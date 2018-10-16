Не взлетим, так поплаваем. Обзор планшета Huawei MediaPad M5 Lite

Планшеты? Да, они давно умерли, скажете вы. И будете не правы. Просто они стали нишевым продуктом,у которого есть свои цели и задачи.

Пусть планшеты не смогли убить ноутбуки и не стали пресловутой the next big thing, на которую 10 лет назада намекали Стив Джобс и Билл Гейтс. Но у планшетов есть своя стабильная аудитория.

И, как отец двоих детей, могу сказать, что дети — неотъемлемая часть этой аудитории.

Впрочем, за те полтора месяца, что я пользовался Huawei MediaPad M5 Lite с 10-дюймовым экраном я нашел ему много разных применений.

Да, планшету не дано заменить ноутбук в полной мере. Но у него есть свои сильные стороны - например, портативность и автономность (ноутбуки с аналогичным временем работы стоят в несколько раз дороже).

Итак, Huawei MediaPad M5 Lite. За 10 400 грн вы получаете планшет с симпатичным дизайном, металлическим корпусом, 8-ядерным процессором (как же все таки производители любят красоваться этими цифрами!), 4G-модулем, четырьмя динамиками и сканером отпечатков пальцев.

Звучит как предложение, от которого невозможно отказаться. Или нет?

Huawei MediaPad M5 Lite - Дизайн

Самое первое и яркое впечатление от Huawei MediaPad M5 Lite — полностью металлический корпус. Выглядит здорово. В руках ощущается как дорогая и солидная вещь. Не хуже Apple iPad однозначно (если это кого-то волнует).

Толщина корпуса, конечно, не самая впечатляющая — 7,7 мм. Есть планшеты и потоньше. Включая тот же 9,7-дюймовый iPad (7,5 мм) и не говоря уже об iPad Air 2 (6,1 мм).

Но в целом, планшет от Huawei воспринимается как легкая и изящная вещица.

Существенную роль в этом играет вес (475 г). Тот же тоненький iPad Air 2 весит всего на 30 г меньше.

В общем, внешность MediaPad M5 Lite — это большой плюс планшета.

Huawei MediaPad M5 Lite - Экран

MediaPad M5 Lite оснащается 10,1-дюймовым экраном с IPS-матрицей (Full HD, 1920*1200 точек). Отдельные пиксели на картинке могут различить лишь люди с орлиным зрением, поэтому разговоры о необходимости более высокого разрешения при такой диагонали, я считаю необоснованными.

Хотя вру, конечно. На моем Samsung Galaxy Note 8 с 6,3-дюймовым экраном я выставляю разрешение WQHD (2960*1440 точек). И картинка там кажется будто бы отрисованной тончайшей кистью китайского мастер каллиграфии.

Так что и 10-дюймовому планшету более высокое разрешение не помешало бы. Вот например, у старшего братца MediaPad M5 с 10,8-дюймовым экраном разрешение уже 2560*1600 точек. Но и стоит он поболее.

В целом же экран у Huawei MediaPad M5 Lite неплох. Картинка цветастая (но не слишком), углы обзора близки к максимальным. И запас яркости довольно большой. Это не самый идеальный экран по поведению на солнце, что я видел в своей жизни, но и далеко не самый худший.

Huawei MediaPad M5 Lite - Железо и софт

Внутри MediaPad M5 Lite — процессор собственной разработки Huawei Kirin 659. Это 8-ядерный процессор (4 ядра с тактовой частотой 1,84 ГГц, 4 — с частотой 2,36 ГГц).

В Украине пока продается лишь версия 3/32 (3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной), хотя в мире существует и версия 4/64.

К быстродействию у меня претензий нет. Даже если использовать планшет в качестве рабочего инструмента (десяток вкладок в Chrome, параллельная работа в текстовом редакторе, просмотр видео в YouTube, почта, мессенджеры и т. д.), он не тормозит и неприятностей не доставляет.

Можно поиграть в игры, хотя я не геймер, и не буду авторитетно высказываться по этому поводу. В Dead Trigger 2 я пострелял полчасика, никаких проблем с производительностью я при этом не заметил. Да и другие «тяжелые» игрушки вполне сносно идут на средних настройках. Вероятно, «виновато» в этом низкое разрешение экрана, о котором я говорил выше.

В общем, это не геймерский девайс, но при желании поиграть можно практически в любую игру из Play Store.

Под экраном (если смотреть в альбомной ориентации) расположен сканер отпечатков пальцев. Это приятная «фишка», ведь многие производители планшетов от сканера отказываются.

Работает он быстро и четко, плюс позволяет использовать жесты в управлении системой. Они позволяют частично (или даже полностью) отказаться от использования экранных системных кнопок («домой», «назад»).

Для зарядки и подключения к ПК используется разъем USB Type-C.

Кстати, к Huawei MediaPad M5 Lite можно докупить M Pen — это стилус (перо), аналогичное S Pen в Samsung. Мне не удалось его попробовать, так что, как говорится, врать не буду.

Работает Huawei MediaPad M5 Lite под управлением Android 8.0 с фирменной оболочкой EMUI. Оболочка красивая, имеет множество настроек. Она мне нравится, о чем я без стеснения пишу во всех своих обзорах гаджетов Huawei.

Сложно сказать, получит ли MediaPad M5 Lite апдейт до Android 9. Подобно Samsung и ряду других производителей, Huawei считает, что пользовательский опыт в большей степени связан с оболочкой, чем с версий Android, которая находится «ниже».

И для большинства пользователей это утверждение справедливо. Тем более, что времена, когда версия Android действительно что-то значила, давно прошли. Основные изменения происходят «под капотом», и пользователь действительно судит о работе гаджета по оболочке, с которой общается, а не по версии самого Android.

Huawei MediaPad M5 Lite - Мультимедиа

Порадовало наличие в Huawei MediaPad M5 Lite старого доброго 3,5-мм аудиоразъема…

Не знаю, почему я написал это.

Будучи меломаном старой закваски, я являюсь гордым владельцем целой коллекции отличных проводных наушников, которые… давно пылятся в тумбочке. Поскольку с момента появления более менее прилично звучащих беспроводных наушников (читай, после появления стандарта bluetooth 4.0), я пользуюсь только ими.

Так что сам факт наличия 3,5-мм разъема я заметил далеко не сразу. Но позже он пригодился, когда понадобилось дать наушники дочке (ну невозможно же слушать этих «смешариков» на всю квартиру дольше 15 минут, честное слово).

Кстати, о звуке.

В наушниках он довольно неплох. Но одна из важнейших отличительных черт Huawei MediaPad M5 Lite — это целых четыре динамика, которые превращают его в шикарный «бумбокс» или отличную «смотрелку» для сериалов и мультиков (ну ок, артхаус тоже хорошо слышно).

Динамики расположены попарно на боковых гранях планшета. Запас громкости большой, если не сказать — огромный. И, что приятно, динамики не хрипят даже на максимальной громкости. В общем, заветная надпись harman/kardon на задней крышке что-то да значит. Звук — это большой плюс MediaPad M5 Lite.

Huawei MediaPad M5 Lite - Камера

Она тут есть. И больше сказать нечего.

Точнее, их тут целых две. И обе — 8-мегапиксельные.

Но говорить о них все равно не хочется. Производители хором считают, что людям неудобно снимать планшетами, поэтому существует тайный сговор, по сравнению с которым отдыхают и Ротшильды и масонская ложа.

Суть сговора в том, что во всех планшетах установлены паршивые камеры.

Huawei MediaPad M5 Lite — не исключение. Обе камеры сгодятся для видеозвонков. Но и фото и видео, снятое ими по качеству находится на уровне самых дешевых смартфонов на рынке.

Huawei MediaPad M5 Lite - Автономность

Аккумулятор Huawei MediaPad M5 Lite имеет емкость 7500 мАч. Планшет может беспрерывно воспроизводить видео более 10 часов при средней яркости. И работает с утра до вечера, если использовать его вместо ноутбука в качестве офисной «лошадки». Проверено в действии, как говорится.

Я пробовал заменять им ноутбук с мультиками в детской комнате, пробовал использовать его вместо рабочего ноутбука в своей повседневной жизни. Меня такое время работы от одной зарядки вполне устраивает.

Есть в мире и более долгоиграющие планшеты. Но автономность MediaPad M5 Lite в целом выше среднего уровня.

Вердикт НВ

8/10

Huawei MediaPad M5 Lite — отличный планшет за свои деньги. У него нет ярко выраженных недостатков, есть лишь компромиссы (разрешение экрана, производительность, объем памяти), которые связаны с его стоимостью и позиционированием.

В общем, для пользователя, который не стремится непременно обзавестись самым топовым «железом», это хороший выбор.

Да и в целом, этот гаджет — отличная терапия от планшетофобии. Те, кто уверен, что промежуточное устройство между смартфоном и ноутбуком попросту не нужно, вполне могут засомневаться в своих убеждениях уже после нескольких дней использования MediaPad M5 Lite.