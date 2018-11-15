Нужно больше бровей. Sharp представила смартфон с двумя вырезами

Компания Sharp презентовала в Японии смартфон Aquos R2 Compact, который оснастили дисплеем с двумя вырезами.

У необычного экрана есть не только привычная бровь сверху, но и подбородок снизу, пишет The Verge.

Sharp Aquos R2 Compact получил 5.2-дюймовый IGZO экран со 120 Гц частотой обновления экрана, соотношением сторон 19:9, разрешением 2280×1080 точек и поддержкой как HDR10, так и Dolby Vision.

Смартфон получил сразу два выреза в экране. Один сверху, для 8 Мп фронтальной камеры, второй снизу — для сканера отпечатка пальца. Он поддерживает управление жестами, которое Sharp использует в Android 9.0 Pie. Интересно, что именно Android 9 поддерживает программную эмуляцию сразу двух вырезов в экране.

Также новинка получила 4 ГБ оперативной памяти, процессор Snapdragon 845, аккумулятор емкостью в 2500 мА*ч и камеру на 22.6 Мп с апертурой f/1.9. У Sharp Aquos R2 Compact есть мини-джек, быстрая зарядка (Quick Charge 3.0) и слот для microSD. Размеры составляют 131 х 64 мм, а вес — 135 граммов.

Скорее всего, новинка будет продаваться только в Японии. Цена Sharp Aquos R2 Compact пока неизвестна.