Обиделись. Google требует от производителей смартфонов платить за установку своих сервисов

Американская корпорация планирует взымать свою долю от производителей устройств на Android, которые поставляют свою продукцию в Европу.

Как пишет Gizmodo, такое решение вызвано штрафом в $5 млрд, который Антимонопольный комитет Европейского союза недавно наложил на Google.

Теперь, IT-корпорация из Калифорнии планирует собирать деньги от производителей мобильной электроники на Android, которые продают ее в Европейской экономической зоне.

Помимо популярной операционной системы, большинство производителей также по умолчанию устанавливает сервисы Google - Play Store, Gmail, YouTube, Maps и других. Поэтому компания решила брать дополнительную плату за лицензирование устройств, которые поставляются в Европу.

Ранее НВ писало, что Антимонопольный комитет ЕС обязал Google выплатить $5,1 млрд за нарушение правил конкуренции на рынке смартфонов. Предполагалось, что компания имела соглашения с HTC, Huawei и Samsung, согласно которым эти производители должны были изначально устанавливать сервисы Google на своих смартфонах.

Напомним, по данным CNet, сейчас существует более 2 млрд активных устройств на операционной системе Android и каждые 9 из 10 мобильных гаджетов работают на ней.