Меч короля Артура. Ну почти. Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad T480s

Новый Lenovo ThinkPad T480s сохранил все плюсы своих легендарных предшественников. А новых минусов вроде как не приобрел. Ну так что — это лучший ноутбук в своем классе? Посмотрим на деле.

ThinkPad… как много в этом слове.

Долгие годы бренд ThinkPad считался золотым эталоном бизнес-ноутбука. Хотя, стоп. И сейчас вроде бы тоже считается.

Во всяком случае, если вы выбираете тонкий, легкий и производительный ноутбук с длительным временем автономной работы, то пройти мимо ThinkPad будет очень сложно. А конкурентов можно пересчитать буквально по пальцам.

Хотя, конечно, это серьезные конкуренты. И выбор будет сложным.

Посмотрим, каков Lenovo ThinkPad T480s на практике.

Lenovo ThinkPad T480s — Дизайн

В дизайне ThinkPad T480s нет ничего нового.

И это прекрасно.

Потому что та аудитория, на которую в первую очередь рассчитан этот ноутбук, искренне считает, что стабильность — первый признак качества.

Типичный пользователь Lenovo ThinkPad T480s в 9 случаях из 10 будет одет в строгий костюм, а в его офисе вряд ли встретишь хипстерское кресло-мешок.

И строгий дизайн черного Lenovo ThinkPad T480s с классической красной точкой в центре клавиатуры будет ему в самый раз.

Габариты у Lenovo ThinkPad T480s не маленькие, но как для 14-дюймового ноутбука — вполне терпимые. При толщине корпуса 18 мм и весе 1,3 кг его легко носить в рюкзаке или сумке. Или деловом портфеле, который, безусловно, лучше подходит к вашему строгому костюму.

Ноутбук легко открывается одной рукой, это большой плюс, я считаю. А максимальный угол раскрытия составляет 180 градусов. Такое нужно не часто, но сам по себе факт впечатляет.

Как и набор разъемов, которыми оснащен ноутбук.

Серьезно, в наше время производители все чаще отказываются от многих популярных разъемов под самыми идиотскими предлогами. К счастью, ThinkPad T480s является исключением. Тут есть один порт USB Type-C (он используется в том числе и для зарядки), а также два порта USB 3.0, HDMI, Ethernet и слот для смарт-карт.

Наличие Ethernet-порта — вообще отдельная песня. В Европе, к примеру, до сих пор часто можно столкнуться с ситуацией, когда в отеле бесплатный интернет в номерах по локальной сети, но платный WiFi (причем, совсем не дешевый). В такие моменты начинаешь ценить наличие в ноутбуке старых-добрых разъемов, правда?

Отдельных дифирамбов заслуживает клавиатура Lenovo ThinkPad T480s.

Без балды, как говорится, можете считать, что это реклама, ну и черт с вами :)

Клавиатура феноменальная. Она выполнена в классическом для линейки ThinkPad стиле — клавиши расположены на некотором удалении друг от друга, имеют ощутимый ход.

Это тот случай, когда можно без устали печатать на этой клавиатуре часами.

Для человека, который работает с текстами почти круглосуточно, такой ноутбук — почти как меч для рыцаря. Без шуток, ну какие подвиги без соответствующего инструмента :)

У клавиатуры, конечно же, есть подсветка. Функциональные клавиши имеют отдельную световую индикацию, например, клавиша, отвечающая за WiFi. Это удобно.

Тачпад тоже довольно удобный, хотя в некоторых ноутбуках-конкурентах он бывает и побольше.

Что касается фирменного джойстика посередине клавиатуры, то, на мой взгляд, это дань хардкорным фанатам линейки ThinkPad. Я так и не приспособился им пользоваться, хотя это далеко не первый ThinkPad, который попадает ко мне в руки за долгие годы моей работы в этой сфере.

Рядом с тачпадом расположен сканер отпечатков пальцев. Он работает почти безошибочно, но скорость работы не впечатляет. После распознания пальца всегда есть некоторая задержка.

Lenovo ThinkPad T480s — Экран

Тестовый ноутбук был оснащен матовой FullHD-матрицей. А бывают версии с WQHD и даже сенсорные.

Ума не приложу, зачем нужны сенсорные экраны в ноутбуке, если только это не трансформер. Поэтому меня вполне устроил тот вариант, что мне предоставили на тест.

FullHD-разрешение смотрится на 14-дюймовом экране вполне пристойно.

Сама матрица вполне достойного качества, хотя и немного тускловата. Она скорее заточена под работу с текстом, чем под редактирование фотографий.

Запас яркости невелик. В яркий солнечный день даже в помещении приходится выкручивать яркость до 70-80%.

Lenovo ThinkPad T480s — Железо и софт

У меня на тесте побывала версия с процессором Intel Core i7 8550U, 16 ГБ и интегрированной графикой Intel. Бывает также версия с дискретной видеокартой NVIDIA.

Емкость SSD составляла 512 ГБ (бывает версия с 1 ТБ).

Также на рынке доступны версии с i5, 8 ГБ оперативы и накопителем емкостью 256 ГБ.

Словом, можно выбрать себе вариант по сердцу и кошельку.

Возвращаясь к тестовому экземпляру, могу констатировать, что его производительности за глаза хватало для любых задач, которые обычно ставятся перед бизнес-ноутбуками. В частности, браузер Google Chrome, который уже давно можно официально переименовать в «пожирателя памяти», с полсотней открытых вкладок — вообще не проблема для конфигурации с i7 и 16 ГБ оперативной памяти.

Не было проблем и при монтаже видео, хотя, конечно, я имею в виду простенькие операции по обрезке/склейке семейных видео, снятых на смартфон (правда, в Full HD).

В игры, конечно, с такой графикой не особо поиграешь. Но эту фразу можно просто без изменений копипастить в обзор любого ноутбука с интегрированной графикой, так что распространяться на эту тему не стану.

С системой охлаждения у Lenovo ThinkPad T480s все хорошо. Она работает весьма эффективно и практически бесшумно большую часть времени. При большой нагрузке (например, перекодирование музыки между lossless-форматами) температура процессора достигает 80-85 градусов Цельсия. И тут наконец становится заметным шум вентилятора.

При этом ощутимо нагревается лишь правая часть корпуса ноутбука. Словом, это не MacBook Air, на котором можно в определенные моменты жарить омлет. Но и ноутбуки «похолоднее» мне тоже встречались.

«Фишкой» ThinkPad T480s является шторка на камере. Это просто подарок для тех, кто страшно боится слежки со стороны Большого брата. Сэкономите на скотче, которым обычно заклеивают камеры. Увидев эту шторку, я тут же полез в коробку искать шапочку из фольги, думал, в Lenovo и об этом позаботились, но, увы, ее там не было :)

Вот за что Lenovo можно сказать большое спасибо, так это за отсутствие предустановленного «мусора». Не считая одного приложения, которое помогает настроить всякие мелочи вроде назначения функциональных клавиш, вы получаете «голую» Windows 10 Pro.

А еще могу констатировать, что Lenovo как и раньше дружелюбно относится к Linux. И это, кстати, взаимно со стороны Linux-сообщества, которое очень любит Lenovo.

По факту, ноутбуки Lenovo, а также Dell, уже много лет остаются самым лучшим выбором для человека, который хочет поставить один из популярных дистрибутивов Linux, и не заморачиваться с настройками, драйверами и т. д.

Lenovo ThinkPad T480s — не исключение. Я пробовал и Linux Mint и Manjaro, обе системы словно рождены для этого ноутбука. Или он для них.

Lenovo ThinkPad T480s — Автономность

Производитель заявляет для этой модели едва ли не 15 часов автономной работы. Аккумулятор емкостью 57 Вт*ч как бы обязывает — если не ставить рекорды автономности, то хотя бы впечатлять ею.

А что на практике?

Если выставить яркость экрана на среднее значение и работать в обычном офисном режиме (браузер с парой десятков открытых вкладок, текстовый редактор, музыка в фоне), то ThinkPad T480s спокойно работает примерно 9 часов. Т.е. полностью заряженный с утра ноутбук можно спокойно брать в офис без зарядки.

Собственно, отсутствие зарядки как таковой вообще не сильно критично, поскольку Lenovo ThinkPad T480s заряжается через USB Type-C, его можно зарядить сторонней зарядкой. Или даже от внешнего монитора, сейчас некоторые модели поддерживают такую функцию.

При просмотре видео (плеер VLC, кодек Matroska, средняя яркость экрана, средняя громкость) работает в среднем 5-6 часов. Т.е. посмотреть пару фильмов при дальнем авиаперелете у вас получится.

Эти показатели отнюдь не рекордные, но в целом весьма достойные. Некоторые конкурирующие ноутбуки с аналогичными «заявлялками» в официальных буклетах на практике работают гораздо меньше.

Хотя, не могу не отметить, что любителям Lenovo и автономности больше подойдет X1 Carbon. Эта модель по субъективным ощущениям работает, как минимум, на час-полтор дольше в схожих сценариях использования.

Lenovo ThinkPad T480s — Звук

У Lenovo ThinkPad T480s есть два стереодинамика. Расположены они на нижней крышке. И звучат они средненько.

Скажем, кино посмотреть вполне можно, а вот любителям слушать музыку на большой громкости звук может не понравиться, откровенно не хватает «низов».

Кстати, для просмотра фильма в большом помещении звук тоже не очень подойдет — запас по громкости невелик. Словом, многие владельцы Lenovo ThinkPad T480s рано или поздно задумаются о внешних колонках.

Вердикт НВ

9/10

ThinkPad T480s похож на хорошее жанровое кино. В том смысле, что в своем репертуаре это великолепная рабочая машинка. Цена очень впечатляет (тестовый экземпляр — 55 тыс грн), но и возможности впечатляют не меньше.

Это — тонкий, легкий ноутбук, который способен проработать вдали от розетки целый день и клавиатура которого дарит просто оргазматические впечатления от процесса набора текста.