Xiaomi должна умереть. Обзор Huawei Y7 Prime 2018

Безрамочный, с двумя камерами, системой распознавания лиц и огромным дисплеем - то, что сегодня Huawei предлагает в бюджетном сегменте, два года назад не было даже у флагманов Samsung и Apple, не говоря уже о других производителях. Стоит ли мечтать о б/ушном Galaxy S7 или прошлогоднем флагмане Xiaomi, когда есть такие варианты, как Huawei Y7 Prime 2018 и всего за 6 000 грн?

Безрамочные дисплеи и сдвоенные камеры стали главным драйвером продаж смартфонов в прошлом году, согласно отчетам IDC и GfK.

В 2018-м популярный тренд прошлого года спустился в бюджетный сегмент. Современный смартфон с ценой порядка 150-200 долларов уже может похвастаться двойной камерой, экраном-«лопатой» от края до края, энергоэффективным процессором, биометрической защитой, которая может включать в себя не только дактилоскопический сканер, но и систему распознавания лица.

Одними из первых устройств в нижнем ценовом сегменте в формате «полный фарш» стала Y-серия Huawei. НВ протестировала старшую модель бюджетной серии — Y7 Prime 2018 – и делится впечатлениями от недорого устройства, упакованного в корпус с флагманскими чертами.

Модель появится на украинском рынке по цене 5 999 грн.

Дизайн

Huawei Y7 Prime 2018 выглядит как типичный недорогой смартфон. «Безрамочный» дисплей на самом деле не такой уж безрамочный. Разница с флагманами есть, и она заметна невооруженным глазом. Но в этом есть свой плюс — на дисплее нет вырезов, камера, динамик и датчики поместились аккурат над экраном. При этом, в сравнении с бюджетными моделями прошлых лет, со всех сторон торцы смартфона поуменьшились, полезного пространства на лицевой панели стало больше, черных полос — меньше, изменилось соотношение сторон (18:9, как по моде положено).

Корпус пластиковый, разумеется, и, разумеется, визуально он пытается мимикрировать под металл (весьма успешно, на мой взгляд). Смартфон пережил неплохое путешествие в сумке, но корпус не поцарапался. Экран, который изначально спрятан в защитную пленку, также из соседства в сумке с ключами и всякими неожиданными предметами вышел без повреждений.

Сзади расположены сдвоенный модуль камеры со вспышкой, причем они заметно выпирают (вот уж странно, как в такой большой корпус не поместились), а также датчик отпечатков пальцев. Так как смартфон здоровый, к расположению датчика нужно приноровиться, палец на него попадает не сразу.

В целом, сборка достойная и выглядит устройство в соответствии с ценой.

Экран

Huawei Y7 Prime (2018) оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем. Сэкономили на разрешении (720x1440 точек, пиксельная плотность 269 точек на дюйм) и на матрице. Если пиксели в глаза особо не бросаются и невысокое разрешение очевидно только при прямом сравнении с другими экранами или в играх, то блики и невысокая максимальная яркость бросаются в глаза сразу, как только солнце начинает баловать своим изобилием. Изображение остается читаемо, хоть и приходится напрягаться, а вот в игры типа «гоночек» на улице или где-нибудь в транспорте у окошка не поиграешь.

На мой взгляд, уж лучше экран поменьше, но поярче, чем побольше, но попроще.

С цветопередачей проблем нет, тем более что в настройках экрана есть опция корректировки цветовой температуры, а также режим защиты зрения (уменьшает насыщенность синего цвета). Чувствительность дисплея высокая. Датчик освещения есть и работает корректно.

Производительность

По характеристикам смартфон соответствует нижней планке среднего уровне. Тут используется не самый современный и мощный процессор Qualcomm Snapdragon 430 (выполнен по 20 нм техпроцессу и оснащается 8 ядрами Cortex A53. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ).

Huawei можно похвалить за то, что компания сделала за последние годы большой рывок в плавности интерфейса. При таком железе, интерфейс, конечно, не летает, и по опыту использования чувствуется, что смартфон недорогой, но пользоваться им достаточно комфортно. Конечно, чем активнее и дольше будете пользоваться, тем медленнее будет ворочаться интерфейс. Сразу невысокая производительность ощущается в критических условиях. Прежде всего в камере — долго запускается, медленно снимает. В остальном это стабильное «жить можно».

Если говорить об играх, то, например, Temple Run 2 или Real Racing 3 устройству более-менее по зубам. Играть можно, хотя в Temple Run 2 в некоторых местностях графика все-таки подтормаживает и лучше ставить минимальные настройки. Но в целом тут на руку смартфону играет невысокое разрешение дисплея.

Биометрическая защита работает так же точно, как и на более дорогих моделях, но если этот смартфон разблокируется медленее в силу своей невысокой производительности обычными способами, то, надо понимать, что и распознавание лица или пальца также происходит немного медленнее. Качество при этом не страдает. Что иронично, так это то, что даже бюджетный Huawei лучше справляется с распознаванием лиц, чем топовый Samsung.

Автономность

Модель оснащается аккумулятором емкостью 3000 мА-ч. При средней нагрузке (немного игр, пара мессенджеров, пара-тройках десятков снимков в день и поиск в интернете) день устройство будет работать. Что приятно, за ночь заряд теряется не сильно. Если заиграться на несколько часов, то аккумулятора хватит на полдня. В синтетическом тесте PC Mark смартфон продержался дольше восьми часов, что для его характеристик вполне хорошо.

Как и в старших моделях, в этой в настройках дисплея есть опция «уменьшить разрешение экрана для экономии заряда», но в жизни это должен быть только крайний случай, иначе пользоваться устройством будет неприятно.

Камера

Huawei Y7 Prime 2018 оснащется сдвоенной основной камерой (13 МП + 2 МП). Глядя на снимки, которые она сделала, я хотела начать этот раздел с фразы, что для плохи фото из отпуска достаточно кривых рук и этого смартфона. Но проверка результатов на экране ноутбуках и на другом смартфоне показала, что не так плохи снимки, как плох дисплей.

Смартфон снимает на нормальном уровне для своей цены, хотя и с некоторыми оговорками. Во-первых, вторая камера в недорогом устройстве — это больше маркетинг, чем польза, у Huawei Y7 Prime 2018 есть все те же проблемы, что и у старших моделей — размытие фона выглядит искусственно. Также камера плохо прорабатывает детали в тени и не всегда справляется, когда в кадре есть много темных и светлых объектов. Ей нужно помогать вручную. То есть все снимки, сделанные на камеру этого смартфона, нужно тут же отсматривать и переделывать те, где автоматика не справилась. Сумерки и слабое освещение, пасмурная погода — все это для нее сложно. Но в целом видели мы и похуже.

Пример съемки ночью.



Селфи-камера имеет разрешение 8 МП и оснащается вспышкой. Но ни высокое разрешение, ни вспышка особо не помогают ей делать хорошие снимки, и опять-таки чем меньше света, тем хуже. Режим «включить красоту» помогает как мертвому припарки.

Вердикт НВ

7/10

У Huawei очень широкий модельный ряд в среднем и нижнем сегменте, в отличие от того же Samsung, и похоже, что тут компания всерьез взялась за конкуренцию с Xiaomi. При этом ее собственные модели вступают в конкуренцию друг с другом и уступают агрессивному конкуренту.

Так, например, на момент выхода эта модель конкурирует с Huawei P Smart – смартфоном старшей серии. У него чуть меньше дисплей, нет распознавания лица, при этом P Smart, будучи представителем более дорогой серии, в остальном намного интереснее. У него качественный экран (такой же безрамочный, только рамки вокруг него тоньше), более производительный процессор и корпус интереснее. На мой взгляд, модель сама по себе неплохая, но стоит подождать несколько месяцев, чтобы цена на нее немного упала. Тогда это будет отличный выбор.