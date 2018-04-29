Модный приговор. Обзор Huawei P20 Lite

Huawei P20 Lite - смартфон, в котором собраны все модные фишки нашего времени, при этом стоит он в два раза меньше текущего флагмана, к линейке которого формально принадлежит. НВ разбирается, насколько много маркетинга в облегченном P20 Lite и стоит ли модель своих денег.

Несколько лет назад некоторые А-бренды среди производителей смартфонов увлекались выпуском “облегченных” версий топовых моделей, в которых было больше маркетинга, чем реальных функций флагмана. Практика не прижилась ни у кого, кроме, разве что, Huawei. Компания уже не первый год выпускает Lite-версии флагманов, причем не скупится на интересный дизайн и флагманские возможности. Разумеется, в ограниченном бюджетом количестве. Так, цена на P20 Lite на момент публикации обзора составляет порядка 12 тыс. грн.

Дизайн

Huawei P20 Lite внешне не менее интересен, чем его старшие братья. Модель представлена в нескольких цветах, к нам на обзор попала самая яркая, синего цвета. В таком же цвете (или очень близком к нему) выпускались предыдущие “лайты”.

Оттенок Huawei P20 Pro, кстати, отличается, он немного спокойнее. Оба - глянцевые и скользкие, собирают отпечатки пальцев, регулярно приходится протирать (но этим грешат все стеклянные корпуса).

На мой взгляд, P20 Lite - один из самых красивых смартфонов в своем ценовом сегменте. Внешне, кстати, он мне тоже больше понравился, чем флагман, выраженные торцы придают модели характер. Визуально мне эта модель больше напоминает своих предшественников, чем соседей по линейке. С поправкой на модные фишки типа выреза на экране и безрамочного дизайна.

Смартфон идеально ложится в руку благодаря узкому и вытянутому дисплею (соотношение сторон 19:9), небольшой диагонали (5,84 дюйма) и умеренному весу (145 граммов).

Чего не хватает корпусу - так это прочности. У меня смартфон пару раз падал, и на торцах остались следы падений. А вот тыльная сторона и экран перенесли все стоически - ни царапинки.

Придраться в плане внешности можно только к трем вещам (ладно, к четырем, если вспомнить о “моноброви”) - это несимметричное расположение разъема USB Type-C и аудиовыхода (динамик, кстати, вполне симметрично поместили), выпирающей камере и аж двум логотипам - спереди и сзади (Samsung, кстати, грешил тем же в период активного роста и стремления завоевать всеобщую любовь, потом попустило). Но ни первое, ни второе, ни последнее жить не мешает.

Экран

Как и полагается смартфону благородного рода, Huawei P20 Lite оснащается дисплеем с минимальными рамками по краям. А вот матрица тут уже вполне “народная” - IPS, с “народным” же разрешением FullHD+ (1080x2280 точек), которое можно снижать, чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор, например.

К цветопередаче вопросов нет, а для тех, у кого есть, Huawei добавил в настройки возможность ее максимально персонализировать. Режим защиты зрения также присутствует, можно включать по расписанию, можно всегда или никогда. Я обычно использую его на всей технике, могу сказать, что у этого устройства экран выглядит в таком режиме чуть холоднее, чем это обычно бывает, но все равно комфортно.

Если пользуясь P20 Pro, я ощущала нехватку яркости под прямыми солнечными лучами, то к P20 Lite такой претензии нет. Может, потому что рядом нет для сравнения эталонного дисплея Samsung Galaxy S9+.

Вырез на экране жить… мешает. Но не всегда. Часть приложений (тот же Chrome или читалка для книг) адаптированы. Часть - как Facebook Messenger или Pocket, например, - представляют собой сплошную боль. Особенно Messenger, в котором вырез перекрывает нужную часть информации.

Безопасность

В отличие от флагмана, облегченная модель получила дактилоскопический сканер на тыльной стороне корпуса. Расположение идеальное, палец попадает аккурат на него. Срабатывает очень быстро.

В Huawei P20 Lite есть распознавание лиц. Срабатывает так же быстро, как и в P20 Pro, работает очень точно по меркам Android-смартфона.

Как справедливо уточнили в комментариях к этой статье, Huawei позволяет выбрать в настройках “Проведение для разблокировки”, тогда смартфон после распознавания лица будет требовать провести пальцем по экрану для подтверждения. Как в iPhone X. То есть на деле не совсем, потому что в iPhone X это все работает быстрее. Но как минимум это сводит к нулю лишние разблокировки.

Еще смартфон предлагает показывать уведомления на экране только когда он распознал лицо владельца. Плюсик в карму Huawei.

“Железо”

Huawei P20 Lite получил восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 659. Это собственное решение Huawei среднего уровня. Чипсет неплох в плане энергоэффективности (выполнен по 16 нм техпроцессу), хотя флагману уступает. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ - также норма для своих денег, встроенной - 64 ГБ. Можно расширить память, установив карту MicroSD емкостью до 256 ГБ в разъем для второй SIM-карты.

Для меня показательным был момент, что на эту модель я “переехала” с флагманского Galaxy S9+ и дискомфорта в производительности не ощутила. Да, интерфейс порой подлагивает, изредка вылетают приложения (это при такой-то начинке!), но в целом с первых дней было ощущение, что оболочка работает быстрее, чем на флагмане Samsung, и оно сохранилось до последних дней.

Безусловно, модель на тяжелых задачах (играх, например) уступит более дорогим устройствам. Но тем, кто не играет или играет во что-то не заоблачно требовательное (игры вроде Real Racing 3 идут вполне хорошо), производительности будет достаточно, причем с запасом на какое-то время.

Интерфейс

Huawei P20 Lite работает под управлением Android 8.0 и фирменной оболочки Huawei - EMUI 8.0. Каких бы то ни было существенных отличий от предыдущих поколений тут нет, да и со следующим, который используется во флагмане, тоже. Зато в семпле нет тех же программных багов, что есть в коммерческом образце флагмана - например, с громкостью смартфона, которая не убавляется, если взять его в руки. В этом плюс того, что модель отстает на версию ПО от флагмана.

Компания активно развивает жесты - тут их много - и для разблокировки, и для управления. Даже сканер отпечатков пальцев можно использовать для навигации по меню или галерее, неплохое решение, если привыкнуть. Удобно, что для разблокировки лица не нужно нажимать ни на какие кнопки - в общем, как и Samsung, Huawei долго и последовательно движется в сторону улучшения своей оболочки.

Камера

Huawei P20 Lite досталась сдвоенная основная камера. Основной модуль - 16 МП ( диафрагма f/2.2, размер пикселя 1.0µm) с фазовым автофокусом, записью видео в 1080p@30fps, вспомогательный - 2 МП, нужен для размытия фона. Камера умеет делать снимки с боке и “живые фото”. По характеристикам - чуть выше среднего. По факту - тоже. Есть ощущение, что сдвоенный модуль тут исключительно как дань моде.

Камера хорошая, но звезд с неба не хватает. По ощущениям, снимает на уровне флагманов двухлетней давности. То есть в хорошем свете - просто отлично. Ночью, кстати, тоже неплохо, хоть не так, как научились делать топовые модели. Но все равно чувствуется, что Huawei уделяет внимание таким условиям съемки. В сумерках или в помещении с приглушенным светом снимки получаются более темные - как и у старшей модели - по сравнению со смартфонами Samsung. В частности, сравнивала с Galaxy S6 (да, помню, что тут разница в три поколения, а не в два). Ночью это не выглядит недостатком, но в сумерках прям чувствуется, что это слабое место Huawei. Ниже привожу примеры. Первое фото - Huawei P20 Lite, второе - Samsung Galaxy S6.

В галерее можно посмотреть на примеры снимков, сделанных камерой Huawei P20 Lite в разных условиях.

Зато 16-мегапиксельная фронтальная камера очень хороша. Мне нравится, как Huawei удается “украшение” лица, лицо получается свежим, чистым, красивым и жесткая работа "улучшайзеров" не чувствуется. Главное не переусердствовать с интенсивностью улучшений (в настройках все регулируется). Кстати, если комбинировать с размытием фона, результаты получаются сомнительные.

Последнее, кстати, тут работает неидеально, вот примерно так и получалось у Huawei P9, ПО часто делает все грубо, один и тот же предмет может быть наполовину размыт, наполовину четок, без явных предпосылок к такому разделению. У основной камеры с боке та же история.

Хотя в целом, повторюсь, камера нормальная за свои деньги.

Аккумулятор

С одной стороны, в смартфоне установлен плюс-минус энергоэффективный процессор, и чувствуется, когда заряд аккумулятора иссякает.

С другой стороны, все прочее играет против него. Тут и аккумулятор емкостью 3000 мА-ч - не рекорд по меркам рынка, и экран - IPS, а это менее энергоэффективная матрица, чем OLED, которую используют во флагманах. Так что сутки работы при средней нагрузке - это типичная история для Huawei P20 Lite, под большой будет меньше дня. В синтетическом тесте он показал чуть меньше 7 часов работы.

Если надо больше, можно снизить разрешение дисплея, включить энергосберегающий режим или оптимизировать работу приложений в фоновом режиме.

Модель оснащается быстрой зарядкой, но чтобы она работала, нужно фирменное зарядное устройство. Ко мне устройство попало без него.

Вердикт НВ

9/10

Huawei P20 Lite - один из самых любопытных смартфонов за свои деньги, в нем собрано все то, что нынче модно. Его однозначным преимуществом является внешность. В остальных вопросах соблюден хороший баланс - смартфон и достаточно быстрый (хоть и не самый за свои деньги), с неплохой камерой (опять-таки, не самой-самой, но добротной), нормальной автономностью и приятной ценой за это все. К модели есть мелкие претензии, но в целом, после пары недель пользования, да еще и параллельно с флагманами, она оставила приятные впечатления. Это неплохое обновление для поклонников техники Huawei. Но надо понимать, что это не флагман, а среднячок, несмотря на название. Стильный, современный, но среднячок.