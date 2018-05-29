Денно, нощно, супермощно. Обзор смартфона ASUS Zenfone 4 Max

Смартфонов за 6 тыс грн на рынке больше, чем собак нерезанных. Но те, из них, что способны проработать от одной зарядки дольше дня, можно пересчитать по пальцам. А ASUS Zenfone 4 Max и вовсе может протянуть дня 3-4. Фантастика? Посмотрим.

Для многих пользователей сам факт наличия на рынке смартфонов под брендом ASUS является откровением. Компания - традиционный лидер рынка ноутбуков, но в смартфонах себя особо не зарекомендовала.

Тем не менее, у тайваньского производителя есть интересные модели, которые выбиваются из общего ряда однообразных “андроидов”.

Вот, к примеру, ASUS Zenfone 4 Max (5999 грн) с акцентом на долгоиграющую батарейку. У “китайцев” таких моделей нет, чтобы ты его и в хвост и в гриву, а он нехотя так разряжается, словно издевается над тобой.

Смартфон ASUS Zenfone 4 Max (5999 грн)

Материалы корпуса: металл, пластик и стекло Corning Gorilla Glass

Операционная система: Google Android 7.1.1

Железо: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти + карта памяти до 256 ГБ, поддержка двух сим-карт, 3.5 мм для аудио, сканер отпечатков пальцев, защиты от воды нет

Экран: IPS 5.5’’, 720x1280 точек

Камера: основная сдвоенная 13 МП (f=2.0) + 5 МП (f=2.0); фронтальная 8 МП (f=2.2)

Акуммулятор: несъемный, емкость 5000 мАч

Габариты: 154 х 76 x 8,9 мм

Вес: 181 г

ASUS Zenfone 4 Max - что понравилось

Автономность

Да, стоит начать с главного достоинства модели. В ASUS Zenfone 4 Max установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. Компания заявляет о каких-то безумных показателях в режиме ожидания (чуть ли не полтора месяца), и в режиме воспроизведения видео (22 часа).

На практике это выглядит так.

Мой активный режим использования смартфона в качестве основного средства коммуникации подразумевает два почтовых аккаунта, интенсивную переписку в нескольких мессенджерах (Skype, Facebook Messenger, Slack), чтение новостных приложений и агрегаторов и навигация в машине утром и вечером (киевские пробки, будь они неладны).

Так вот у меня ASUS Zenfone 4 Max держался в среднем 1,5 дня. Это очень впечатляет, поскольку большинство других смартфонов еле дотягивают с 8 утра до 18 вечера.

Позже я использовал ASUS Zenfone 4 Max со своей не основной сим-картой. В режиме пассивного использования смартфон спокойно работал 3 дня от одной зарядки. Впечатляет.

Особенно издевательски выглядит попытка намеренно разрядить смартфон, скажем, с 20% до нуля. На большинстве других смартфонов для этого достаточно запустить какой-нибудь Temple Run и дать в руки моей дочке на полчасика. В случае с ASUS Zenfone 4 Max дочка уставала играть раньше, чем смартфон разряжался.

Т.е. заявленная производителем “фишка” аппарата - не чистой воды маркетинг. ASUS Zenfone 4 Max - действительно долгожитель.

Отдельный слот для карты памяти

Большинство “китайцев” предлагают комбинированный слот - либо две “симки”, либо одна плюс карта памяти. В ASUS Zenfone 4 Max можно поставить две сим-карты и карту памяти одновременно. Для кого-то это может стать еще одним критическим достоинством модели.

Разговорный динамик

Запас громкости приличный, голос собеседника отчетливо слышно даже в шумных местах.

Звук в наушниках

Как для довольно недорогого смартфона Zenfone 4 Max на удивление хорошо звучит. Любители музыки будут довольны. Это я про наушники. Звучание внешнего динамика - на троечку.

Железо

В принципе, Zenfone 4 Max работает без нареканий. “Тормозов” как таковых нет, можно даже в игры поиграть, конечно, не в самые “тяжелые”.

Это тот случай, когда, купив не самый дорогой смартфон, вы не будете чувствовать компромиссы, что называется, на каждом шагу.

Кстати, понравилось, что даже при большой нагрузке смартфон фактически не греется. Возможно, сказывается большая толщина корпуса.

ASUS Zenfone 4 Max - что не понравилось

Дизайн словно трехлетней давности

Толстые рамки экрана, широкий корпус, большой вес.

ASUS Zenfone 4 Max лишен элегантности, поэзии, если угодно, в той же степени, в какой и инструкция по эксплуатации вашей микроволновки.

Это не стильная вещь, это - инструмент.

Эстетика

Поверхности (как экран, так и корпус) довольно маркие. Отпечатки пальцев заметны (хотя и легко стираются).

Экран

Ну очень средненький. Не только из-за доисторического HD-разрешения (1280*720 точек), которое здесь в угоду энергосбережению, но и из-за блеклой цветопередачи и тоскливого поведения на ярком солнце. Для тех., кто не любит метафоры, поясню проще - в солнечный день на улице на экране ни черта не видно.

Тут IPS-матрица, но чувствуется, что она - не из дорогих. Углы обзора не впечатляют. Под определенными углами картинка начинает “желтить”.

Быстрая зарядка

Она тут для “галочки”. Смартфон полностью заряжается аж 4 часа. Правда, за полчаса зарядки можно получить едва ли не день автономной работы при не особо активном использовании.

Камеры

Обе - посредственные. В принципе, от смартфона за такие деньги чудес не ждешь в любом случае. Но справедливости ради могу сказать, что на рынке есть другие смартфоны в этой же ценовой категории, которые снимают лучше.

Быстрая и относительно точная работа автофокуса - главный плюс основной камеры. Также в плюсы можно записать вспышку фронтальной камеры. Допускаю, что фанаты сэлфи в некоторых обстоятельствах это оценят.

Видео тоже на “троечку”, многовато шумов и всяких артефактов.

ASUS Zenfone 4 Max - вердикт НВ

8/10

ASUS Zenfone 4 Max - отличный нишевый продукт. Он четко ориентирован на людей, которые в век смартфонов-однодневок мечтают о гаджете, способном работать хотя бы несколько дней от одной зарядки.

Главный компромисс, на который пришлось пойти ради этого - низкое разрешение, а следовательно и качество экрана.

В общем, решайте, готовы ли вы в век Full HD (а то и 2К) экранов позориться со старообрядным HD-экраном ради того, чтобы где-то на природе не бояться остаться без связи пару лишних дней.