Найди подвох. Обзор Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J6 – смартфон среднего уровня в доступной линейке Samsung, у которого есть почти все, что недавно появилось во флагманском сегменте, только в бюджетном формате. Насколько этим можно пользоваться, выясняем в обзоре модели.

Эта модель невольно навивает на мысли, что Samsung переживает за долю на украинском рынке, где компанию плотным кольцом окружили конкуренты из Поднебесной. Поэтому глядя на технические характеристики Galaxy J6 (а он «играет» в очень ходовом ценовом сегменте, на старте продаж модель стоит 6 000 грн), не можешь поверить, что при таких возможностях и с таким брендом он может столько стоить. Но может, и это становится очевидно при ближайшем рассмотрении.

1. Дизайн

Некогда в обзорах смартфонов было популярно клише «в руке ощущается как монолитный брусок». Так вот эта модель о нем напоминает. Скорее из-за веса и толщины, хотя и с монолитностью проблем нет. Модель доступна в нескольких цветах.

Изображение: Samsung

Торцы металлические. Остальной корпус пластиковый, но выглядит аккуратно и за счет металла по краям психологически воспринимается как нечто более благородных кровей, чем оно есть. Рамки вокруг экрана минимальны не только на рендерах, но и в жизни, за счет этого держать удобно.

А с эргономикой не очень. Это первый смартфон Samsung в моих руках за последние годы, где я могу придраться к корпусу. Во-первых, дизайнеры разместили все разъемы и кнопки (кроме питания) на одной стороне, поэтому к клавишам громкости приходится тянуться, перекладывая модель в руках.

Во-вторых, датчик отпечатков пальцев на тыльной стороне тактильно от остальной части не отличается. Камера – не выпирает и расположена близко к датчику. В итоге его мало того что сложно искать наощупь, так еще и в камеру постоянно палец попадает.

Для динамика нашли странное место – на правом торце. По звуку – обычный.

Но на мой взгляд, недостатки корпуса сглаживаются достоинствами экрана, о чем поговорим дальше.

Кстати, я тяжелый и толстый смартфон потому что аккумулятор у него большой – 3 000 мА-ч, что для смартфонов Samsung не свойственно.

2. Экран

Samsung, в отличие от конкурентов, может себе позволить использовать даже в бюджетных моделях Super AMOLED-матрицу, потому что компания их производит. В принципе, на этом месте секта свидетелей Pentile может оживиться и вспомнить, что на таком разрешении эта матрица краснит и зеленит одновременно.

Скажу так, пиксели при диагонали 5,6 дюйма и разрешении HD+ более чем видны (точно так же, как и в других моделях с дисплеем с такой пиксельной плотностью), увидите ли вы Pentile зависит исключительно от вредности.

Чего не видно, так это отпечатков пальцев. Кое-кто не позволил себе сэкономить на этой приятной мелочи.

Чувствительность у дисплея великолепная, а излишне кричащие OLED-цвета можно приглушить в настройках. Датчик подсветки работает корректно.

Стекло крепкое (носила смартфон в сумке без чехла и пленки), по краям скругленное (2,5D).

3. Автономность

Я использовала Samsung Galaxy J6 в качестве неосновного смартфона, тут не пользовалась рядом приложений, в том числе двумя основными мессенджерами (в тестовом семпле были кое-какие нюансы работы клавиатуры, что делало его неудобным для этих целей). Но браузер, Pocket, читалка, почта, музыка и камера – все было с этого устройства.

В модели с энергоэффективным процессором (выполнен по 14 нм техпроцессу, в средне-бюджетном сегменте это пока приятная диковинка), Super AMOLED-дисплеем и аккумулятором емкостью 3 000 мА-ч, при моем таком сценарии использования смартфон работал стабильно намного больше двух дней, в синтетическом тесте PC Mark продержался 10 часов. При полной нагрузке, надо полагать, это будет около полутора-двух дней, смотря у кого какие потребности.

4. Железо

Смартфон получил процессор Exynos 7 Octa 7870. Это уже неновая модель среднего уровня (представлена в феврале 2016 года), но ее плюс – это энергоэффективность, о чем уже говорилось выше. По производительности сравнима с тем, что используется в Xiaomi и Huawei в этой же ценовой категории.

Объем ОЗУ в модели для украинского рынка составляет 2 ГБ (встроенной при этом 32 ГБ, что достаточно непривычно), и ее небольшой объем ощущается.

Если производительности процессора хватает для игр среднего уровня, то с плавностью интерфейса все в буквальном смысле не так гладко. При прокрутке в браузере изображение дергается, система распознавания лица (а тут она, к слову, есть) работает медленнее, чем во флагмане, приложения запускаются небыстро, как и открывается клавиатура в поле ввода. За пару недель память не успела забиться приложениями, файлами и т.д., но в долгосрочной перспективе это аукнется.

Для других рынков, кстати, Samsung выпускает эту модель с 3 ГБ ОЗУ.

Складывается впечатление, что компания ощущает огромное давление конкурентов в нижнем и среднем сегменте (Xiaomi и Huawei прежде всего), поэтому всеми силами стремится выпустить устройство, в котором есть много фирменных фишек производителя (начиная с дисплея и расцветок, заканчивая бесплатным облачным хранилищем, возможностью включать и отключать Wi-Fi автоматически в привязке к локации, двуоконном режиме, AR-стикерах, биометрической защите и защищенном хранилище данных и возможности авторизироваться в мессенджерах в двух аккаунтах), все современные преимущества, при этом попутно сэкономить на том, что о чем можно не говорить пользователю с порога.

5. Камера

В Galaxy J6 установлена 13-мегапиксельная основная камера с одним модулем. Фронтальная – 8 мегапиксельная с LED-вспышкой. В обеих есть возможность добавить AR-стикеры. Но в целом, кроме того, что камера заурядная, сказать особо нечего. Днем снимает нормально, ночью слабенько, в сумерках очень плохо. Главная ее проблема – это скорость работы, из-за этого снимки часто, особенно в плохом свете, получаются смазанными.

Однако размывать задний фон камера умеет безо всякого второго модуля причем, по ощущениям, даже лучше, чем это делают конкуренты с двойными камерами.

Вердикт НВ

7/10

Модель оставила очень неоднозначные впечатления. С одной стороны, тут есть весь тот современный фарш, который недавно появился во флагманских смартфонах. Экран прекрасный для своих денег – яркий, отпечатки пальцев не собирает, энергоэффективный. Автономность тоже хороша без всяких оговорок. С корпусом можно смириться и привыкнуть, тем более что качество хорошее. Но меня смущает объем оперативной памяти, ведь со временем все Android-смартфоны начинают работать медленнее, и модель с такими характеристиками быстрее морально устареет.