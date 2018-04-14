Очень приятно, царь. Обзор смартфона Samsung Galaxy S9+

Что такого умеет смартфон с искусственным интеллектом и ценой выше 30 тысяч гривен?

Переосмысленная камера. Новая цветовая палитра. Интеллектуальный ассистент, и в камере тоже. Более высокий ценник и заметный отрыв в характеристиках от «младшего» флагмана Galaxy S9. НВ две недели пользуется текущим флагманом Samsung и рассказывает, стоит ли своих денег смартфон ценой в 30 тыс. гривен.

Чем дальше в лес, тем больше характеристик флагманских смартфонов сливается в сеть до анонса. Похоже, что сами производители в этом активно участвуют, чтобы подогреть интерес.

Samsung Galaxy S9+ мало чем удивил на презентации, помимо цены (да, компания дерзнула поставить ценник выше 1000 долларов). По утечкам было понятно, что производитель там улучшит, там подшаманит, там поставит более современное железо, но не было очевидно, почему новый флагман должен поразить воображение. По-настоящему устройство очаровывает, когда пользуешься им уже какое-то время, продолжаешь открывать новые возможности, моментально к ним привыкая.

Внешний вид

Samsung последовательно улучшает дизайн своих флагманов начиная с Galaxy S6. В каждом новом поколении устройств внешний вид и эргономика становились все лучше, и Galaxy S9+ - это самый красивый смартфон из тех, что создавала компания. Он щеголяет минимальными рамками вокруг экрана, которые сходят на нет по бокам, не раздражает вырезами на лицевой панели. Передать ощущения от чтения с такого экрана невозможно – это как нечто из будущего, такой большой, четкий, с минимальными рамками и максимально приятный визуально.

6,2 дюйма при таких рамках – вовсе не вызывающий размер. После более компактных моделей поначалу кажется, что смартфон «ого какой большой», но привыкаешь буквально за час. С весом (189 г) та же история.

Корпус упакован в прочное стекло (Gorilla 5) и алюминий, есть защита от пыли и влаги IP68, беспроводная зарядка (продается отдельно), разъем для наушников (Samsung, спасибо, а для поклонников беспроводных технологий тут есть поддержка aptX). Смартфон очень скользкий и оснащен мощным вибромотором. Поэтому клать на край стола его категорически не стоит - может слететь при первом же звонке.

Олеофобное покрытие есть, но могло бы быть и лучше (впрочем, возможно, на семпле оно уже стерлось).

При должном старании добиться мелких царапин на корпусе удастся, но для серьезных повреждений нужно серьезно стараться. Но лучше подобрать симпатичный чехол и не переживать о сохранности. Благодаря компактному корпусу смартфон в чехле не кажется монструозным.

Цвета корпуса получились интересные, хотя и приглушенные. Разглядывая фотографии, держите в уме, что на них модель выглядит ярче, чем в жизни. Точнее в жизни цвета тоже яркие и интересные, с перламутровым эффектом. Но только в ярком освещении.

О стереодинамиках AKG можно сказать только одно: звук – огонь! Вместе с переосмысленными мелодиями вызова и будильника они влюбляют в себя с первых дней использования смартфона.

В расположении элементов (в частности, локации для датчика отпечатков пальцев наконец) все гармонично, кроме кнопки вызова ассистента Bixby. Расположение кнопки в прайм-месте поначалу удивляет, потом надоедает, потом бесит тем, что вечно попадается под руку. По сути, меню ассистента в данном случае заменяет аналог от Google. Но уж больно навязчива кнопка. У нее мягкий ход, как и у остальных, но только она может разблокировать устройство и отправить его жить своей жизнью при случайном нажатии в сумке или в кармане.

Экран имеет соотношение сторон 18,5:9 (китайцы тем временем уже «пошли дальше» и показали смартфоны с дисплеем 19:9), запаса яркости хватает на солнечные дни, и кажется, что даже под яркими софитами он будет по-прежнему читаем. Матрица – AMOLED, компания давно использует эту технологию, в то время как рынок только подтягивается.

Samsung в очередной раз подшаманила с цветопередачей. Экран еще лучше адаптируется под условия окружающей среды. Но в былых поколениях уже было хорошо, поэтому улучшение можно заметить, только откатившись на старые модели. Удобно, что под руку в настройки добавили фильтр синего на экране. Я, например, всегда предпочитаю желтоватый оттенок дисплея, чтобы лишний раз глаза не напрягать. Но если дать телефон в руки кому-то, кто не привык, эту опцию приходится постоянно отключать.

Автономность

Galaxy S9+ оснащается аккумулятором емкостью 3500 мА-ч. Для тех, кто привык к огромным цифрам в характеристиках китайских брендов, такая емкость покажется, мягко говоря, неубедительной.

Но надо понимать, что в модели используется один из самых энергоэффективных процессоров нынешнего времени, а также энергоэффективный дисплей. Все это дает уверенные сутки работы при большой нагрузке (в общем-то, стандарт для отрасли на данный момент). Проверить автономность смартфона при небольшой нагрузке у НВ не было возможности, так как тестовые семплы оснащаются трекинговым софтом и постоянно используют GPS, что само по себе нагружает аккумулятор. Синтетический тест PC Mark показал 8 часов.

Есть еще один приятный бонус, который вытекает из энергоэффективности устройства. Когда заряд аккумулятора падает ниже 25%, можно не паниковать и не занимать очередь у розетки. Пару часов, а то и больше (зависит от сценария использования) устройство свободно протянет, не лишая владельца прелести общения в интернете, прослушивания музыки или шанса вызвать такси на последнем издыхании аккумулятора.

Безопасность

Современные флагманские смартфоны – это всегда история про безопасность. Производители снабжают их сенсорами, софтом и маркетингом, которые оставляют уверенность в том, что в чужие руки не доберутся до персональных данных владельца.

В Galaxy S9+ есть и дактилоскопический сканер, и распознавание лица и радужки глаз, и сервис KNOX, который шифрует данные.

Дактилоскопический датчик работает великолепно, считывание радужки глаз также происходит быстро и точно. Распознавание лиц прекрасно срабатывает при хорошем освещении и если держать смартфон перед лицом, без всяких преград. Однако вечером на него можно не рассчитывать, как и в случае, если на лицо упала прядь волос, например.

В собственном уютном рейтинге НВ распознавание лиц от Samsung находится на третьем месте после Apple и Huawei. Со скоростью работы системы та же история – Apple всех быстрее, а Huawei и Samsung занимают второе и третье место.

Но в целом система годная, пользоваться комфортно. Особенно когда смартфон лежит на столе, в остальных случаях, на мой субъективный взгляд, отпечаток пальца срабатывает быстрее и лучше.

Samsung утверждает, что использование распознавания лица и радужки одновременно повышает качество этого самого распознавания. Но в любом случае, Huawei P20 Lite справляется с распознаванием ощутимо быстрее.

Из приятных мелочей в области безопасности – при первом входе в Samsung Health устройство предупреждает, что оно защищено при помощи KNOX. Возможно, сейчас это покажется ерундой, но надо понимать, что чем дальше, тем более ценными становятся персональные данные, и тем больше будет желающих их украсть. Здоровье и образ жизни так же ценны, как и информация о перемещениях и политических вкусах, просто пока не произошло расцвета медтеха как такового вопрос безопасности этих данных не стоит остро.

Камера

Samsung, презентуя устройство, всячески акцентировал внимание на «переосмысленной» камере. Действительно, то, что умеет камера Galaxy S9+, поражает воображение. И заголовок, кстати, именно о ней.

Основная камера в Galaxy S9+ двойная. Основной модуль – 12-мегапиксельный (напомним, что их количество – не главное для камеры), с оптической стабилизацией и изменяемой диафрагмой. f/1.5 – для ночных съемок и f/2.4 – для дневных. Выбрать диафрагму вручную можно только в профессиональном режиме. Второй модуль необходим для оптического зума (двухкратного) и всяких фокусов вроде размытия фона. Добиться хорошего размытия, кстати, можно или с небольшого расстояния, или в профессиональном режиме, или в режиме "еда".

В хорошем свете картинка получается идеально четкой, нужно очень долго рассматривать ее на качественном дисплее ноутбука с высоким разрешением, чтобы найти огрехи. Но без пристрастного изучения с лупой к снимкам не придраться. Автофокус быстрый, даже в полной темноте не нужно переживать, что кадр смажется.

8-мегапиксельная фронталка хороша, хотя тот же Huawei делает на нее больший упор.

Не буду останавливаться на съемке днем, в хорошем освещении и других функциях, которые не в диковинку в текущем флагмане Samsung. Все дорогие смартфоны научились делать шедевры в хороших условиях освещения. Поговорим о фишках текущего поколения.

Ночная съемка

Изменяемая диафрагма позволяет смартфону делать отличные кадры в темноте. Посмотрите на этот ночной Киев, снятый на ходу. Сложно поверить, что на такое способно столь маленькое устройство.

НВ еще не сравнивало камеру Galaxy S9+ с P20 Pro, как мы и обещали в обзоре Huawei P20 Pro, планируем сделать это в ближайшее время, чтобы понять, кто из двух флагманов ушел дальше в сложных условиях съемки.

AR-эмоджи

Одной из фишек камеры Galaxy S9+ стали AR-эмоджи. Во время презентации сложилось впечатление, что реализация тут интереснее, чем у Apple с анимоджи. На практике к ней есть вопросы.

Первый касается сходства с виртуальным двойником (оно минимальное), второй – мимики. Мне не довелось испробовать анимоджи в iPhone X, но AR-эмоджи, если честно, не так уж правдоподобны. Я готова смириться с тем, что женщина на экране не идеально повторяет мимику, но вот с тем, что она на меня похожа только бровями и формой носа...

Впрочем, может дело тут не только в сходстве, а во вкусах и годах – я просто не ЦА этой функции.

Из стандартного набора Samsung можно выбрать несколько персонажей, а также загрузить дополнительные из магазина приложений (единорожков и сами знаете чего, как в iPhone X, тут нет, зато есть диснеевские герои). Есть бесплатные и платные, очевидно, что компания рассчитывает, что новая функция будет приносить какие-то доходы.

Сверхзамедленная съемка

Galaxy S9+ стал первым смартфоном, который научился снимать видео в суперзамедленном режиме – 960 fps при HD-разрешении. Сейчас он не единственный, но это не отменяет того, что результат получается интересный.

А вот тут вместо тысячи слов за меня все расскажет видео. Снято без особых стараний, в автоматическом режиме. В приложении смартфон сам накладывает музыку на происходящее, но ее можно удалить или заменить на свой вариант.

Камера Bixby

В ближайшие пару лет мы будем наблюдать за развитием искусственного интеллекта в смартфонах и другой электронике. У Samsung есть Bixby.

Чтобы использовать ассистента в фотосъемке, нужно отдельное приложение – камера Bixby (к нему можно перейти из интерфейса обычной камеры). Ассистент пока не особо освоился в наших широтах, но поддержка русского языка есть.

Некоторые функции вызывают немой восторг. Например, в режиме «Макияж» камера смартфона сама «наносит мейкап» на пользователя, причем делает это очень точно. В приложение загружена какая-то реальная косметика реальных брендов, и через него можно попробовать, какой цвет подходит, как наносить тот или иной макияж, а не в наших странах – даже купить понравившееся (насколько я поняла по описанию возможностей на презентации).

По сути, это полшага к персональному стилисту и демонстрация возможностей шопинга будущего (шопингом настоящего, надо полагать, они станут в перспективе 2-4 лет). Не нужно будет выходить из дома, чтобы проверить, как будет сидеть та или иная одежда и подойдет ли цвет помады. Жаль, что ассортимент пока невелик и не адаптирован под наш рынок.

Фантастически быстро работает режим перевода текста. Качество зависит от Google, так как сервис отправляет текст в его переводчик. Особый восторг мне доставило то, что камера помогла мне справиться с давнишней задачкой – перевести этикетку аутентичного китайского пуэра, с которой не могли справиться другие ресурсы. Разобрала не только печатный текст, но и нарисованные иероглифы.

В режиме распознавания предметов камера может узнать, что перед ней ноутбук, какая-то косметика, кружка и другие мелочи (тут справляется не идеально, но начало хорошее), и тут же предложить купить нечто из этой группы товаров, но подборка, разумеется также не локальна. Если находит еду, предлагает рецепты. Похоже, что эта функция интересна только там, где есть возможность купить понравившийся объект (то есть в Азии).

Следующая функция меня, как виномана, охмурила с первого кадра. Стоит навести камеру на бутылку с напитком – и тут же вся информация о содержимом появляется на экране. Устройство подтягивает базу из Vivino, она достаточно большая, хотя не факт, что знакома с мелкими локальными виноделами. Но вы хотя бы по одному снимку поймете, подойдет ли напиток к меню ужина и какой рейтинг он получил у виноделов. Раньше для этого нужно было пройти несколько кругов ада, теперь – просто навести камеру.

История с определением локации и направлений, в которых расположены достопримечательности, тоже работает на ура. В чужой стране с камерой Bixby потеряться не получится.

Скорость работы

На момент анонса Samsung Galaxy S9+ показывал самые высокие результаты в бенчмарках, но фавориты в синтетических тестах меняются быстро, поэтому о виртуальных "попугаях" можете даже не беспокоиться.

О производительности достаточно знать, что запаса мощности восьмиядерного процессора Exynos 9810 Octa и 6 ГБ ОЗУ хватит с головой и надолго, на игры, видео, виртуальную реальность и всевозможные развлечения, доступные на смартфоне. Места в хранилище тоже, так как минимальная емкость составляет 64 ГБ.

Интерфейс работает плавно. Но есть легкое предательское ощущение, что у Huawei P20 Lite все равно плавнее. Впрочем, я бы на этом не зацикливалась. Разница если и есть, что незначительная и она вполне может быть обусловлена тем, что Galaxy S9+ я активно использовала две недели, а Huawei P20 Lite лежал грустил почти все время.

Интерфейс

В каждом новом поколении флагманов последних лет Samsung обещает сделать интерфейс проще и понятнее. Но уместить все в простое меню нереально. Тем, кто хорошо знаком с фирменными оболочками Samsung, не доведется блуждать в их дебрях. Новичкам предстоит потратить время на освоение.

Смартфон на момент выхода работает на Android 8.0, поверх которого используется фирменная оболочка Samsung Experience 9.0. Подробно расписывать интерфейс не буду (никакой любви читателей не хватит на то, чтобы изучить такую простыню текста и скриншотов). Достаточно знать, что тем, кто любит интерфейс Samsung, текущая версия понравится еще больше. Тем, кто Samsung не любит, любви не прибавится. Вкусы и привычки менять сложно.

В целом, интерфейс стал лучше в мелочах, это история о том, как маленькие шажки привели к большому улучшению восприятия. Например, меню сохранения нового номера после окончания звонка стало удобнее, переход между рабочими столами и меню приложений – интуитивнее, он происходит при помощи свайпа вверх или вниз по экрану из любого места. Уведомления о новых сообщениях не перекрывают весь экран и занимают ровно столько места, чтобы можно было понять, нужно ли срочно отвечать.

Samsung Health разросся и большую и продвинутую платформу для ЗОЖников, к сервису подключается множество приложений, есть бесплатные программы тренировок на разный уровень подготовки. Вроде количество измеряемых параметров не выросло, но данные в приложении отображаются более наглядно. В общем, вся та череда небольших улучшений, которую пользователи платформы наблюдали годами, вылилась в одно из лучших решений на рынке, к тому же бесплатное и защищенное от чужих глаз. По возможностям оно значительно превосходит Google Fit.

Есть и недоработки в новых функциях. Так, в меню звонков есть пустой раздел «Места». По логике, смартфон должен сам подтягивать из интернета контакты соответствующих заведений, но там пока зияет пустота.

Вердикт НВ

9/10

Samsung Galaxy S9+ - один из самых интересных смартфонов на рынке, и если вы готовы платить деньги за самый-самый флагманский аппарат и любите бренд – можете смело доставать кошелек. Если жалко денег, то новый флагман можно полюбить хотя бы за то, что прошлогодние и все еще актуальные Galaxy S8 и S8+ стали на треть дешевле. Собрать все до единой звездочки в рейтинге НВ модели помешало отставание от Huawei и Apple в скорости разблокировки экрана, но по сути, это скорее формальность.

Камера (камера, камера и еще раз камера!), интуитивный интерфейс, полезный искусственный интеллект, экран родом из будущего в компактном корпусе, аккумулятор, который терпит день и не умирает на глазах на последних процентах заряда, все еще присутствующий аудиовыход и фантастические динамики – это все делают устройство идеальным компаньоном для тех, кому не до компромиссов.

Хотя если честно, в этом году Samsung стоит начать побаиваться китайского конкурента. P20 Pro имеет свои сильные стороны.

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