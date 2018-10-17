17 октября 2018, среда

Обиделись. Google требует от производителей смартфонов платить за установку своих сервисов

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Google собирается брать деньги от производителей устройств на Android

Google собирается брать деньги от производителей устройств на Android

Американская корпорация планирует взымать свою долю от производителей устройств на Android, которые поставляют свою продукцию в Европу.

Как пишет Gizmodo, такое решение вызвано штрафом в $5 млрд, который Антимонопольный комитет Европейского союза недавно наложил на Google.

Теперь, IT-корпорация из Калифорнии планирует собирать деньги от производителей мобильной электроники на Android, которые продают ее в Европейской экономической зоне.

Помимо популярной операционной системы, большинство производителей также по умолчанию устанавливает сервисы Google - Play Store, Gmail, YouTube, Maps и других. Поэтому компания решила брать дополнительную плату за лицензирование устройств, которые поставляются в Европу. 

Ранее НВ писало, что Антимонопольный комитет ЕС обязал Google выплатить $5,1 млрд за нарушение правил конкуренции на рынке смартфонов. Предполагалось, что компания имела соглашения с HTC, Huawei и Samsung, согласно которым эти производители должны были изначально устанавливать сервисы Google на своих смартфонах.

Напомним, по данным CNet, сейчас существует более 2 млрд активных устройств на операционной системе Android и каждые 9 из 10 мобильных гаджетов работают на ней.

 

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