из того, что сейчас в кадре. Правда, работает он ощутимо медленнее, чем в Huawei P20 Pro, поскольку в «середнячке» P Smart+, разумеется, нет выделенного чипа для нейросетей.

Снимают обе камеры P Smart+ весьма неплохо. Я бы сказал, выше среднего. Главное, отключить это самый ИИ, который чаще всего «передавливает» фотографии фильтрами.

Не могу сказать, что мне сильно нравится его работа в P20 Pro, но в P Smart+ ИИ вообще «ни о чем».

Huawei P Smart+ Автономность

P Smart+ оснащается аккумулятором емкостью 3340 мАч. Никаких чудес с такой емкостью ждать не приходится.

Смартфон «живет» с утра до вечера при довольно активном использовании (примерно 5 часов работы экрана). Большего добиться не удавалось.

Впрочем, аналогичная картина наблюдается и с большинством конкурентов с таким экраном, так что жаловаться тут не на что.

Вердикт НВ

9/10

Несмотря на некоторые нюансы, P Smart+ очень даже удался.

К нюансам я отношу отсутствие USB Type-C и NFC, посредственное время автономной работы, плохо реализованную функцию распознавания лиц. Защиты от воды тут тоже нет, хотя в этом ценовом диапазоне это редкость.

Зато смартфон выглядит ощутимо дороже, чем стоит (особенно в синем цвете). И работает быстро. И камера снимает весьма неплохо. Не так как в P20 Pro, но подавляющему большинству пользователей и этого уровня хватит за глаза.

Словом, за эти деньги P Smart+ — один из лучших вариантов на рынке сегодня. Сложно сказать, кому такой смартфон за такие деньги может не понравиться.

Поэтому он уже хорошо продается. И вероятно, будет продаваться еще лучше. Даже просится фразочка о том, что тем, кто хочет выделиться из толпы, лучше посмотреть на другие модели. А это комплимент, как не крути.