Эта музыка будет вечной. Обзор Lenovo Thinkpad X1 Carbon G6 (2018)

Lenovo Thinkpad X1 Carbon - очередное обновление ноутбука бизнес-серии с трекпоинтом, бесконечной батареей и крепким корпусом.

Бизнес-пользователи, по моим ощущениям, делятся на тех, кто в работе жить не могут без ноутбуков Thinkpad с трекпоинтом, и тех, у кого нет особых предпочтений, лишь бы по характеристикам и дизайну соответствовал потребностям и кошельку.

Lenovo Thinkpad X1 Carbon ориентирован, конечно, на первых, хотя наверняка найдет отклик и у вторых. Для корпоративной среды у него есть тот самый набор характеристик, который делает устройство незаметным, но надежным помощником на каждый день. И цена – от 48 000 грн и до небес.

1. Дизайн

Внешне у Lenovo Thinkpad Carbon X1 G6 (2018) все просто, но дорого. Корпус покрыт слоем карбона, каркас магниевый, прочный (ронять не пробовала, так как на обзоре был тестовый семпл, которому еще потом в другие редакции ездить), прикрыт покрытием SoftTouch. Я за две недели так и ни одной царапины не посадила, хотя носила с собой и без чехла. Производитель заявляет о соответствии 12 военным параметрам, и что модели не страшны экстремально низкие и высокие температуры (и во время песчаной бури работать можно).

За внешностью нужно следить, перед выходом на люди тряпочкой протирать, но зато после такой заботы он будет самым стильным гаджетом в комнате. В противном случае будет так.

Хотя модели и не достались фирменные Yoga-петли, ноутбук легко открывается, фиксируется и застывает в любом положении, вплоть до открытия крышки на 180 градусов. Кстати, фокус с открытием одной рукой работает – для этого верхняя часть корпуса несколько выступает над нижней, ну и петли, повторюсь, работают идеально.

Корпус относительно тонкий (16 мм), разъемы влезли почти все. Разве что Ethernet формата микро. HDMI есть, есть по два USB и USB Type-C (один из них для питания используется), замок Кенсингтона, слот для карт памяти (SD, MMC, SDHC, SDXC). Ровно как в предыдущих поколениях.

Опционально модель может оснащаться ИК-камерой для авторизации через Windows Hello (то есть по лицу пользователя). В Windows 10 эта функция работает пристойно.

Динамики запихнули в не самое удобное место, но звук оттуда они издают приличный: чистый, приятный, хоть не сильно громкий или басовитый. Я не придиристый меломан, могу и на таких динамиках музыку слушать.

Клавиатура с мягким глубоким ходом. От раскладки остались неоднозначные впечатления. С одной стороны – CTRL и Fn поменяны местами (понимаю, что бизнес-пользователям может быть так удобнее), зато стрелки хорошо размещены и PrtScr на самом удобном месте, в нижней правой части клавиатуры. Печатать на устройстве вполне удобно, тачпад тоже комфортный. Опять-таки, хранит традиции Thinkpad, за которые поклонники любят бренд – выдающиеся кнопки, дублирующие функции правой и левой клавиши мыши и колесика прокрутки. Правда я пользовалась по старинке – нажимая на нижнюю часть тачпада.

2. Экран

Базовая модель оснащается несенсорным 14-дюймовым IPS-дисплеем с FullHD-разрешением и матовым покрытием, дальше могут быть варианты. Сенсорный экран, разрешение повыше (2560 x 1440 точек), яркость посущественнее (500 нит вместо базовых 300 нит).

Последние пару лет до этого мне доводилось пользоваться только ноутбуками с сенсорными экранами. И возврат к качественному, несенсорному экрану – это как снять тесные ботинки после тяжелого дня. Модель и весит поменьше (1,13 кг), и баланс у нее лучше (сенсорные экраны добавляют ощущения матрешки), и матовое покрытие – сплошное удовольствие для глаз и никаких бликов, и батарея живее всех живых. И реальной потребности в сенсоре в Windows 10 нет.

3. Автономность

Thinkpad X1 Carbon G6 получил литий-ионный аккумулятор 57 Вт*ч с технологией быстрой зарядки. К сожалению, я так и не засекла, сколько именно она длится, но чувствуется, что быстрее, чем обычно в ноутбуках. Производитель обещает до 80% заряда за час.

У нас на тесте была модель с QuadHD-экраном. Она работает полный день, и до 9 часов дотягивает, даже с учетом использования прожорливого и до батарейки тоже браузера Chrome, с парой часов видео, а так - только текстовый редактор и браузер.

Видео на трети производительности модель прокрутила 7,5 часов (бывали у меня на обзорах ноутбуки, с заявленным днем работы, 10-ю часами и т.д., но этот работал дольше всех). В общем, на мой взгляд, автономность вообще самая сильная черта Lenovo Thinkpad X1 Carbon G6.

4. Железо

Thinkpad Carbon X1 G6 может оснащаться процессорами Intel Core и Intel Core vPro 8-го поколения, от Core-i5 до Core i-7, с i5-8350U. Если в смартфонах отличия (особенно в бюджетном и среднем классе) от производителя к производителю обычно разительные, то с Windows все проще. Для моих задач (не будем греха таить, это в основном все, что связано с созданием текста и обработкой изображений к нему) Core-i5 достаточно с головой, самыми сложными из которых будет несметное количество вкладок в Chrome и фото в Photoshop. Те, кому нужно больше, найдут для себя более производительные варианты в линейке.

Ну и стоит напомнить, что процессор, хоть и Core-i5, да горяч. Под нагрузкой у ноутбука умеренно теплеет нижняя часть, шум незначительный.

Вердикт НВ

9/10

Сравнивать ноутбуки Thinkpad с бизнес-сериями других производителей не совсем корректно по причине, описанной выше: пара дополнительных органов управления позволяют им сохранять свою армию поклонников и стоять особняком. Поэтому остается судить о модели как о решении практически в вакууме (практически – потому что есть еще предыдущие поколения) – если бы не мой бзик по поводу расположения клавиши CTRL, то посетила бы меня после этого обзора безответная любовь. Стоит ли выбирать последнее поколение, если старые не очень-то хуже? Не уверена. Intel упрекают в отстутствии прогресса в процессорах который год (это одна из причин потенциального отказа Apple от сотрудничества), возможно на этом как раз можно безболезненно сэкономить.