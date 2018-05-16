Кошка, которая гуляет сама по себе. Обзор ноутбука ASUS ZenBook Flip S

Кто-то говорит, что ZenBook — это подражание культовому MacBook Air. Кто-то считает, что в мире гаджетов неважно, кто кому подражает, главное, чтобы гаджет был удачный. Посмотрим, что представляет собой ASUS ZenBook Flip S UX370.

Этот ноутбук сложно назвать подражанием яблочному девайсу уже хотя бы потому, что это трансформер с сенсорным экраном.

Да и вообще, все эти разговоры о подражаниях имели смысл разве что лет 7-8 назад, когда линейка ZenBook только появилась и действительно сильно смахивала на MacBook Air. Да и тогда это было смешно — покажите мне хоть один тонкий и легкий ноутбук, который был непохож на Air!

ZenBook Flip S UX370 — вещь настолько своеобразная и самобытная, что сходство с другими ноутбуками в закрытом состоянии не имеет значения.

Это — весьма редкий для современного рынка ноутбуков зверь. Судите сами — это тонкий и легкий ультрабук с возможностью трансформации в планшет с сенсорным экраном.

Компания ASUS остается верной своему стремлению выпускать трансформеры, несмотря на то, что рынок их не особенно приветствует. Их мне эта последовательность очень импонирует.

Именно способность к трансформации (как звучит-то!) и является сильнейшей стороной ZenBook Flip S, которая не переставала радовать меня все те несколько месяцев, на протяжении которых я пользовался этим весьма недешевым ноутбуком (от 38 тыс. грн).

ASUS ZenBook Flip S UX370 - что понравилось

Трансформер

Вы будете смеяться, но ZenBook Flip S в некотором роде изменил мою жизнь. Несколько месяцев мои вечерние занятия с дочерью-первоклашкой выглядели совсем не так, как раньше.

Та же математика превращается в забавную игру, когда я пишу примеры, которые нужно решить на экране планшета одним цветом, дочка рисует ответы другим, а я затем другими цветами отмечаю, что правильно, а что неправильно.

В общем, после использования ноутбука ASUS, я снова задумался о покупке iPad (предыдущий дети разбили) :)

ОК. Это была шутка. Почти.

А если серьезно, то функция «2-в-1» делает ZenBook Flip S UX370 очень интересным инструментом.

При превращении в планшет Windows 10 оперативно спрашивает подтверждение смены режиме «ноутбук-планшет», после чего происходит изменение интерфейса системы. Который я по-прежнему считаю весьма уродливым и сделанным не для homo sapiens. Но я никогда не скрывал своего отношения к Windows вообще и 8-ке и 10-ке в частности, так что не буду сейчас останавливаться на этом.

Важно, что в обеих ипостасях ZenBook Flip S работает быстро и эффективно. И для обеих есть свои сценарии использования. Собственно, мне ZenBook Flip S доказал, что трансформеры — это не гиблая идея, которую ASUS почему-то упорно отказывается «закопать», а вполне себе интересное решение.

USB-порты

Понравилось, что у ZenBook Flip S порты USB Type-C расположены и справа и слева. Во-первых, просто удобно, что можно подключать внешние устройства с той стороны, где тебе это в данный момент удобно, а не только с одной стороны, что диктует расположение предметов на рабочем столе и т. д.

Во-вторых, поскольку зарядка ноутбука осуществляется через эти порты, это означает, что и зарядку можно подключить с любой стороны.

А еще понравилось, что в комплекте с ноутбуком идет небольшой хаб с HDMI и парой дополнительных USB портов. Мелочь, а приятно.

Размеры ноутбука

ASUS ZenBook Flip S — имеет размеры 313×218×10 мм, при весе всего в 1.1 кг. Для ноутбука с диагональю экрана 13,3 дюйма — это очень впечатляющие показатели.

Ноутбук воспринимается как действительно тонкий и действительно легкий.

Он легко помещается в рюкзаке или сумке. Вопрос «брать ли с собой ноут» вас вообще не будет беспокоить никогда. ZenBook Flip S — это «праздник, который всегда с тобой».

Дизайн

ZenBook Flip S сделан целиком из матового металла. Да еще и с фирменной шлифовкой с концентрическими кругами.

Выглядит это круто и пафосно. Ноутбук воспринимается как дорогая и статусная вещь.

К качеству сборки не придраться. Ничего не скрипит и не люфтит. Устойчивость на горизонтальных поверхностях просто отменная. Ноутбук не скользит и не елозит.

Экран

Существует простая версия с Full HD экраном, но у меня побывала топовая с 4К. Некоторые жалуются, что это избыточное разрешение для 13-дюймового экрана. Ворчат, что в Photoshop кнопки мелковаты и т. д.

Я не пользуюсь Photoshop. И вообще не понимаю, зачем он кому-то нужен на ультрабуке.

Могу сказать, что мне разрешение 4К было вполне комфортным.

В ASUS ZenBook Flip S используется IPS-матрица. Цветопередача откровенно радует. Насыщенные, натуральные цвета. Отличные углы обзора. Довольно большой запас яркости (хотя на улице в солнечный день, конечно, тяжеловато работать даже с максимальной яркостью). Словом, экран отличный.

Понравилась и чувствительность сенсора (при использовании ZenBook Flip S как планшета). Нет никаких проблем с попаданием в даже самые мелкие элементы интерфейса.

Клавиатура и трекпад

Здесь она очень «маковская» по духу. С тихими и мягкими нажатиями, очень продуманным расположением клавиш (я имею в виду длину Shift и Enter, к примеру).

Словом, если вы часто и подолгу печатаете, то ZenBook Flip S UX370 вам понравится.

Тачпад тоже хорош, хотя я все еще считаю, что до MacBook всем остальным производителям далеко (я имею в виду идеальную чувствительность и отзывчивость на нажатия и жесты).

Железо

В моем случае это был ZenBook Flip S с процессором Intel Core i7-7500U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 512 ГБ.

У меня вообще не было вопросов к производительности ноутбука. Для всех моих задач ее хватало с головой. Даже для редактирования видео (правда, без особых заморочек).

Но я не играю в игры (шахматы и маджонг не в счет), поэтому в этом отношении ZenBook Flip S детально не тестировал. Впрочем, интегрированная графика Intel HD изначально в этом направлении ничего особенного не сулит.

Звук

ZenBook Flip S оснащен спикерами от Harman/Kardon. И звучит весьма хорошо. И для просмотра фильмов и для прослушивания музыки ZenBook Flip S отлично подойдет.

Запас громкости довольно внушительный. И, что примечательно, даже на максимальной громкости нет никаких скрипов и хрипов. Разве что на басах корпус ноутбука слегка вибрирует, но это даже прибавляет драматичности.

ASUS ZenBook Flip S UX370 - что не понравилось

Время автономной работы

ZenBook Flip S — не только не ставит рекордов по времени автономной работы, но и вовсе не впечатляет в этом отношении.

Нет, нельзя сказать, что 4-4,5 часа автономности — это жуть и мрак.

Это неплохой показатель, который многих устроит.

Другой вопрос, что конкурирующие модели за те же деньги порой демонстрируют вдвое большую автономность.

Взять хотя бы недавно побывавший у меня Lenovo X1 Carbon, способный работать не менее 10 часов при обычной нагрузке (средняя яркость экрана, WiFi включен).

Или (что будет более актуально для сравнения в данном случае) трансформер Dell XPS 13, который запросто работает 9 часов при обычных сценариях использования. И на пару часов дольше, если сильно экономить энергию.

Многие другие модели, которые мне доводилось пробовать в последнее время в этом ценовом диапазоне, не так впечатляют, но работают по 7-8 часов без проблем. Фактически, все они закрывают проблему рабочего дня, позволяя не носить с собой зарядку в офис.

На их фоне ZenBook Flip S выглядит бледновато.

Размеры и вес планшета

Понимаю, что это выглядит несколько странно, но я собираюсь пожаловаться на размеры и вес ZenBook Flip S.

Да, у меня все в порядке с памятью. Я помню, что выше я занес их в плюсы.

Но там я специально подчеркнул, что это был плюс для ноутбука. А ZenBook Flip S — это трансформер.

Так вот, то, что для ноутбука хорошо, для планшета — смерть.

13-дюймовый ноутбук весом 1,1 кг — это круто. В случае с ноутбуком вес вас интересует лишь в отношении переноски в сумке, во время работы ноутбук чаще всего стоит на какой-то поверхности - стол, колени (если вы сидите), кровать или… живот (когда вы лежите) и т.д.

С планшетами все иначе — их обычно держат в руках во время использования. И 13-дюймовый планшет весом более килограмма — это многовато. Держать его в руках тяжело.

Функциональные клавиши

Напоследок, вроде бы мелочь. Но она меня почему-то бесит до невозможности. В то время, как на подавляющем большинстве современных ноутбуков можно отрегулировать громкость, яркость подсветки и т. д. простым нажатим клавиш верхнего функционального ряда клавиатуры (или выделенными клавишами рядом), у ASUS все по-прежнему решается через комбинацию клавиш Fn + F11 и т. д.

Это просто дичь какая-то. У меня вот с трудом получалось «раскорячить» пальцы так, чтобы одной рукой увеличить громкость при просмотре фильма. Для этого желательно поднести к клавиатуре обе руки.

Повторюсь, это мелочь. Но досадная.

ASUS ZenBook Flip S UX370 — вердикт НВ

8/10

ZenBook Flip S — отличный ноутбук-трансформер, у которого есть свое лицо (я бы даже сказал, шарм) и целый ряд плюсов.

Минусы тоже есть, но их немного. Самый большой из них — умеренная автономность. Если это не смущает, то ZenBook Flip S вполне может быть вашим вариантом.