Легкий танк. Обзор смартфона Huawei Mate 10 Lite

Ну все, приехали. Зачем покупать дорогущие флагманы, если в смартфонах с ценой меньше 10 тыс. грн есть все, что душа пожелает? На такую мысль наводит опыт использования Huawei Mate 10 Lite.

Я пользовался им больше месяца, причем, параллельно с его старшим братом Huawei Mate 10 Pro.

Разница в цене между этими двумя аппаратами огромная — больше, чем в два раза (10 тыс. грн против 24 тыс.).

И хотя флагман может похвастаться рядом технологий, о которых версии Lite и мечтать не приходится, все же тут есть, о чем подумать.

В Huawei Mate 10 Lite учтены три основных тренда 2018 года — «безрамочный» дизайн, экран с соотношением сторон 18:9 и двойная камера.

Иными словами, Mate 10 Lite нафарширована ровно настолько, чтобы не сильно требовательный пользователь, который просто хочет быть «в тренде», был вполне удовлетворен.

А тот, кто хочет действительно быть «на переднем крае» может и в самом деле отвалить почти тысячу долларов за версию Mate 10 Pro.

Итак, каков Huawei Mate 10 Lite в деле?

Дизайн

С точки зрения дизайна я от Mate 10 Lite в восторге. Корпус смартфона выполнен из матового металла, крайне приятного наощупь. Углы корпуса закруглены, причем степень этого закругления просчитана идеально. Смартфон отлично лежит в руке, нет ощущения, что он может выскользнуть, чуть не так возьмешь, как это бывает со многими современным смартфонами с большими экранами.

На выбор доступны два цвета корпуса — черный и синий. У меня на тесте побывал второй вариант, и, откровенно говоря, я был этому рад. Черный вариант выглядит хорошо, но синий — намного лучше. И уж точно — не так банально.

Качество сборки отличное, ничего не скрипит. Кнопки расположены на привычных местах, словом, полный «фэншуй».

Словом, с точки зрения дизайна и сборки придраться не к чему.

Экран

А вот экран мне понравился намного меньше.

С размерами здесь все отлично. Диагональ экрана — 5,9 дюйма. Разрешение — 2160*1080 точек. Используется IPS-матрица.

Но сравнения с отличной AMOLED-матрицей, которая используется в Huawei Mate 10 Pro, это решение не выдерживает.

Тут и цветопередача заметно хуже. И запас по яркости гораздо меньше. В яркий солнечный день экран Mate 10 Lite сильно выцветает. Особенно это заметно в приложении камеры. Снимать приходится практически вслепую.

Из плюсов — на экран сразу наклеена защитная пленка. Если вы не фанат подобных решений, смело снимайте ее. Экран покрыт отличным олеофобным покрытием, отпечатки пальцев на нем почти не остаются.

Железо

В Mate 10 Lite используется процессор Kirin 659 (тактовая частота — до 2,36 ГГц), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Слот для карточек комбинированный — т. е. либо две сим-карты, либо одна плюс карта памяти.

Производительности хватает с головой — уж для повседневных задач так точно. Браузер, соцсети, камера, плееры, большинство обычных приложений не в состоянии затормозить Mate 10 Lite.

Сложности могут возникнуть лишь у геймеров, поскольку с «тяжелыми» игрушками Mate 10 Lite справляется ощутимо хуже, чем тот же Mate 10 Pro.

Но если вы не геймер, разницы с флагманской моделью по производительности нет.

Разница ощущается в других аспектах. В Mate 10 Lite нет функции быстрой зарядки аккумулятора (и его нельзя в отличие от Pro зарядить на 50% за полчасика), используется старый MicroUSB вместо новомодного Type C. И нет NFC.

Также в Huawei Mate 10 Lite нет режима стереозвука, когда при воспроизведении видео или музыки разговорный динамик работает в паре с основным динамиком, расположенным на нижнем торце смартфона. Такой режим есть в Mate 10 Pro.

Единственный динамик Mate 10 Lite, тем не менее, неплох. Никакого дребезжания вы не услышите даже на максимальной громкости.

Зато, кстати, у Mate 10 Lite есть обычный 3,5-мм аудиоразъем, которого лишен Mate 10 Pro. И для многих, я уверен, это может стать серьезным аргументом в пользу младшей модели.

Я пробовал Mate 10 Lite с хорошими мониторными наушниками Sony, звучание отличное, не хуже, чем у свежих смартфонов Samsung, к примеру.

Любители беспроводных наушников тоже будут довольны, поскольку Mate 10 Lite поддерживает кодек aptX.

Софт

Еще одно отличие от флагмана — версия операционной системы. В Mate 10 Lite используется Android 7.0 и чуть более старая версия фирменной оболочки EMUI.

Не то что бы это было критично, но для пользователей, которые любят быть «на острие прогресса», разница существенная.

Отмечу понравившуюся «фишку», если приложение, которое вы установили из Google Play, не поддерживает экран 18:9, то при первом запуске смартфон предложит вам принудительно растягивать картинку. Достаточно нажать ОК.

Huawei Mate 10 Lite (слева) и Huawei Mate 10 Pro

Автономность

Встроенный аккумулятор емкостью 3340 мАч обеспечивает Huawei Mate 10 Lite примерно день активной работы (до 6 часов работы экрана).

Это в моем режиме довольно активной загрузки (много почты, переписки в мессенджерах). Допускаю, что у менее активного пользователя Mate 10 Lite сможет работать 1,5 дня, возможно, будет доживать до вечера второго дня после зарядки.

Словом, тут все типично для современных смартфонов этого ценового диапазона.

Камеры

В Huawei Mate 10 Lite используется основная камера с двойным модулем. Это актуальный тренд для нынешних флагманов. И увидеть такое решение в смартфоне стоимостью 10 тыс. грн, это неожиданно и довольно круто.

Но, что еще круче — фронтальная камера тоже имеет двойной модуль!

Иными словами Huawei Mate 10 Lite — это смартфон аж с четырьмя камерами.

В обоих случаях к «серьезному» модулю (16-мегапиксельному основному и 13-мегапиксельному фронтальному) добавили по 2-мегапиксельному модулю. Основная задача этих дополнительных камер — работать в портретном режиме с размытием заднего фона.

И получаются такие фотографии на Huawei Mate 10 Lite просто отлично, что основной камерой, что фронтальной.

В остальном по камерам Mate 10 Lite не отличается от других смартфонов Huawei. Те же менюшки и настройки.

Подводя итог, могу сказать, что Mate 10 Lite снимает очень неплохо, но только при хорошем освещении. Как только перед камерой ставятся более сложные задачи (контровой свет, сумерки и т. д.) контраст с камерами Huawei Mate 10 Pro становится разительным.

Словом, это не фоторешение, а просто смартфон с довольно неплохой камерой.

Huawei Mate 10 Lite — вердикт НВ

8/10

Мне кажется, Mate 10 Lite - очень удачная модель. Она достаточно сильно уступает Huawei Mate 10 Pro, чтобы оправдать разницу в цене. И в то же время, за свои деньги предлагает пользователю очень многое.

Шикарный дизайн и отличная эргономика дополняются вполне приемлемыми производительностью и автономностью. Камера и экран — средненькие. Но за такие деньги все равно сложно встретить камеру и экран лучшего качества.

Ну и чисто с имиджевой точки зрения Huawei Mate 10 Lite — удачная покупка. За вменяемые деньги вы получаете сразу несколько современных технологий (экран с минимальными рамками и соотношением сторон 18:9, аж две сдвоенные камеры).