Nubia готовит выпуск смартфона с двойной камерой на 24 МП

Суббренд компании ZTE - Nubia - презентует новую модель Nubia Z18 Mini уже 11 апреля.

Подробности об устройстве держатся в тайне, хотя приглашение на мероприятие намекает на двойную 24-мегапиксельную камеру, пишет GSMArena.

Как следует из названия, Z18 Mini - это мини-версия ожидаемого флагмана Z18. Вероятно, смартфон будет намного более мощным, чем модель V18 среднего уровня, которую Nubia представила две недели назад. Поскольку анонс смартфона состоится в Китае, скорее всего он будет работать на фирменной прошивке UUIA UI, а не на чистом Android, как сообщалось ранее.

Смартфон должен получить сдвоенную камеру (два кружка на изображении). Число 24 тоже, вероятно, относится к камерам. Это может быть сумма мегапикселей двух камер (12+12, 16+8 Мп) либо информация о селфи-камере, чье разрешение может составить 24 Мп.

Прошлогодний Z17 Mini продавался в двух версиях: обычная, с процессором Snapdragon 652 и 4 ГБ ОЗУ и улучшенная — Snapdragon 653 и 6 ГБ ОЗУ. Можно предположить, что новинка получит такие же конфигурации памяти и, возможно, топовый процессор среднего сегмента — Snapdragon 660.

Ранее НВ сообщало, что китайская компания ZTE объявила об успешном звонке с использованием технологии 5G. Этот телефонный звонок стал одним из первых случаев применения технологии 5G в мире.