Гений чистой красоты. Обзор Lenovo Yoga 920

Производители ноутбуков в большинстве своем считают эталоном красоты Macbook, и в дорогих моделях стремятся наследовать его дизайн. Бюджетникам и среднячкам дизайна зачастую вообще не достается. Вот и получается, что на рынке ноутбуков есть “макбуки” и “страшненькие”. За редким исключением. Одно из таких исключений - Lenovo Yoga 920 Vibes - побывало в НВ на обзоре.

Знакомство с этой моделью не стоит начинать с цены - после нее хочется валерьянки и забыть его. Вилка цен на версию с Core-i7, согласно данным официального сайта, колеблется в пределах 45-68 тыс. грн, правда для не самых требовательных есть и на Core-i5, который потянет "всего" на 40 тыс. грн с небольшим.

НВ досталась флагманская модель, она, кстати, и стоит почти 68 тыс. грн. В стеклянном корпусе (имеется в виду крышка), со свежим и мощным процессором Intel 8-го поколения Core i7-8550U (Kaby Lake Refresh), 16 ГБ оперативной памяти и UHD-дисплеем (разрешение 3840x2160 точек).

Бюджетные вариации модели - это FullHD-экран (матрица в обоих случаях приличная, IPS), 8 или 12 ГБ ОЗУ, Core-i5, SSD c меньшим объемом накопителя (есть, кстати, и с большим, на 1 ГБ). Также возможны варианты оформления - бронзовый или серебристый металлические, стеклянный со StarWars.

В комплекте с устройством поставляется активный стилус, распознающий 4096 градаций нажатия, с креплением, которое вставляется в USB-разъем (между прочим, единственный).

Стилус удобный. Если рисуете, оцените. Если нет, скорее всего забудете в коробке. Или будете изредка доставать, чтобы заставить себя порисовать в Sketchbook.

Его также можно использовать как замену мышке или тачпаду, но пальцем как-то проще.

Дизайн

Не знаю как Yoga 920 в металлическом корпусе, но Vibes-версия выглядит шикарно, дорого и свежо. Ноутбук как магнитом притягивает взгляды окружающих. Честно говоря, на меня такой уже обыденный гаджет давно не производил впечатления.

Крышка корпуса темно-серая, со светло-серым (или даже белым?) и синим.



Следущее фото - специально для производителей Android-смартфонов. Посмотрите, стекло может быть не марким. Крышка практически не собирает отпечатки пальцев. Особенно по сравнению с каким-нибудь современным флагманским мобильным устройством.



Модель достаточно тонкая (толщина 14 мм), рамки вокруг дисплея минимальные. С непривычки кажется, что это 15-дюймовая матрица в корпусе 13-дюймового устройства. Но нет, диагональ 13,9 дюймов. Где-то над дисплеем ютится камера (разрешение - HD, к слову).

Весит Lenovo Yoga 920 1,37 кг.

Разъемов маловато, это минус. Но больше, чем в некоторых “макбуках” - это плюс. Есть два USB Type-C (один для зарядки, и это прекрасно), один USB 3.0, аудиовыход, да и все. В жизни один раз для счастья не хватило слота для карты microSD. Если вы им пользуетесь, учтите. Да, и еще один нюанс - если будете подключать толстую флешку, то ноутбук на ней, как на троне, будет возвышаться на столе.



Yoga 920, как и коллеги по линейке, - трансформер. Раскрывается на 360 градусов. Две части корпуса держат фирменные петли, которые уже не первый год сопутствуют ноутбуками Lenovo. И можно не смотреть, что они на вид все такие тонкие и нежные - экран фиксируется под любым углом. Стоит раскрыть крышку шире, чем на 180 градусов - устройство предложит перейти в режим планшета. Для Windows, в принципе, стандартная история.

О клавиатуре этой модели есть разные отзывы. Мне, например, она показалась удобной. Не идеально расположение стрелок, но к нему можно привыкнуть. Ход у клавиш мягкий и неглубокий, после них я просто тонула в клавиатуре собственного лэптопа. Хотя есть те, кто как раз на неглубокий ход клавиш и жаловался. То ли дело вкуса, то ли не привыкли.

Ноутбук оснащается двумя динамиками JBL, но они находятся на нижней части корпуса, ближе к пользователю и на небольшом изгибе. Но все равно, когда устройство стоит на какой-то поверхности, звук немного глушится. Чтобы смотреть фильм или слушать музыку, его нужно либо ставить ближе к краю стола, чтобы та часть, где динамики, висела в воздухе, либо подключать колонки. Динамики очень хорошие, но не умопомрачительные. То есть звук будет достойным, без хрипов, свистов, неестественной плоскости, но это все равно динамики ноутбука.

Экран

Придраться не к чему. Разрешение высокое, углы обзора максимальные, в такую погоду на улице работать можно (может летом с более ярким солнцем и будут проблемы, но пока все хорошо). На фото ниже показано, что дисплей вообще не теряется (правда в данном случае не очень солнечно, но все же). Производитель заверяет, что у него есть антибликовое покрытие.

Экран чувствительный к нажатиям, отзывчивый.

Автономность

Lenovo Yoga 920 оснащается аккумулятором емкостью 70 Вт-ч. Производитель заявляет, что модель с UHD-разрешением может продержаться до 10 часов. Но надо понимать, что это сферические условия в вакууме.

В моем рабочем режиме (это активное использование браузера Chrome для всего, иногда - немного видео, иногда - обработка фото, то есть это и не “печатная машинка”, но и не тяжелая игрушка или другое ресурсоемкое приложение, которое съедает аккумулятор) он держался 4-5 часов. Неплохой показатель для мощного и тонкого устройства, но не рекорд для дорогого ноутбука. При более интенсивной нагрузке это время сокращается до 2-3 часов.

Версия с FullHD-экраном и/или процессором попроще будет работать дольше.

Железо

Модель у нас на обзоре была в топовой конфигурации: это 16 ГБ ОЗУ (DDR4-2400) и процессор Intel Core i7-8550U с интегрированной графикой Intel UHD Graphics 620.

Чип представили в августе прошлого года, он не особо отличается от предыдущего поколения Skylake, выполнен также по 14 нм техпроцессу (для ноутбука это лучший показатель на момент публикации обзора), слегка улучшенному по сравнению с предшественником (напомним, что тот факт, что Intel, в отличие от “мобильных” конкурентов никак не может его превзойти, называют одной из причин вероятного отказа Apple сотрудничать с Intel в сфере ноутбуков). Это мощное и энергоэффективное решение. Кроме того, модель оснащается очень быстрым накопителем и быстрой оперативной памятью. Вместе в работе это дает ощущение, что ноутбук на любые запросы реагирует мгновенно.

Мой рабочий сценарий - это огромное количество вкладок в Chrome (ладно, привираю, количество вкладок зависит обычно от того, насколько производительным ноутбуком я пользуюсь, и тут уж, поверьте, есть где развернуться), по мере необходимости - офисные приложения, Photoshop для редактирования фото, видеоплеер и т.д. - то есть не слишком “сложный” для хорошего железа набор. И если на своем ноутбуке я все время вынуждено ограничиваю потребности или терплю тормоза, то здесь можно развернуться на всю катушку и забыть об ограничениях.

Естественно, у всего есть своя цена. И цена тут - это шум и нагрев. Насчет шума претензий как таковых нет, просто в основном я пользуюсь устройством на совсем бесшумном Core M, но по сравнению с производительными ноутбуками двух-трех былых поколений Lenovo Yoga 920 почти тихоня. По сравнению с идеальной тишиной мобильного решения он звуки все-таки издает.

Корпус греется снизу и над клавиатурой, ближе к экрану. Если честно, то заметный нагрев я начала ощущать по мере того, как температура за окном побила все сезонные рекорды. Летом ставить устройство на голые коленки - не вариант, корпус металлический, будет горячо. Но в целом терпимо.

С беспроводными коммуникациями у ноутбука тоже все отлично - Wi-FI 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1.

Вердикт НВ

9/10

Lenovo Yoga 920 Vibes - очень красивый и элегантный ноутбук. К его оснащению вопросов нет - это производительное решение для требовательных пользователей, экран - один из лучших в ноутбуках, который я когда-либо видела, на нем можно работать в разных условиях. Крепление корпуса также позволяет не отказывать себе в любимых позах. Клавиатура очень комфортна, мне, как человеку, который печатает практически все время, что не спит, она пришлась по вкусу. Единственное, чего хотелось бы еще за такие деньги - так это более серьезной автономности (понятно, что ради нее пришлось бы пожертвовать весом и размерами) и разъемов побольше, чтоб было. В остальном придраться не к чему.