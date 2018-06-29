Реальная виртуальность. Обзор очков дополненной реальности Epson Moverio BT-300

На примере Epson Moverio BT-300 разбираемся, не пришла ли пора покупать гарнитуру дополненной реальности вместо смартфона.

НВ в последнее время много пишет о виртуальной и дополненной реальности. Например, о том, как она изменит покупательские привычки или как анонс Apple грозит взорвать сегмент благодаря AR-возможностям, которые непосвященному в технологию человеку покажутся скорее всего магией (и даже посвященного впечатляют).

О том, что дополненная реальность изменит вот уже скоро, вот уже почти все, не трубит разве что ленивый. Для применения описаны десятки, а то и сотни сценариев. Дело за малым – за гаджетами. Желательно за такими, с которыми удобно и не стыдно выйти на улицу.

Проекты Google Glass и Microsoft Hololens оказались слишком нишевыми. Другие крупные разработчики пока видят понятные перспективы в виртуальной реальности. AR-гарнитуры существуют (мы даже довольно подробно о них рассказывали), но в основном то, что есть на рынке, предназначено для профессиональной среды, да там и используется. На производстве, в ремонте – в таких сферах, где цена ошибки высока, особенно по отношению к стоимости внедрения технологии.

И это точно не для массового пользователя, у которого нет обязующих обстоятельств носить что-то подобное.

Потребительских гаджетов очень мало, и цены пока кусаются в пределах от «очень» до «спасибо, за такие деньги не надо». Например, те же Microsoft Hololens в версии для разработчиков обойдется в $3 000.

НВ на обзор приехала гарнитура в чуть более доступном ценовом сегменте (цена вопроса – $900 или 24 000 грн на момент написания обзора) и ориентированная на обычных пользователей – Epson Moverio BT-300. Разбираемся, чем она может быть полезна и настала ли пора покупать свою первую AR-гарнитуру.

Позиционирование

Moverio BT-300 – это третье поколение AR-гарнитур Epson.

В рамках этого поколения у производителя есть несколько модификаций устройства для разных целевых аудиторий: ориентированная на обычных пользователей, вариант с более крепким и универсальным креплением, который может использоваться в общественных местах (музеях, к примеру), и еще более продвинутая – для профессионального сегмента.

Все решения работают на ОС Android (как минимум в нашей версии это 5.1), но это не совсем стандартная система, так как гарнитура состоит из очков и пульта, у каждого из которых есть датчики для ориентации в пространстве, и обычные Android-приложения не адаптированы под такое решение. Поэтому у гарнитуры есть отдельный магазин приложений, но через apk-файлы можно ставить софт для Android. Обычно все получается, хотя есть пара нюансов. Первый – это чтобы версия ОС до сих пор поддерживалась, о втором расскажу чуть ниже.

Эргономика

С первого взгляда на очки понятно, что это не просто аксессуар, а гаджет. И дивная форма выдает, и камера (5-мегапиксельная) на правом боку.

Конструкция весит 69 граммов. В жизни это не обременительный вес. Пользовательское устройство имеет более простое крепление, которое подойдет среднестатистическому взрослому, а для ребенка очки великоваты.

На голове сидит относительно надежно. Я практически не ношу очки (только солнцезащитные изредка), поэтому не могу сказать, что совершенно не ощущала гаджет. Но и жить не мешал. Уж не гарнитура виртуальной реальности, чтобы перевешивать и дискомфорт вызывать.

Из-за того, что мир пока не привык к гарнитурам дополненной реальности, а автор этих строк – к очкам, выйти за пределы квартиры в гаджете я так и не решилась.

На самом деле на данный момент в этом и смысла нет. Вот когда докатимся до того будущего, когда вокруг все будет усеяно AR-метками, тогда можно будет и вернуться к вопросу.

Пока с такими игрушками лучше развлекаться в помещении (кстати, ходить по нему можно, не снимая). Например, потому что для проекции желательна какая-никакая стена (не обязательно, но с ней лучше), и желательно, чтобы свет был приглушен. Но тут больше зависит от приложения.

Детализация в мире альтернативной реальности – важная штука, чтобы мозг «поверил» в изображение

В очках установлено два экрана, выполненных по технологии Si-OLED. По сути, OLED – это единственные матрицы, которые могут быть прозрачными. Недавно кто-то из техножурналистов сокрушался на тему того, что прозрачные матрицы на выставках показывают давно, а в жизни они не используются. Вот, используются.

У дисплеев HD-разрешение. Детализация в мире альтернативной реальности – важная штука, чтобы мозг «поверил» в изображение. При таком разрешении картинка уже достаточно комфортная, но ей еще не веришь. Примерно те же ощущения и в гарнитурах виртуальной реальности. Контент воспринимается нормально, но поверить, что вокруг марсианский пейзаж или заснеженные вершины Непала, не получается.

Зато когда дело доходит до инструкций, макетов и других утилитарных вещей – то тут HD хватает с головой. Но когда орел летит над меткой, мозг почему-то считает его мультиком, хотя пластика движений реалистичная, изображение – тоже.

В характеристиках говорится, что размер воспринимаемого изображения составляет 40 дюймов для расстояния 2.5 м и 320 – для 20 м. Все плюс-минус как в проекторе, только тут – картинка для одного.

Яркость нормальная для работы в помещении в не самый солнечный день. Если вокруг слишком светло, спасаться можно при помощи затемняющих накладок. Они в комплекте.

Глаза, кстати, не устают и не напрягаются по сравнению с работой за ноутбуком). Так что трудоголики цифровой среды, если не с этой моделью, то, возможно, с гаджетами будущего, смогут избавить свое зрение от потенциальных проблем из-за чрезмерной нагрузки и света экрана.

У владельца этой гарнитуры потенциально может быть только два источника проблемы с картинкой. Первый – плохое зрение плюс очки (линзы не мешают, а еще можно сделать насадки на экраны с нужными диоптриями).

Второй – несколько источников освещения в помещении. Тогда как не повернешься, все время что-то будет светить сбоку и преломлять свет, из-за чего картинка местами будет засвечена. Линзы очень толстые.

Очки по проводу подключаются к устройству, в котором находятся «мозги», будем называть его тачпад, тем более что и сам тачпад в этой конструкции есть. Он попроще, чем стоят в современных ноутбуках, но особая сноровка, чтобы им пользоваться, не нужна. Поначалу мозг не готов мириться с тем, что именно эта штуковина определяет положение курсора, но привычка формируется за несколько минут.

Тачпад выполняет роль пульта, со стандартными кнопками Android для перемещения по меню и двумя клавишами по бокам. Одна – чтобы громкость регулировать (в беспроводной гарнитуре, например), вторая – функции – по умолчанию, чтобы переключать в режим 3D и увеличивать яркость.

Так как модель работает на Android, к ней можно подключить клавиатуру. Пароли для подключения к Wi-Fi вводить будет проще, и в браузере адреса писать. Так и вместо ноутбука использовать можно, Android на данный момент умеет не так мало.

Таким образом выглядит гарнитура на человеке.

Фото: Epson

«Железо»

О «железе» достаточно знать, что оно не тормозит. Скорее всего, пользователь такого устройства не будет устанавливать на него по сто приложений, как на смартфон, поэтому потенциально производительность не должна стать камнем преткновения.

В гарнитуре используется четырехъядерный процессор Intel Atom x5, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Есть слот для карт памяти типа microSD и microSDHC, но максимальный объем – 32 ГБ. Файлы можно загружать как через карту памяти, так и через стандартный кабель microUSB. Или прямо из интернета по Wi-Fi.

Гарнитура поддерживает 3D-видео, а у очков есть 3D-режим. В очках есть компас, гироскоп и акселерометр. Они же есть в тачпаде.

Как этим пользоваться

С одной стороны, сценариев для использования Epson Moverio BT-300 бесконечное количество, по сути, это тот же смартфон, только с экраном на лице, а не в руке. С другой – необходимость держать гаджет на себе наводит на мысли, что потребность в нем должна быть действительно веской, чтобы отдать предпочтение линзам, а не смартфону с шикарнейшим дисплеем.

В гарнитуре можно смотреть фильмы (даже с сервисов вроде Megogo), и по ощущениям, это как персональный кинотеатр для одного. Экран большой, ноутбук за собой носить не надо, никто не подсмотрит. Включил наушники – и радуешься жизни.

Стала бы я постоянно использовать гарнитуру вместо ноутбука? Спорный вопрос. Нужно что-то, что будет мотивировать потреблять контент именно в таком виде. Любовь к 3D, например.

Есть прямой и очевидный сценарий использования, о котором чаще всего говорят в контексте дополненной реальности – это трехмерные изображения объектов, инструкции, обучающие материалы, которые появляются по определенной метке. В таком ключе сложно себе представить более удачный инструмент. Тем более что печать меток практически ничего не стоит.

Вместе с гарнитурой я получила на обзор пакет изображений с метками. Среди них были и «модели», и другие технические объекты, и дикие животные, которые перемещались в своей естественной среде обитания. Это однозначно круче любой схемы из учебника или картинки в интернете, даже легкая зависть берет перед современными школьниками. Хотя, повторюсь, хотелось бы, чтобы детализация картинки была выше. В конечном счете рынок к этому придет, это вопрос ближайшего будущего, так как технологии всегда развиваются и дешевеют.

Показать принцип работы очков технической возможности у нас нет, чтобы иметь общее представление о том, что там внутри, предлагаю взглянуть на эти видео.

Как рассказал представитель Epson, неожиданно для компании, гарнитура приобрела популярность у тех, кто увлекается дронами. У DJI есть специальный софт для этого устройства.

Еще один аспект, в котором можно рассматривать подобные устройства – это работа с конфиденциальной информацией. Картинку с обратной стороны гарнитуры не видно от слова совсем.

Если вы едете в поезде и надо поработать над документом без лишних глаз, то подобные решения – единственная альтернатива условной ширме. Насколько это удобно в дороге, сложно сказать – зависит от компоновки салона транспорта. Но если говорить об офисе – то вариант вполне жизнеспособный.

Наконец, последняя сфера, о которой стоит упомянуть отдельно, это игры. С играми есть нюанс, к которому я как раз обещала вернуться.

Текущие игры под Android адаптированы под те датчики для отслеживания положения гаджета в пространстве, которые есть в смартфоне. В гарнитуре это все тоже есть. Но так как это два устройства со своими автономными компасами и гироскопами, софт из Google Play будет работать только с одними из датчиков. Полагаю, что только с теми, что в гарнитуре (во всяком случае, так было у меня, может есть игры, в которых все иначе). Тот же Real Racing 3 запустить можно, но управлять головой – нереально.

Есть у этого решения и профессиональные сценарии использования. Например, как альтернатива аудиогиду в музее, как источник дополнительной информации об объекте на производстве и т.д., но в этом материале в этом контексте эту тему рассматривать не будем.

Вердикт НВ

8/10

Зачастую, когда мы оцениваем устройство, мы рассматриваем его в контексте окружения. С гарнитурой дополненной реальности все сложнее. Не максимальный балл она получила из-за цены и того, что это пока не массовый продукт (и тут вопрос не к устройству, а к сценариям использования, которые есть у подобного типа гаджетов на данный момент).

С одной стороны, это дорогое устройство, дороже многих современных смартфонов и точно дороже многих VR-гарнитур. С другими AR-гарнитурами возможности сравнить у меня не было, фактически, потребительский сегмент тут пустует.

Если сравнивать с VR-решениями, то Moverio BT-300 намного удобнее. И на голове лучше сидит, и проводов меньше по сравнению с VR-компаньонами компьютеров и ноутбуков, и связь с реальностью остается, то есть она безопаснее для использования в одиночку и в людном месте. Android-платформа дает доступ к большому количеству приложений.

Но если сравнивать со смартфонами или, допустим, хромбуками, то однозначно сказать, насколько такой инструмент потребления контента лучше или хуже, сложно. Moverio BT-300 можно рассматривать к покупке, если есть сценарии использования, при которых она дает дополнительную ценность по сравнению со смартфоном. Это может быть работа с AR-объектами, разработка под дополненную реальность, управление коптером, конфиденциальная информация.

Но если рассматривать Moverio BT-300 исключительно как вау-гаджет для игр или в принципе как дорогую игрушку из будущего, которую можно купить уже сейчас, то тут нужно отдавать себе отчет в том, что скорее всего она большую часть времени не будет использоваться, сидеть в Facebook или стрелять птичками по свиньям удобнее все-таки со смартфона.