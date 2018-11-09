Обо всем на свете. 33 самых интересных канала на украинском языке в Telegram - выбор редакции

Telegram постепенно становится реальной альтернативой Facebook. Кроме возможности для общения он предлагает также множество интересных каналов на любую тематику. Мы собрали самые крутые, на наш взгляд, каналы, которые ведут на украинском языке.

Що там на Радіо НВ? — Здесь мы собираем самые (вот прям самые-самые) интересные записи эфиров, подкасты и подсказываем, что можно будет послушать в ближайшее время.

Solovina; Досконала мова; Мовний трибунал; Корректаріум — Четыре канала, которые помогут вашему украинскому языку звучать максимально красиво и правильно.

StudyDive Дейлі Live — Канал о хороших лекциях и воркшопах — о том, куда сходить студенту после учебы, чтобы поучиться. Очень удобно, что каждый день рабочей недели имеет свою тематику — например, во вторник можно найти что-то для изучения маркетинга, а вот в пятницу на канале подсказывают, куда сходить «посмотреть искусство».

StudentWanted — Еще один канал для студентов — но вместо встреч и лекций здесь стажировки и вакансии для студентов.

Телеграм в Україні; Telegram Ukraine — Два канала, которые рассказывают последние новости из жизни мессенджера. В них можно найти советы по развитию своего канала, описания обновлений приложения и даже стикеры.

Моя Вікіпедія — Википедия прямо в Телеграмме — статьи, подборки интересных событий по датам, топ-статьи по просмотрам за день, фото дня и объясняющие материалы.

Danylo Yanevsky; Історія України — Самые крутые украиноязычные каналы про историю Украины. Небанальные факты, диссертации и монографии — тут вы всегда найдете, чем козырнуть в светской беседе или просто пополнить свой багаж знаний.

Patrick Tomasso via unsplash

Prometheus — довольно известная образовательная платформа. Они предоставляют бесплатный доступ к лучшим учебным курсам для всех желающих.

ПДР Україна — Готовитесь сдавать на права или желаете подтянуть знания ПДР? Вам сюда.

ЛАБОРАТОРІЯ ДИТИНСТВА — Советы родителям по воспитанию ребенка: как его понимать, как правильно помочь и когда вовремя остановиться, чтобы не переусердствовать в воспитании и опеке.

Пасок небезпеки — Как уберечь свою машину от грабителей, удалить абсолютно все данные с жесткого диска, найти человека, который вам названивает и сохранить анонимность в Интернете. На канале множество советов по безопасности.

Відкритий космос — Первый украинский канал о космосе. По крайней мере, так говорит его создатель. Точно можно сказать одно — здесь много интереснейших фактов о штуках, которые происходят за миллионы километров от нас.

Culinaria — Честно говоря, во время составления подборки захотелось поесть. Причиной стал этот канал.

2,5% ВВП - канал VoxUkraine — Канал объясняет экономические (и некоторые политические) процессы, которые происходят в мире.

Ветер дует; Lowcost UA; Дешеві авіаквитки — Каналы-агрегаторы дешевых билетов на путевки, самолеты и автобусы. Для путешественников просто must-have.

Карпатський волоцюга — Мирослав Мельничук утверждает, что не нужно быть спортсменом или экстремалом, чтобы пойти в поход в Карпаты. В рамках своего канала он рассказывает о самых красивых местах в украинских горах, а также дает полезные советы обо всем, что может пригодиться в походе — от правил безопасности в горах, до настоящих путеводителей.

Omriyana: твій внутрішній безвіз — Название канала обыгрывает безвиз, который так ждали в Украине. Таким образом автор намекает, что для классных путешествий и живописных мест безвиз необязателен — можно путешествовать и по Украине.

Bookcrossing — Зачем покупать книгу, если можно просто ее взять у другого человека? Буккроссинг — не самое популярное является в Украине, но с чего-то ведь нужно начинать.

Florencia Viadana via unsplash

Сміявсь — канал нашего редактора раздела LOL Сергея Депутата. Сюда попадает то, что не доходит до материалов, но поделиться хочется.

Файні меми про українську літературу — Украинская литература кому-то кажется неинтересной — но разве из чего-то скучного можно сделать столько мемов?

Україномовні стікери — Авторы канала утверждают, что на нем можно найти все украиноязычные стикеры. Можете проверить.

Відеоігри; PlayUA Official — Каналы для людей, которым небезразличны компьютерные игры. Первый канал больше сосредоточен на небольших новостях и геймплейных видео, второй — на анонсах и трейлерах.

Нове Українське — Канал музыкального сайта LiRoom недавно пережил небольшую реорганизацию — теперь там пишут не только о музыке (еще книги, фильмы и блогосфера), зато только на украинском.

СЛУХ — Очень молодой, но амбициозный музыкальный сайт. Они используют новые для украинского рынка форматы и ведут сайт и соцсети на украинском языке — разве не идеально?

Iryna Klekit — Про секс думают многие, а говорят единицы. Этот канал поможет вам стать более подкованным в вопросах, связанных с сексом и научит не бояться о нем говорить.

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